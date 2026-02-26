Brecht wünscht sich mehr Schärfe Landesliga Rhein-Neckar +++ Bammentals Trainer blickt schon stark auf 2026/27 und will seine Mannschaft jetzt schon verbessert sehen von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Bammentaler (rot) wollen sich in der Rückrunde ein Stückchen nach oben schieben. – Foto: Berthold Gebhard

Ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt, um zu sehen, für den FC Bammental ist weder nach oben, noch nach unten viel drin ist. Das wissen die Verantwortlichen und planen gezielt die neue Saison. Der Trainer gibt Einblicke und meldet sich nach einer Knie-Operation wieder vollkommen gesund.

Wie sehr haben Sie den Spielbetrieb vermisst? Für Uli Brecht kam die Pause überhaupt nicht ungelegen. "Aufgrund meiner Operation im Spätjahr, bei der ich ein neues Kniegelenk bekommen habe, konnte ich die Pause für die Reha nutzen", sagt der Trainer des FC Bammental, der unter anderem eine dreiwöchige Reha absolvierte. Das hat sich ausgezahlt, wie er auf Nachfrage verrät: "Mir geht es super, ich kann schon wieder alles machen und jetzt ist die Vorfreude auf die Rückrunde entsprechend groß." Ist die Rückrunde zum Einspielen für die nächste Saison da? 14 Punkte Rückstand zur Aufstiegs- und zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegation – beim FC FC Bammental ist die ganz große Spannung raus für die Spielzeit 2025/26. Die Mannschaft weiß woran sie ist versichert Brecht: "Wir haben das ganz transparent besprochen und erkannt, dass der Aufstiegszug abgefahren ist."