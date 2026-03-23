 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Bredower SV mit Gala-Vorstellung, wildes 4:4 in Kunersdorf

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lutz Knüpfer

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KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SG Blau-Weiß Pessin 5:0

In Stahnsdorf erlebten die 66 Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Reserve des RSV Eintracht von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließ. Besonders Giso Koschembahr präsentierte sich in Spiellaune und brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 20. und 27. Minute früh auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Pessin fanden kaum Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel der Heimelf, die noch vor dem Seitenwechsel durch Charly Schleicher (34.) und Corvin Michalak (41.) auf 4:0 erhöhte. Nach der Pause schaltete der RSV einen Gang zurück, blieb aber jederzeit Herr der Lage. Den Schlusspunkt unter diese souveräne Vorstellung setzte erneut Charly Schleicher in der 52. Minute. Die Fans der Eintracht feierten einen Heimsieg, während Pessin einen gebrauchten Tag erwischte.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SV Dallgow 47 0:1

Eine hart umkämpfte und bis zur letzten Sekunde spannende Begegnung bekamen die 82 Zuschauer bei der Spielgemeinschaft Groß Glienicke/Seeburg zu sehen. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, sodass spielerische Höhepunkte Mangelware blieben. Das goldene Tor des Tages fiel kurz nach dem Wiederanpfiff, als Florian Thamm in der 50. Minute goldrichtig stand und den SV Dallgow in Führung brachte. Die Emotionen kochten hoch, als Elias Kuhnert in der 63. Minute die Rote Karte sah und die Gäste fortan in Unterzahl agieren mussten. Trotz wütender Angriffe der Hausherren in der Schlussphase verteidigte Dallgow den knappen Vorsprung mit viel Herzblut und Leidenschaft.

SG Geltow – SV Kloster Lehnin 0:1

In Geltow entwickelte sich vor 50 Zuschauern ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die Defensivreihen lange Zeit das Geschehen bestimmten. Die Gastgeber agierten aus einer sicheren Abwehr heraus und ließen nur wenig zu, konnten aber nach vorne selbst kaum Akzente setzen. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit, ehe der Bann gebrochen wurde. In der 72. Minute nutzte Lucas Lucke eine Unachtsamkeit in der Geltower Hintermannschaft eiskalt aus und markierte das 0:1 für den SV Kloster Lehnin. In der verbleibenden Spielzeit warfen die Hausherren alles nach vorne, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung mit viel Routine über die Zeit und entführten die drei Punkte.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Ziesar 31 0:0

In einer torlosen, aber dennoch intensiven Partie trennten sich der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde und der SV Ziesar 31 mit einem Unentschieden. Die 85 Zuschauer sahen ein Spiel, das vor allem von der taktischen Disziplin beider Mannschaften geprägt war. Während die Heimelf versuchte, über Ballbesitz zum Erfolg zu kommen, verlegte sich Ziesar auf eine kompakte Defensive und gefährliche Konter. Beide Torhüter konnten sich im Verlauf der Begegnung mehrfach auszeichnen und hielten ihren Kasten sauber. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung, mit der beide Seiten aufgrund der stabilen Abwehrleistung wohl leben können, auch wenn die Fans beider Lager vergeblich auf den entscheidenden Treffer warteten.

Bredower SV 47 – SG Eintracht Friesack 6:1

In Bredow erlebten die 115 Zuschauer die wohl beeindruckendste Einzelleistung des gesamten Spieltags. Emran Ramadani avancierte zum absoluten Matchwinner, als er die Gäste aus Friesack fast im Alleingang demontierte. Den Torreigen eröffnete er in der 24. Minute, ehe Julian Meyer kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Ramadani legte jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff seinen zweiten Treffer nach (44.). Auch nach dem Seitenwechsel war er nicht zu stoppen und schraubte sein persönliches Konto in der 64. Minute auf drei Tore hoch. Friesack gelang durch Robin Hink zwar der Ehrentreffer (77.), doch Ramadani hatte noch nicht genug: Mit zwei weiteren Toren in der 81. und 89. Minute krönte er seine Gala-Vorstellung zum 6:1-Endstand.

SV Germania 90 Berge – FSV Babelsberg 74 II 3:1

Der SV Germania 90 Berge feierte vor 80 Zuschauern einen verdienten Heimerfolg gegen die Reserve des FSV Babelsberg 74. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Leon Lösch bereits in der 2. Minute zur Führung für die Hausherren traf. Kurz vor der Pause unterlief Johannes Hammitsch ein unglückliches Eigentor (42.), das Berge eine komfortable 2:0-Halbzeitführung bescherte. In der zweiten Hälfte bäumten sich die Babelsberger noch einmal auf und kamen durch Marian Elsner in der 72. Minute zum Anschlusstreffer. Die aufkeimende Hoffnung hielt jedoch nicht lange an, denn Sebastian Krüger stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her und sicherte seiner Mannschaft damit den Heimsieg.

Fortuna Babelsberg II – SG Michendorf II 0:1

Im Duell der Reserveteams zwischen Fortuna Babelsberg und der SG Michendorf sahen die 105 Zuschauer ein enges Spiel, das durch einen einzigen Moment entschieden wurde. In einer hochemotionalen Atmosphäre schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Den entscheidenden Punch setzten die Gäste aus Michendorf in der 35. Minute, als Robby Hoffmann das Leder zum 0:1 im Netz unterbrachte. Fortuna versuchte im zweiten Durchgang unermüdlich, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Michendorfer Defensive stand sicher und ließ keine klaren Chancen mehr zu. So blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg für die SG.

BSG Stahl Brandenburg II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 1:0

In Brandenburg an der Havel sahen die 74 Zuschauer eine kampfbetonte Begegnung zwischen der Zweitvertretung der BSG Stahl und dem Werderaner FC Viktoria II. Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, wobei beide Teams Schwierigkeiten hatten, sich gegen die gut organisierten Abwehrreihen durchzusetzen. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: In der 50. Minute war Leonard Koppe zur Stelle und erzielte den Führungstreffer für die Brandenburger. Werder erhöhte in der Folge zwar das Risiko und drängte auf den Ausgleich, doch die Hausherren verteidigten den Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.

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Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SG Blau-Weiß Schorbus 7:0

In Guben erlebten die 71 Zuschauer eine sportliche Machtdemonstration, bei der die Hausherren die SG Blau-Weiß Schorbus über die gesamte Distanz dominierten. Alexander Mauch avancierte zum alles überragenden Akteur des Nachmittags und eröffnete bereits in der 12. Minute den Torreigen. Die Gäste fanden zu keinem Zeitpunkt eine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gubener Reserve, die durch Nico Hetzel (25.) und erneut Alexander Mauch (27.) noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte. Auch nach der Pause blieb die Spielfreude der Heimmannschaft ungebrochen. Florian Jünger (55.), Severin Falk (59.) und Willi Fabig (60.) sorgten mit einem regelrechten Offensiv-Feuerwerk innerhalb weniger Minuten für die endgültige Entscheidung. Den krönenden Abschluss für die begeisterten Fans markierte schließlich erneut Alexander Mauch in der 63. Minute, der mit seinem dritten Treffer den 7:0-Endstand in dieser äußerst einseitigen Begegnung perfekt machte.

LSV Neustadt/Spree – SV Eiche Branitz 3:0

Der LSV Neustadt/Spree feierte einen souveränen Heimerfolg, der eng mit der individuellen Klasse eines einzigen Spielers verknüpft war. Gracjan Arkuszewski erwischte einen absoluten Sahnetag und stellte die Branitzer Defensive vor unlösbare Aufgaben. Bereits in der 17. Minute brachte er sein Team in Führung und legte nur vier Minuten später in der 21. Minute das 2:0 nach. Die 78 Zuschauer sahen eine Partie, in der Branitz zwar um Entlastung bemüht war, aber letztlich kaum zwingende Akzente gegen die kompakt stehende Abwehr der Hausherren setzen konnte. In der 62. Minute machte Arkuszewski mit seinem dritten Treffer den Hattrick und damit den Sack endgültig zu. Die heimischen Fans konnten sich über eine abgeklärte Leistung freuen, die Neustadt drei Zähler einbrachte.

BSV Chemie Tschernitz – VfB Cottbus 97 3:1

In Tschernitz entwickelte sich eine intensive Begegnung, die bereits früh eine unglückliche Wendung für die Gäste nahm. In der 7. Minute unterlief Nico Kruse ein Eigentor, das den BSV Chemie früh auf die Siegerstraße brachte. Die Heimmannschaft agierte in der Folge sehr entschlossen und nutzte die Verunsicherung beim VfB aus, als Rene Mettke in der 28. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Partie blieb über weite Strecken hart umkämpft, wobei die Gäste leidenschaftlich um den Anschluss kämpften. Erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Colin Paulitz in der 88. Minute für die Vorentscheidung. Zwar gelang Sebastian Kierzkowski in der Nachspielzeit (91.) noch der Ehrentreffer für den VfB Cottbus 97, am verdienten Erfolg der Hausherren änderte dies jedoch nichts mehr.

FSV Spremberg 1895 – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:3

Ein packendes Duell bekamen die Anwesenden in Spremberg zu sehen, bei dem Robert Kiesow zum großen Helden für Viktoria Cottbus wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff in der 43. Minute brachte er die Gäste in Front, doch die Spremberger kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glich Wirder Rafael Caba Paulino (47.) aus und hauchte seinem Team neues Leben ein. Die Begegnung stand lange Zeit auf des Messers Schneide, wobei beide Mannschaften volles Risiko gingen. In einer dramatischen Schlussphase bewies Robert Kiesow seine außergewöhnliche Kaltschnäuzigkeit: In der 85. Minute markierte er die erneute Führung, bevor er in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 1:3-Endstand besiegelte und die Punkte mit nach Cottbus nahm.

SV Borussia 09 Welzow – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:3

Die 50 Zuschauer in Welzow sahen einen Blitzstart der Gäste aus Ströbitz, der die Hausherren sichtlich überrumpelte. Gustave Djene Nseke war in der Anfangsphase nicht zu bremsen und sorgte mit einem Doppelschlag in der 5. und 7. Minute für eine frühe 0:2-Führung der Wacker-Reserve. Welzow bemühte sich in der Folge unermüdlich, ins Spiel zurückzufinden, doch ein unglückliches Eigentor durch Julian Cremers in der 73. Minute dämpfte die Hoffnungen der Fans auf eine Wende massiv. Zwar bewies Carlo Ramon Knothe in der 80. Minute noch einmal Moral und verkürzte auf 1:3, doch die abgeklärten Gäste ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und verteidigten ihren Vorsprung über die Zeit.

SpG Kahren/Laubsdorf – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 3:1

In einer Partie, die erst in der zweiten Halbzeit so richtig an Fahrt aufnahm, feierte die Spielgemeinschaft Kahren/Laubsdorf einen verdienten Heimsieg. Zunächst durften jedoch die Gäste jubeln, als Flynn Rohbock in der 50. Minute das 0:1 markierte. Dieser Rückstand schien die Heimelf jedoch eher anzustacheln als zu lähmen. Niklas Lobedan übernahm in der Folge die Hauptrolle und glich in der 63. Minute aus. Die Begegnung blieb intensiv, doch Kahren/Laubsdorf bewies in den entscheidenden Momenten den längeren Atem. Erneut war es Niklas Lobedan, der in der 82. Minute die Partie komplett drehte, bevor Oskar Wenzke in der 90. Minute mit dem 3:1 alles klarmachte und die drei Punkte im heimischen Stadion behielt.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Drebkau/Kausche 4:4

Ein wahres Spektakel mit einer unglaublichen Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten die 190 Zuschauer in Kunersdorf. Nach der frühen Führung der Gäste durch Sascha Roch (18.) drehten Jannek Wetzk (24.) und Maurice Hagen (33.) die Partie zunächst zugunsten von Fichte Kunersdorf. Unmittelbar nach der Pause glich Stephan Faber (49.) für die Spielgemeinschaft aus, doch Kunersdorf schlug durch Leon Schlott (53.) und Lukas Seifert (61.) eiskalt zurück und führte scheinbar sicher mit 4:2. Die Fans der Heimmannschaft wähnten sich bereits als Sieger, doch Drebkau/Kausche bewies einen unbändigen Kampfgeist. Norman Sommerfeld verkürzte in der 84. Minute, bevor Stephan Faber in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor den späten Ausgleich zum 4:4-Endstand markierte und damit den Punktgewinn für die Gäste rettete.

SpG Briesen/Dissen – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 5:0

In Briesen bekamen die 81 Zuschauer eine überzeugende Vorstellung der Heimmannschaft geboten. Christian Rinza sorgte bereits in der 6. Minute für den perfekten Start und brachte sein Team in Führung. Lange Zeit hielten die Gäste der Spielgemeinschaft Groß Kölzig/Gahry/Döbern wacker dagegen, doch in der letzten halben Stunde schwanden die Kräfte zusehends. Nico Wellschmidt (62.) und Mayar Almousa (72.) bauten den Vorsprung kontinuierlich aus, was die Stimmung unter den Fans sichtlich steigen ließ. In der Schlussphase krönte Christian Rinza seine Leistung mit seinem zweiten Treffer (87.), bevor Leon Mehlisch in der 90. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 5:0-Endstand setzte.

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