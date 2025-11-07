– Foto: Reiner Stöter

Brehm-Elf will den Aufwärtstrend bestätigen 16. Spieltag der Landesliga Holstein: Fetih-Kisdorf empfängt den TSV Lägerdorf Verlinkte Inhalte LL Holstein Lägerdorf FC Fetih-Kisdorf

Am Samstag um 16 Uhr steht für den FC Fetih-Kisdorf das nächste Heimspiel in der Landesliga Holstein an. Gegner ist der TSV Lägerdorf, der nach der witterungsbedingten Pause wieder ins Geschehen eingreift. Beide Teams gehen mit klaren Zielen in die Partie – und mit der Erinnerung an ein enges Hinspiel, das Lägerdorf mit 2:1 für sich entschieden hatte.

Trainer Nico Brehm hofft auf eine Fortsetzung der zuletzt stabileren Auftritte:

„Nach unserem Punktgewinn gegen den VfB Lübeck wollen wir den Schwung in die nächste Partie mitnehmen. Mit dem TSV Lägerdorf erwartet uns eine kampfstarke Mannschaft, gegen die wir im Hinspiel mit 1:2 unterlegen waren. Dieses Mal wollen wir es besser machen und uns für die Niederlage revanchieren.“ Tatsächlich hatte Kisdorf beim 4:4 in Lübeck viel Moral gezeigt, nach Rückständen immer wieder ausgeglichen und spielerisch überzeugt. Auch wenn die Mannschaft mit 13 Punkten noch auf Rang zwölf steht, war die Entwicklung zuletzt deutlich positiv. Ein Heimsieg könnte den Abstand zu den Abstiegsrängen spürbar vergrößern.

Morgen, 16:00 Uhr FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf TSV Lägerdorf Lägerdorf 16:00 PUSH Der TSV Lägerdorf reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar spielt die Elf von Michael Blume eine solide Saison, doch aus den letzten drei Partien holte sie nur einen Punkt. Der Coach erwartet eine enge Begegnung: „Wir hatten eine gute Trainingswoche und freuen uns, nach der wetterbedingten Pause endlich wieder spielen zu können. Das Hinspiel haben wir mit 2:1 gewonnen, und nach zuletzt wenigen Punkten wollen wir nun unbedingt wieder dreifach punkten, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren – das ist auch unser eigener Anspruch. Das Spiel wird sicher wieder eng, aber wir sind gut vorbereitet, kennen unsere Stärken und wissen auch um die Schwächen des Gegners.“