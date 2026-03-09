Bredower SV siegt vor 320 Zuschauern, Tschernitz dreht beim 5:1 auf

Der SV Dallgow 47 untermauerte seine Ambitionen vor 75 Zuschauern durch eine furiose erste halbe Stunde. Marek Hagenah (4.) eröffnete den Torreigen früh, bevor Nico Karau (10.) und Elias Kuhnert (15.) innerhalb kürzester Zeit für eine komfortable Führung sorgten. Michendorfs Reserve fand defensiv kaum Mittel gegen die Angriffswellen, was Florian Thamm (26.) per Foulelfmeter und Mirko Hans (30.) noch vor der Pause bestraften. Im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren einen Gang zurück und kontrollierten das Geschehen mit viel Übersicht. Den Schlusspunkt unter die einseitige Vorstellung setzte schließlich Elias Philipp (75.) in der Schlussviertelstunde.

In Groß Glienicke sahen 60 Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die Phase unmittelbar nach der Halbzeitpause entschieden wurde. Zunächst brachte Mika Maresch (23.) die Hausherren in Front, doch Kloster Lehnin schlug in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Jeremy Schulze (45.+2) zurück. Wer jedoch dachte, die Gäste könnten das Momentum nutzen, sah sich getäuscht. Praktisch mit dem Wiederanpfiff brachte Eric Zeidler (46.) die Spielgemeinschaft erneut in Führung, woraufhin Maurice Klang (49.) nur drei Minuten später nachlegte. Die Gegenwehr der Gäste erlahmte zusehends, sodass Maximilian Krüger (65.) und schließlich Sean Flood (76.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein Erfolg der effektiven Chancenverwertung.

Fortuna Babelsberg II – SV Ziesar 31 1:4

Vor 76 Zuschauern in Babelsberg sicherten sich die Gäste aus Ziesar drei wichtige Auswärtspunkte durch eine abgeklärte Leistung. Arian Nethe (39.) brach kurz vor der Pause den Bann und sorgte für die Führung der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ziesar gefährlich: Erneut war es Arian Nethe (65.), der nach einer guten Stunde erhöhte. Als Lukas Benkendorf (78.) auf 0:3 stellte, war die Messe weitgehend gelesen. Die Hausherren bewiesen zwar Moral und kamen durch Dennis Weber (84.) zum Anschlusstreffer, doch in der Nachspielzeit stellte Florian Janka (90.+4) den alten Abstand wieder her und besiegelte den verdienten Erfolg der Gäste.

SG Geltow – SG Blau-Weiß Pessin 4:1

In Geltow sahen 60 Zuschauer eine Begegnung, die erst nach über einer Stunde Spielzeit so richtig an Fahrt aufnahm. Felix Ay (62.) brachte die Hausherren in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte prompt durch Moritz Klimanski (67.). In der Schlussphase bewies Geltow jedoch den längeren Atem und profitierte von der individuellen Qualität in der Offensive. Nadim Merrikh Yazdi (74.) stellte die Weichen erneut auf Sieg und legte zehn Minuten später durch Nadim Merrikh Yazdi (84.) mit seinem zweiten Treffer nach. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte schließlich Richard Schreiber (87.) kurz vor dem Abpfiff. Ein Heimsieg, der durch die Effizienz in der Schlussviertelstunde gesichert wurde.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 0:0

In einer taktisch geprägten Partie vor 38 Zuschauern suchten beide Mannschaften vergeblich nach der entscheidenden Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Da keine Tore fielen, blieb es am Ende bei einer Nullnummer. Die Hintermannschaften agierten auf beiden Seiten mit höchster Konzentration. Das Geschehen spielte sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab, wo um jeden Zentimeter Boden gerungen wurde, ohne dass eine der beiden Vertretungen das nötige Risiko im Abschluss suchte. Ein Punkt der defensiven Stabilität für beide Seiten.

BSG Stahl Brandenburg II – FSV Babelsberg 74 II 3:2

An der Havel entwickelte sich vor 62 Zuschauern ein Duell mit einer dramatischen Schlussphase. Pavel Sachs (28.) brachte die Stahl-Reserve zunächst in Führung, doch Moritz Ernst (32.) glich postwendend für Babelsberg aus. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch Hannes Kaschubowski (61.) sogar in Front und verteidigten diesen Vorsprung leidenschaftlich bis kurz vor Schluss. Doch die Hausherren warfen in den letzten Minuten alles nach vorne. Malte Weise (87.) erzwang den späten Ausgleich, bevor Ben Dayan Bleiß (90.+4) tief in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer markierte. Ein Erfolg des unbändigen Willens in den letzten Augenblicken.

Bredower SV 47 – SV Germania 90 Berge 5:2

Vor 320 Zuschauern in Bredow entwickelte sich eine torreiche Begegnung. Berge erwischte den besseren Start durch Kevin Lösch (4.), doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Agustin Alejandro del Rio (41.) glich noch vor der Pause aus. Unmittelbar nach Wiederanpfiff drehte Emran Ramadani (47.) die Partie, woraufhin Enes Curi (58.) die Führung ausbaute. Zwar keimte bei den Gästen nach dem Treffer von Sebastian Krüger (73.) noch einmal Hoffnung auf, doch Florian Vogler (82.) stellte die Weichen endgültig auf Heimsieg. Den Schlusspunkt setzte erneut Emran Ramadani (90.+5) in der Nachspielzeit.