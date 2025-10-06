Brehm-Elf bringt sich durch einfache Fehler um den Lohn

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 11. Spieltag der Landesliga Holstein die vierte Niederlage in Folge kassiert. Beim formstarken SV Türkspor Bad Oldesloe unterlag die Mannschaft von Nico Brehm mit 1:4 – obwohl sie früh in Führung gegangen war. Besonders bitter: Die Partie wurde durch eigene Fehler und eine schwere Verletzung überschattet.
Dabei hatte der Nachmittag aus Sicht der Gäste vielversprechend begonnen. Bereits in der 6. Minute traf Lennart Iven Hoee zur frühen 1:0-Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Zwei schnelle Treffer von Hokir Busali (25.) und Bilal Bilgic (27.) drehten das Spiel binnen zwei Minuten zugunsten der Hausherren.
Fetih-Kisdorf versuchte im zweiten Durchgang, noch einmal zurückzukommen, doch erneut Bilgic (58.) und in der Nachspielzeit Muhammed Mecit Kurtoglu (90.+2) sorgten für die Entscheidung. Am Ende stand eine deutliche Niederlage, die den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelte.
Trainer Nico Brehm zeigte sich nach der Partie enttäuscht, aber auch mit Blick auf einen verletzten Spieler besorgt: „Nach einer frühen Führung mussten wir uns gestern leider Türkspor geschlagen geben. Durch einfache Fehler brachten wir SVT Oldesloe zurück ins Spiel, wodurch die Partie schließlich kippte. Im Vordergrund steht für uns jedoch die Gesundheit unseres Spielers Robin Kähler, der sich gestern schwer verletzt hat und in dieser Woche im MRT untersucht wird.“
In der Tabelle bleibt der FC Fetih-Kisdorf mit neun Punkten auf Rang zwölf, punktgleich mit Hartenholm und Rönnau. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist nach dem erneuten Rückschlag weiter geschrumpft.
Für die Brehm-Elf gilt es nun, die nächsten Tage zu nutzen, um die Niederlage aufzuarbeiten – und den Blick auf das wichtige Heimspiel gegen TuS Hartenholm zu richten. Dort geht es nicht nur um Punkte, sondern auch darum, ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen.
SV Türkspor Bad Oldesloe – FC Fetih-Kisdorf 4:1
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Bilal Bilgic, Kubilay Büyükdemir (90. Bilal Bilgic), Hokir Busali, Malte Haas, Adrian Matysik, Veysel Kara (81. Nichita Cremenciutchii), Jonas Borrek, Fatih Karanfil (85. k.a), Arber Selimi, Arbnor Mustafa (43. Muhammed Mecit Kurtoglu) - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid
FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens, Tobias Caro (67. Michael Brehm), Sören Flemmer (58. Marco Möller), Jonas Rübner (76. Leon-Pascal Bankert), Lennart Iven Hoee (86. Jason Nelson Winter), Marvin Ruehsen, Erik Michler (62. Julius Schult) - Trainer: Nico Brehm
Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Lennart Iven Hoee (6.), 1:1 Hokir Busali (25.), 2:1 Bilal Bilgic (27.), 3:1 Bilal Bilgic (58.), 4:1 Muhammed Mecit Kurtoglu (90.+2)