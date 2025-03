Die Bammentaler (blau) werfen alles rein, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. – Foto: Berthold Gebhard

Brecht hat viel Gutes gesehen Verbandsliga +++ Der Trainer des FC Bammental glaubt gegen Walldorf II an eine Überraschung Verlinkte Inhalte Verbandsliga FC Bammental Uli Brecht

Die Spannung im Abstiegskampf spitzt sich zu. Beim Schlusslicht FC Bammental rechnet man sich etwas aus gegen den FC-Astoria Walldorf II, der in seinem "Übergangsjahr" immer mal wieder Punkte liegenlässt. Alle Partien an diesem Wochenende finden samstags statt, da eine englische Woche mit einem Spieltag am Dienstag folgt.

Für Uli Brecht ist eine der ältesten Fußballerweisheiten überhaupt Gesetz. "Ich habe der Mannschaft von Anfang an gesagt, dass ich nicht auf den Spielplan schaue, sondern mich immer nur um den nächsten Gegner kümmere", sagt der Trainer des FC Bammental. Jener nächste Kontrahent ist der FC-Astoria Walldorf II, der am Samstag an die Elsenz kommt (Anpfiff, 15.30 Uhr). Der 55-Jährige schaut zwar nicht auf den Spielplan, wir aber natürlich schon und selbiger sieht nach dem Vergleich mit Walldorf die Duelle beim Spitzenreiter Bruchsal und gegen den Karlsruher SC II im Laufe der kommenden englische Woche vor. Höher könnten die Hürden also nicht sein.

Das Videostudium des Auswärtsspiels in Mühlhausen sorgt für Zuversicht. "Wir hatten sieben gute Abschlusssituationen im Strafraum und kassierten im Gegenzug die Tore nach vermeidbaren Fehlern", sagt Brecht zur 1:3-Niederlage beim FCM, die er sich im Nachgang ausgiebig angeschaut hat. In eben jenen Strafraumsituationen gilt es mindestens zwei weitere Spiele auf Carsten Klein zu verzichten. "Dieser Verlust wiegt ganz schwer", sagt der Trainer des Kapitäns und Stoßstürmers, der vor dem Mühlhausen-Spiel gerade erst eine Oberschenkelzerrung auskuriert, sich dann aber erneut verletzt hat.