– Foto: Steffi Rathje

Breese-L. scheitert zwei Mal vom Punkt – Neetze mit erstem Heimsieg TuS-Torwart Noah Siergiej pariert Elfmeter +++ David Mehl trifft selbst als gefoulter per Strafstoß +++ am Ende reicht es für einen knappen 2:1-Erfolg. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Breese-Lange TuS Neetze

Im Bezirksliga-Duell des 5. Spieltages setzte sich der TuS Neetze mit 2:1 gegen den VfL Breese-Langendorf durch. Während Neetze durch den Sieg auf Rang sechs kletterte, stecken die Gäste mit nur drei Punkten aus fünf Spielen unten fest.

Sa., 06.09.2025, 17:45 Uhr TuS Neetze TuS Neetze VfL Breese-Langendorf Breese-Lange 2 1 Bereits Ende Juli hatten sich beide Teams im Bezirkspokal gegenübergestanden, damals gewann Neetze deutlich mit 5:0. Dieses Mal fiel der Sieg knapper aus, brachte dem TuS aber wichtige Punkte für die Tabelle.

Die Hausherren mussten auf Kapitän Corvin Behrens und Abwehrchef Linus Büchler verzichten, konnten aber auf Jannis Vogel und auf Alex Breese aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Alex Breese war es auch, der früh die Führung erzielte. In der 18. Minute lupfte er den Ball überlegt ins Tor. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die große Chance zum Ausgleich, doch Torwart Noah Siergiej parierte den Strafstoß stark. Nach dem Seitenwechsel drängte der VfL Breese-Langendorf auf den Ausgleich, doch die Neetzer Defensive hielt zunächst stand. In der 75. Minute bekam Neetze auch einen Strafstoß zugesprochen. David Mehl trat als Gefoulter selbst an und verwandelte sicher zum 2:0.