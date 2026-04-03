Bredower SV gewinnt, Unentschieden bei der BSG Stahl Brandenburg

– Foto: Timo Babic

Kreisoberliga Havelland

BSG Stahl Brandenburg II – Fortuna Babelsberg II 1:1 Ein Nervenspiel erlebten die 56 Zuschauer am Brandenburger Quenz, das am Ende keinen Sieger fand. Die Gäste von Fortuna Babelsberg II erwischten einen Start nach Maß und versetzten der Stahl-Reserve bereits in der 9. Minute durch Fabian Rittmüller einen frühen Schock. Brandenburg wirkte kurzzeitig beeindruckt, kämpfte sich aber leidenschaftlich zurück in die Partie und drängte auf den Ausgleich. Als die Zuschauer schon mit dem Pausenpfiff rechneten, folgte die emotionale Erlösung für die Heimelf: In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) markierte Nils Müller den viel umjubelten Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb es ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams bis zum Abpfiff alles in die Waagschale warfen, sich am Ende aber mit der Punkteteilung begnügen mussten.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – Bredower SV 47 1:3 Der Bredower SV 47 entführte in einer packenden Begegnung vor 75 Zuschauern drei wichtige Punkte von der Spielgemeinschaft Groß Glienicke/Seeburg. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Emran Ramadani, der zur tragenden Figur der ersten Halbzeit wurde. Mit seinen Treffern in der 13. und 45. Minute schockte er die Gastgeber und sorgte für eine komfortable Pausenführung des BSV. Doch die Heimelf bewies Moral und kam kurz nach dem Seitenwechsel durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mika Maresch (48.) wieder heran, was die Partie noch einmal richtig hitzig machte. Die Hoffnung auf eine komplette Wende wurde jedoch in der 63. Minute jäh zunichtegemacht: Julian Meyer behielt vom Punkt ebenfalls die Nerven und stellte per Foulelfmeter den 1:3-Endstand her. Während Bredow einen Auswärtssieg bejubelte, blieb Groß Glienicke trotz des zwischenzeitlichen Aufbäumens mit leeren Händen zurück.

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Kreisoberliga Niederlausitz

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