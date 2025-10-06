– Foto: Marwin Wolf

Brehm-Elf bringt sich durch einfache Fehler um den Lohn Fetih-Kisdorf unterliegt in Oldesloe – Sorge um verletzten Spieler überschattet Ergebnis Verlinkte Inhalte LL Holstein Tsp.Oldesloe FC Fetih-Kisdorf

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 11. Spieltag der Landesliga Holstein die vierte Niederlage in Folge kassiert. Beim formstarken SV Türkspor Bad Oldesloe unterlag die Mannschaft von Nico Brehm mit 1:4 – obwohl sie früh in Führung gegangen war. Besonders bitter: Die Partie wurde durch eigene Fehler und eine schwere Verletzung überschattet.

Dabei hatte der Nachmittag aus Sicht der Gäste vielversprechend begonnen. Bereits in der 6. Minute traf Lennart Iven Hoee zur frühen 1:0-Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Zwei schnelle Treffer von Hokir Busali (25.) und Bilal Bilgic (27.) drehten das Spiel binnen zwei Minuten zugunsten der Hausherren. Gestern, 14:30 Uhr SV Türkspor Bad Oldesloe Tsp.Oldesloe FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf 4 1 Abpfiff

Fetih-Kisdorf versuchte im zweiten Durchgang, noch einmal zurückzukommen, doch erneut Bilgic (58.) und in der Nachspielzeit Muhammed Mecit Kurtoglu (90.+2) sorgten für die Entscheidung. Am Ende stand eine deutliche Niederlage, die den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelte. Trainer Nico Brehm zeigte sich nach der Partie enttäuscht, aber auch mit Blick auf einen verletzten Spieler besorgt: „Nach einer frühen Führung mussten wir uns gestern leider Türkspor geschlagen geben. Durch einfache Fehler brachten wir SVT Oldesloe zurück ins Spiel, wodurch die Partie schließlich kippte. Im Vordergrund steht für uns jedoch die Gesundheit unseres Spielers Robin Kähler, der sich gestern schwer verletzt hat und in dieser Woche im MRT untersucht wird.“