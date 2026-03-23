Bredower SV mit Gala-Vorstellung, wildes 4:4 in Kunersdorf

In Stahnsdorf erlebten die 66 Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Reserve des RSV Eintracht von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließ. Besonders Giso Koschembahr präsentierte sich in Spiellaune und brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 20. und 27. Minute früh auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Pessin fanden kaum Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel der Heimelf, die noch vor dem Seitenwechsel durch Charly Schleicher (34.) und Corvin Michalak (41.) auf 4:0 erhöhte. Nach der Pause schaltete der RSV einen Gang zurück, blieb aber jederzeit Herr der Lage. Den Schlusspunkt unter diese souveräne Vorstellung setzte erneut Charly Schleicher in der 52. Minute. Die Fans der Eintracht feierten einen Heimsieg, während Pessin einen gebrauchten Tag erwischte.

Eine hart umkämpfte und bis zur letzten Sekunde spannende Begegnung bekamen die 82 Zuschauer bei der Spielgemeinschaft Groß Glienicke/Seeburg zu sehen. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, sodass spielerische Höhepunkte Mangelware blieben. Das goldene Tor des Tages fiel kurz nach dem Wiederanpfiff, als Florian Thamm in der 50. Minute goldrichtig stand und den SV Dallgow in Führung brachte. Die Emotionen kochten hoch, als Elias Kuhnert in der 63. Minute die Rote Karte sah und die Gäste fortan in Unterzahl agieren mussten. Trotz wütender Angriffe der Hausherren in der Schlussphase verteidigte Dallgow den knappen Vorsprung mit viel Herzblut und Leidenschaft.

SG Geltow – SV Kloster Lehnin 0:1

In Geltow entwickelte sich vor 50 Zuschauern ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die Defensivreihen lange Zeit das Geschehen bestimmten. Die Gastgeber agierten aus einer sicheren Abwehr heraus und ließen nur wenig zu, konnten aber nach vorne selbst kaum Akzente setzen. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit, ehe der Bann gebrochen wurde. In der 72. Minute nutzte Lucas Lucke eine Unachtsamkeit in der Geltower Hintermannschaft eiskalt aus und markierte das 0:1 für den SV Kloster Lehnin. In der verbleibenden Spielzeit warfen die Hausherren alles nach vorne, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung mit viel Routine über die Zeit und entführten die drei Punkte.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Ziesar 31 0:0

In einer torlosen, aber dennoch intensiven Partie trennten sich der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde und der SV Ziesar 31 mit einem Unentschieden. Die 85 Zuschauer sahen ein Spiel, das vor allem von der taktischen Disziplin beider Mannschaften geprägt war. Während die Heimelf versuchte, über Ballbesitz zum Erfolg zu kommen, verlegte sich Ziesar auf eine kompakte Defensive und gefährliche Konter. Beide Torhüter konnten sich im Verlauf der Begegnung mehrfach auszeichnen und hielten ihren Kasten sauber. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung, mit der beide Seiten aufgrund der stabilen Abwehrleistung wohl leben können, auch wenn die Fans beider Lager vergeblich auf den entscheidenden Treffer warteten.

Bredower SV 47 – SG Eintracht Friesack 6:1

In Bredow erlebten die 115 Zuschauer die wohl beeindruckendste Einzelleistung des gesamten Spieltags. Emran Ramadani avancierte zum absoluten Matchwinner, als er die Gäste aus Friesack fast im Alleingang demontierte. Den Torreigen eröffnete er in der 24. Minute, ehe Julian Meyer kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Ramadani legte jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff seinen zweiten Treffer nach (44.). Auch nach dem Seitenwechsel war er nicht zu stoppen und schraubte sein persönliches Konto in der 64. Minute auf drei Tore hoch. Friesack gelang durch Robin Hink zwar der Ehrentreffer (77.), doch Ramadani hatte noch nicht genug: Mit zwei weiteren Toren in der 81. und 89. Minute krönte er seine Gala-Vorstellung zum 6:1-Endstand.

SV Germania 90 Berge – FSV Babelsberg 74 II 3:1

Der SV Germania 90 Berge feierte vor 80 Zuschauern einen verdienten Heimerfolg gegen die Reserve des FSV Babelsberg 74. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Leon Lösch bereits in der 2. Minute zur Führung für die Hausherren traf. Kurz vor der Pause unterlief Johannes Hammitsch ein unglückliches Eigentor (42.), das Berge eine komfortable 2:0-Halbzeitführung bescherte. In der zweiten Hälfte bäumten sich die Babelsberger noch einmal auf und kamen durch Marian Elsner in der 72. Minute zum Anschlusstreffer. Die aufkeimende Hoffnung hielt jedoch nicht lange an, denn Sebastian Krüger stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her und sicherte seiner Mannschaft damit den Heimsieg.

Fortuna Babelsberg II – SG Michendorf II 0:1

Im Duell der Reserveteams zwischen Fortuna Babelsberg und der SG Michendorf sahen die 105 Zuschauer ein enges Spiel, das durch einen einzigen Moment entschieden wurde. In einer hochemotionalen Atmosphäre schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Den entscheidenden Punch setzten die Gäste aus Michendorf in der 35. Minute, als Robby Hoffmann das Leder zum 0:1 im Netz unterbrachte. Fortuna versuchte im zweiten Durchgang unermüdlich, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Michendorfer Defensive stand sicher und ließ keine klaren Chancen mehr zu. So blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg für die SG.

BSG Stahl Brandenburg II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 1:0

In Brandenburg an der Havel sahen die 74 Zuschauer eine kampfbetonte Begegnung zwischen der Zweitvertretung der BSG Stahl und dem Werderaner FC Viktoria II. Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, wobei beide Teams Schwierigkeiten hatten, sich gegen die gut organisierten Abwehrreihen durchzusetzen. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: In der 50. Minute war Leonard Koppe zur Stelle und erzielte den Führungstreffer für die Brandenburger. Werder erhöhte in der Folge zwar das Risiko und drängte auf den Ausgleich, doch die Hausherren verteidigten den Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.