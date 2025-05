Breberen feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Kreisliga A Heinsberg: Dynamo Erkelenz verlässt aus Protest gegen Schiedsrichterentscheidungen kurzzeitig das Spielfeld.

SV Niersquelle Kuckum - SV Brachelen 4:1 (2:0): Der Spitzenreiter startete nervös ins Spiel und Brachelen war zunächst die bessere Mannschaft. Daraus konnten die Gäste aber kein Kapital schlagen. Mitte der ersten Halbzeit übernahm Kuckum immer mehr das Spiel. Nach Flanke von Rico Bischof traf Benedict Krüger (32.) per Kopf zur Führung. Krüger (42.) legte das 2:0 nach, und in der direkten Folge des Tors sah Brachelens Nico Schild die Gelb-Rote Karte. In Überzahl spielte Kuckum souverän auf und der Sieg geriet nie in Gefahr. Patrick Knorn (49.) und Simon Schopen (68.) erhöhten auf 4:0, ehe kurz vor dem Ende Moritz Leuner (89.) der Ehrentreffer der Gäste gelang. Da war auch Kuckum nur noch zu zehnt nach Gelb-Rot für Amon Winzen (86.).

SV Roland Millich - Dynamo Erkelenz 1:1 (0:0): Die Gäste aus Erkelenz waren im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft. Einige gute Möglichkeiten wurden aber vergeben, so dass die Führung für Erkelenz, die zu diesem Zeitpunkt absolut verdient gewesen wäre, nicht fiel. Kurz nach dem Seitenwechsel sah der Erkelenzer Thomas Schmidt (51.) die Rote Karte. In Überzahl fing auch Millich an, Fußball zu spielen. Yannick Wersich (63.) erzielte die Führung für die Gastgeber, die in der Folge auf das zweite Tor drängten. Kurze Zeit später verließ die Erkelenzer Mannschaft das Spielfeld, nachdem man mit einigen Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden war. Nach etwa zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, und Erkelenz glich durch Brendan Schäfer (79.) aus. Am Ende war das aufgrund der ersten Halbzeit sicher verdient, hatte aber einen faden Beigeschmack.

SV SW Schwanenberg - TuS Rheinland Dremmen 3:5 (1:3): Schwanenberg fand unter dem neuen Trainer Matthias Denneburg gut ins Spiel und ging durch Dennis Krause (20.) in Führung. Anschließend hätte man sogar erhöhen können, doch stattdessen kam Dremmen besser in die Partie, auch weil bei Schwanenberg die Kondition nachließ. Yannick Plum (28.), Simon Hohnen (40.) und Jan-Hendrik Meyer (45.) drehten die Partie zum 3:1-Pausenstand für Dremmen. Schwanenberg kam besser aus der Pause und drängte auf den Anschlusstreffer, der durch Niclas Eich (67.) auch gelang. Doch Schwanenberg konnte das Momentum nicht nutzen, und nach dem Doppelschlag zum 5:2 durch Plum (74.) und Meyer (78.) war das Spiel zu Gunsten der Gäste entschieden. In der Nachspielzeit fiel noch das 3:5 durch Stefan Schlipper per Foulelfmeter.

FC Union Schafhausen II - SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten 3:3 (3:0): Zur Halbzeit schien das Spiel eigentlich schon entschieden. Silas Schier (4.), Sven Rütten (17.) und Maik Römer (34.) trafen zum 3:0. Union hätte sogar höher führen können. Schafhausen spielte stark auf und hatte alles im Griff. In der zweiten Halbzeit nahm Schafhausen den Fuß vom Gas und ließ es etwas langsamer angehen. Trotzdem hätte man das vierte Tor nachlegen können. Waldenrath/Straeten gab sich nie auf und kam in der Schlussphase besser ins Spiel. Andre Halcour (78.) verkürzte, und mit zwei Toren in den Schlussminuten sorgte Hendrik Beumers (88. und 90.) für den Ausgleich der Gäste, die dadurch noch einen Punkt mitnehmen konnten.

FC Germania Rurich - FSV Geilenkirchen 0:2 (0:1): Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten. Nach einem Abtasten in der Anfangsphase plätscherte das Spiel einige Zeit vor sich hin, ehe Nils Jansen (34.) für die Geilenkirchener Führung sorgte. Rurich hatte nun mehr vom Spiel und kam auch zu Möglichkeiten, die man aber nicht nutzen konnte. Geilenkirchen verlegte sich aufs Kontern, und als die Ruricher Bemühungen auch in der Schlussphase nicht zum Erfolg führten, machte Jan Rambau (87.) mit dem 0:2 alles klar.

FC Eintracht Kempen - BC 09 Oberbruch 2:1 (0:1): Eine schwache erste Hälfte der Kempener konnte Oberbruch zur frühen Führung durch Abass Mansaray (9.). Auch Oberbruch lieferte keine Glanzvorstellung ab, war aber zur Pause verdient vorne. Nach dem Wechsel ließen die Gäste nach und Kempen kam besser in die Partie. In der Schlussphase traf erst Sascha Hochgreef (82.) per Kopf zum Ausgleich. Als Kempen weiter Druck machte, traf Nils Geiser in der Nachspielzeit zum umjubelten Siegtreffer.

SV Breberen - TuS Germania Kückhoven 4:1 (1:0): Breberen feierte am Ende einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, der allerdings viele Nerven kostete. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, doch die Chancenverwertung war katastrophal. Maurice Winkens (25.) brachte die Gastgeber in Führung, doch man versäumte es das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Kückhoven geriet nach Rot für David Schiffer (51.) in Unterzahl, doch man wehrte sich aufopferungsvoll und blieb durch die schlampige Spielweise der Gastgeber im Spiel. Kurz vor dem Ende gelang Kückhoven sogar der Ausgleich durch Kilian Jacobs (82.). Doch in der Schlussphase spielte Breberen endlich mit der nötigen Effizienz und machte durch Eric von Heel (84.), Nick Bienwald (86.) und Felix Senft (90.) den Sieg perfekt. Damit haben die Gastgeber nur noch einen Punkt Rückstand auf Rurich und Kempen.

