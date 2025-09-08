Breese-L. scheitert zwei Mal vom Punkt – Neetze mit erstem Heimsieg

Im Bezirksliga-Duell des 5. Spieltages setzte sich der TuS Neetze mit 2:1 gegen den VfL Breese-Langendorf durch. Während Neetze durch den Sieg auf Rang sechs kletterte, stecken die Gäste mit nur drei Punkten aus fünf Spielen unten fest.
Bereits Ende Juli hatten sich beide Teams im Bezirkspokal gegenübergestanden, damals gewann Neetze deutlich mit 5:0. Dieses Mal fiel der Sieg knapper aus, brachte dem TuS aber wichtige Punkte für die Tabelle.
Die Hausherren mussten auf Kapitän Corvin Behrens und Abwehrchef Linus Büchler verzichten, konnten aber auf Jannis Vogel und auf Alex Breese aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Alex Breese war es auch, der früh die Führung erzielte. In der 18. Minute lupfte er den Ball überlegt ins Tor. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die große Chance zum Ausgleich, doch Torwart Noah Siergiej parierte den Strafstoß stark.
Nach dem Seitenwechsel drängte der VfL Breese-Langendorf auf den Ausgleich, doch die Neetzer Defensive hielt zunächst stand. In der 75. Minute bekam Neetze auch einen Strafstoß zugesprochen. David Mehl trat als Gefoulter selbst an und verwandelte sicher zum 2:0.
Wenig später erhielten die Gäste aus dem Wendland erneut die Chance vom Punkt, doch auch diesmal blieb der Torerfolg aus, der Ball ging über das Gehäuse. Erst in der Nachspielzeit gelang Maurice Lange der Anschlusstreffer zum 2:1, der jedoch zu spät kam.
„Am Ende steht ein etwas glücklicher Heimsieg für den TuS, der aufgrund der Einsatzbereitschaft aber in Ordnung geht“, erklärte der TuS Neetze auf Instagram.