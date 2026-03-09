 2026-03-09T15:40:23.061Z

Bredower SV siegt vor 320 Zuschauern, Tschernitz dreht beim 5:1 auf

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

– Foto: SV Fichte Kunersdorf

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SG Eintracht Friesack 4:0

Vor 56 Zuschauern in Stahnsdorf herrschten von Beginn an klare Verhältnisse. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und belohnten sich bereits nach wenigen Augenblicken, als Jannis Oberbarnscheidt (2.) zur frühen Führung traf. Friesack wirkte in der Defensive unsortiert, was Giso Koschembahr (12.) nur zehn Minuten später konsequent ausnutzte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht-Reserve am Drücker: Erneut war es Giso Koschembahr (51.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte schließlich Benjamin Kausch (55.) mit einer entschlossenen Aktion. Ein Heimsieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SV Kloster Lehnin 5:1

In Groß Glienicke sahen 60 Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die Phase unmittelbar nach der Halbzeitpause entschieden wurde. Zunächst brachte Mika Maresch (23.) die Hausherren in Front, doch Kloster Lehnin schlug in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Jeremy Schulze (45.+2) zurück. Wer jedoch dachte, die Gäste könnten das Momentum nutzen, sah sich getäuscht. Praktisch mit dem Wiederanpfiff brachte Eric Zeidler (46.) die Spielgemeinschaft erneut in Führung, woraufhin Maurice Klang (49.) nur drei Minuten später nachlegte. Die Gegenwehr der Gäste erlahmte zusehends, sodass Maximilian Krüger (65.) und schließlich Sean Flood (76.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Ein Erfolg der effektiven Chancenverwertung.

SV Dallgow 47 – SG Michendorf II 6:0

Der SV Dallgow 47 untermauerte seine Ambitionen vor 75 Zuschauern durch eine furiose erste halbe Stunde. Marek Hagenah (4.) eröffnete den Torreigen früh, bevor Nico Karau (10.) und Elias Kuhnert (15.) innerhalb kürzester Zeit für eine komfortable Führung sorgten. Michendorfs Reserve fand defensiv kaum Mittel gegen die Angriffswellen, was Florian Thamm (26.) per Foulelfmeter und Mirko Hans (30.) noch vor der Pause bestraften. Im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren einen Gang zurück und kontrollierten das Geschehen mit viel Übersicht. Den Schlusspunkt unter die einseitige Vorstellung setzte schließlich Elias Philipp (75.) in der Schlussviertelstunde.

Fortuna Babelsberg II – SV Ziesar 31 1:4

Vor 76 Zuschauern in Babelsberg sicherten sich die Gäste aus Ziesar drei wichtige Auswärtspunkte durch eine abgeklärte Leistung. Arian Nethe (39.) brach kurz vor der Pause den Bann und sorgte für die Führung der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ziesar gefährlich: Erneut war es Arian Nethe (65.), der nach einer guten Stunde erhöhte. Als Lukas Benkendorf (78.) auf 0:3 stellte, war die Messe weitgehend gelesen. Die Hausherren bewiesen zwar Moral und kamen durch Dennis Weber (84.) zum Anschlusstreffer, doch in der Nachspielzeit stellte Florian Janka (90.+4) den alten Abstand wieder her und besiegelte den verdienten Erfolg der Gäste.

SG Geltow – SG Blau-Weiß Pessin 4:1

In Geltow sahen 60 Zuschauer eine Begegnung, die erst nach über einer Stunde Spielzeit so richtig an Fahrt aufnahm. Felix Ay (62.) brachte die Hausherren in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte prompt durch Moritz Klimanski (67.). In der Schlussphase bewies Geltow jedoch den längeren Atem und profitierte von der individuellen Qualität in der Offensive. Nadim Merrikh Yazdi (74.) stellte die Weichen erneut auf Sieg und legte zehn Minuten später durch Nadim Merrikh Yazdi (84.) mit seinem zweiten Treffer nach. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte schließlich Richard Schreiber (87.) kurz vor dem Abpfiff. Ein Heimsieg, der durch die Effizienz in der Schlussviertelstunde gesichert wurde.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 0:0

In einer taktisch geprägten Partie vor 38 Zuschauern suchten beide Mannschaften vergeblich nach der entscheidenden Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Da keine Tore fielen, blieb es am Ende bei einer Nullnummer. Die Hintermannschaften agierten auf beiden Seiten mit höchster Konzentration. Das Geschehen spielte sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab, wo um jeden Zentimeter Boden gerungen wurde, ohne dass eine der beiden Vertretungen das nötige Risiko im Abschluss suchte. Ein Punkt der defensiven Stabilität für beide Seiten.

BSG Stahl Brandenburg II – FSV Babelsberg 74 II 3:2

An der Havel entwickelte sich vor 62 Zuschauern ein Duell mit einer dramatischen Schlussphase. Pavel Sachs (28.) brachte die Stahl-Reserve zunächst in Führung, doch Moritz Ernst (32.) glich postwendend für Babelsberg aus. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch Hannes Kaschubowski (61.) sogar in Front und verteidigten diesen Vorsprung leidenschaftlich bis kurz vor Schluss. Doch die Hausherren warfen in den letzten Minuten alles nach vorne. Malte Weise (87.) erzwang den späten Ausgleich, bevor Ben Dayan Bleiß (90.+4) tief in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer markierte. Ein Erfolg des unbändigen Willens in den letzten Augenblicken.

Bredower SV 47 – SV Germania 90 Berge 5:2

Vor 320 Zuschauern in Bredow entwickelte sich eine torreiche Begegnung. Berge erwischte den besseren Start durch Kevin Lösch (4.), doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Agustin Alejandro del Rio (41.) glich noch vor der Pause aus. Unmittelbar nach Wiederanpfiff drehte Emran Ramadani (47.) die Partie, woraufhin Enes Curi (58.) die Führung ausbaute. Zwar keimte bei den Gästen nach dem Treffer von Sebastian Krüger (73.) noch einmal Hoffnung auf, doch Florian Vogler (82.) stellte die Weichen endgültig auf Heimsieg. Den Schlusspunkt setzte erneut Emran Ramadani (90.+5) in der Nachspielzeit.

Kreisoberliga Niederlausitz

BSV Chemie Tschernitz – SG Blau-Weiß Schorbus 5:1

In Tschernitz sahen die Zuschauer eine Begegnung, die bereits in der ersten halben Stunde entschieden wurde. Die Heimelf agierte zielstrebig und ging durch Rene Mettke (4.) früh in Führung. Colin Paulitz (8., 23.) baute den Vorsprung mit zwei weiteren Treffern zügig aus, bevor Sven Mettke (25.) für klare Verhältnisse sorgte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Niklas Rädel (45.) der einzige Treffer für die Gäste. Im zweiten Durchgang schwächte sich Schorbus selbst, als Tobias Biehain (67.) mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Rene Mettke (70.), der den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

FSV Spremberg 1895 – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:1

Vor 45 Zuschauern entwickelte sich in Spremberg eine ausgeglichene Partie, in der die Punkte am Ende geteilt wurden. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Hardy Hiller (9.) bereits in der Anfangsphase in Führung. In der Folge verteidigte Spremberg den Vorsprung konzentriert, musste jedoch kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen. Gustave Djene Nseke (52.) traf für die Reserve aus Ströbitz zum 1:1. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften nach der Entscheidung, fanden aber keine Lücke mehr in den gegnerischen Abwehrreihen.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:0

In Kunersdorf fiel die Entscheidung durch einen Doppelschlag innerhalb weniger Minuten im zweiten Durchgang. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, erhöhten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel den Druck. Justus Rothbart (56.) markierte den Führungstreffer, und nur zwei Minuten später legte Leon Schlott (58.) nach. Die Spielgemeinschaft aus Cottbus bemühte sich in der Folge um den Anschlusstreffer, blieb jedoch gegen die stabil stehende Hintermannschaft der Fichte-Elf ohne Erfolg. Ein Heimsieg der mannschaftlichen Geschlossenheit.

SpG Kahren/Laubsdorf – VfB Cottbus 97 0:2

Der VfB Cottbus sicherte sich in Kahren drei Auswärtspunkte durch eine abgeklärte Leistung. Die Gäste kontrollierten weite Teile des Spiels und belohnten sich kurz vor der Pause, als Maurice-Andre Stein (39.) zur Führung traf. Die Spielgemeinschaft Kahren/Laubsdorf investierte im zweiten Spielabschnitt mehr in die Offensive, konnte die Defensive der Cottbuser jedoch nicht überwinden. In der letzten Spielminute machte Jordan Handrek (90.) mit einer entschlossenen Einzelaktion alles klar und besiegelte den Auswärtserfolg des VfB.

SV Borussia 09 Welzow – 1. FC Guben II 1:2

Vor 55 Zuschauern in Welzow entwickelte sich eine Partie, die erst in der Schlussminute ihren Wendepunkt fand. Zunächst jubelten die Hausherren, als Robert Stranz (10.) zur frühen Führung traf. Welzow verteidigte diesen Vorsprung lange Zeit, doch die Gubener Reserve gab nicht auf. Nico Laugks (57.) erzielte nach knapp einer Stunde den Ausgleich. Als sich bereits alle Beteiligten auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, gelang Kevin Wolff (90.) der entscheidende Treffer für die Gäste, die damit die volle Punktzahl aus Welzow entführten.

SpG Drebkau/Kausche – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 3:1

In einer vor 126 Zuschauern ausgetragenen Begegnung fielen die Tore zu den psychologisch wichtigsten Zeitpunkten. Stephan Faber (42.) brachte Drebkau kurz vor der Pause in Führung, doch die Gäste antworteten postwendend durch Felix Donath (45.). Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange offen, bis Chris Portmann (88., 90.) mit zwei späten Treffern zum Matchwinner avancierte. In der turbulenten Schlussphase gab es zudem einen Strafstoß für die Hausherren, doch Manuel Rehn (90.) scheiterte am glänzend reagierenden Torwart Marcus Gränitz. Trotz des vergebenen Elfmeters sicherte sich die Heimelf den Sieg.

