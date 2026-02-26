Brecht wünscht sich mehr Schärfe

Ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt, um zu sehen, für den FC Bammental ist weder nach oben, noch nach unten viel drin ist. Das wissen die Verantwortlichen und planen gezielt die neue Saison. Der Trainer gibt Einblicke und meldet sich nach einer Knie-Operation wieder vollkommen gesund.
Für Uli Brecht kam die Pause überhaupt nicht ungelegen. "Aufgrund meiner Operation im Spätjahr, bei der ich ein neues Kniegelenk bekommen habe, konnte ich die Pause für die Reha nutzen", sagt der Trainer des FC Bammental, der unter anderem eine dreiwöchige Reha absolvierte. Das hat sich ausgezahlt, wie er auf Nachfrage verrät: "Mir geht es super, ich kann schon wieder alles machen und jetzt ist die Vorfreude auf die Rückrunde entsprechend groß."
14 Punkte Rückstand zur Aufstiegs- und zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegation – beim FC FC Bammental ist die ganz große Spannung raus für die Spielzeit 2025/26. Die Mannschaft weiß woran sie ist versichert Brecht: "Wir haben das ganz transparent besprochen und erkannt, dass der Aufstiegszug abgefahren ist."
Vielmehr stecken die FCB-Verantwortlichen in den Planungen für 2026/27. Das Anforderungsprofil an potenzielle Neuzugänge ist klar, wie der Coach erläutert: "Wir wollen uns mit drei, vier Spielern in der Spitze verstärken, die uns sofort besser machen."
Am Samstag kommt der FC Türkspor Mannheim in die Schwimmbadstraße. Dann ist ein Heimsieg Pflicht. „Es geht mir aber weniger um die Punkte an sich, sondern vielmehr darum, dass wir uns gegen vermeintlich schwächere Gegner in unserer Einstellung verbessern müssen“, verrät Brecht und wird dabei konkret, "uns hat in der Vorrunde häufig die Schärfe in den Zweikämpfen gefehlt, weshalb wir auch so viele Gegentore bekommen haben. Das gilt es nun zu verbessern."