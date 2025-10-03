Brdbg.03 muss endlich liefern - Adler fordert Weißensee

Der unaufhaltsame Tabellenführer BSV Dersim II, die Verfolger aus Adler, enttäuschte Weißenseer und ein punktloses Brandenburg 03. Völlig deplatzierte Rehberger und Köpenicker FC müssen unten aufpassen. Der 6. Spieltag verspricht Dramatik und Geschichten.
Der Blick auf die Tabelle ist für Trainer Sascha Wernitz und seine Mannschaft ernüchternd: Brandenburg 03 steht mit null Punkten und dazu noch drei Zählern Abzug einsam am Tabellenende. Auch am letzten Spieltag setzte es beim 0:3 in Staaken eine klare Niederlage. Nun kommt mit TuS Makkabi II ein Team, das sich am vergangenen Wochenende beim 2:4 gegen Teutonia teuer verkaufte, aber letztlich ohne Punkte dastand. Trainer Stefan Fludra weiß, dass er mit Stürmer Serpin, der bereits drei Tore auf dem Konto hat, den Unterschiedsspieler im Kader hat. Für Brandenburg geht es ums Überleben, für Makkabi um den Anschluss ans Mittelfeld. Ein Schlüsselduell im Keller.
Tabellenführer gegen Spitzenmannschaft – mehr Spitzenspiel geht nicht. BSV Dersim II marschiert nach fünf Spielen mit weißer Weste durch die Liga. Das 4:2 bei Victoria Friedrichshain war der nächste Beweis der Stärke. Trainer Güven Akpolat setzt dabei nicht nur auf die Routine von Ex-Bundesliga-Star Kruse, der schon dreimal traf, sondern vor allem auf die Torjägerqualitäten von Akis (9 Tore) und Günaydin. Gäste-Trainer Sven Harry Haase reist mit Staaken II zwar als Außenseiter an, doch auch er hat mit Kobus (5 Tore) und dem treffsicheren Gigold zwei brandgefährliche Offensivkräfte in seinen Reihen. Nach dem 3:0 gegen Brandenburg 03 gehen die Staakener mit Selbstvertrauen ins Topspiel.
Die Pankower warten weiter auf Konstanz. Nach der 1:4-Niederlage in Friedrichshagen steckt Trainer Jan Dober mit seinem Team auf Rang 13 fest. Hoffnungsträger bleibt Knobloch, der bereits drei Tore erzielt hat. Gegner Meteor 06 II reist mit Rückenwind an: Das 5:3 bei Schwarz-Weiß Spandau war ein offensives Ausrufezeichen. Trainer Mohamed Ali kann sich auf Atabas (5 Tore) und Herdem (3 Tore) verlassen, die derzeit in Bestform sind. Es ist das Duell zweier Clubs, die noch nicht wissen, wohin ihre Reise in dieser Saison geht.
Teutonia II etabliert sich oben. Der 4:2-Sieg bei Makkabi war der dritte Erfolg in Serie, Trainer Joshua Menzel hat mit Kundmüller (5 Tore) und Thönnes (4 Tore) gleich zwei Torgaranten in seiner Offensive. Auf der anderen Seite steckt Köpenick II tief unten fest. Trainer Niklas Wustrau musste beim 1:4 gegen Novi Pazar die nächste Niederlage einstecken. Null Siege, Platz 15 – das ist ein alarmierender Start. Hoffnungsträger bleibt die Defensive, die sich dringend stabilisieren muss. Alles andere als ein klarer Teutonia-Sieg wäre eine Überraschung.
Novi Pazar meldet sich zurück im oberen Drittel. Das 4:1 bei Köpenick war ein klarer Sieg für Trainer Volkan Güney, der mit 9 Punkten Rang 7 hält. Spandau dagegen steckt nach dem wilden 3:5 gegen Meteor im unteren Mittelfeld. Trainer Marco Jahn hofft auf die Treffsicherheit von Miguel (3 Tore). Doch die Spandauer Abwehr offenbarte zuletzt Schwächen. Novi Pazar will den Schwung mitnehmen und oben andocken.
Es ist das Spiel mit Brisanz. Adler, trainiert von Dennis Keller, festigte mit dem 4:1 bei Rehberge Platz 2. Parlak ist mit fünf Toren und sieben Vorlagen der Dreh- und Angelpunkt, Abdallah und Kluth treffen ebenfalls regelmäßig. Weißensee dagegen steckt weiter in der Krise. Trainer Simon Schatta musste nach dem bitteren 0:1 gegen Concordia die dritte Niederlage hinnehmen. Dabei sind Gaertner, Hofmann und Thieme eigentlich torgefährlich, doch die Defensive wirkt löchrig. Ein Sieg beim Tabellenzweiten wäre ein Befreiungsschlag – aber die Vorzeichen sprechen für Adler.
Concordia Britz ist wieder in der Spur. Trainer Sebastian Hahn konnte beim knappen 1:0-Sieg in Weißensee wichtige Punkte holen. Souza Rosa (4 Tore) und Höhle (3 Tore) stehen dabei stellvertretend für die offensive Qualität. Nun kommt mit Aufsteiger Victoria Friedrichshain ein Gegner, der zuletzt beim 2:4 gegen Dersim an die Grenzen gestoßen ist. Trainer Sergii Martynovskyi baut auf Qasmi (3 Tore), weiß aber, dass sein Team defensiv stabiler auftreten muss. Britz ist Favorit, Victoria will überraschen.
Das Spiel steigt zwar erst im November, doch ein Blick voraus lohnt sich. Friedrichshagen festigte mit dem 4:1 gegen Einheit Pankow Rang 3 und ist die Überraschung der Saison. Trainer Michael Richter hat ein stabiles Team geformt, das offensiv immer wieder Akzente setzt. Rehberge dagegen taumelt. Trainer Maurice Kliemannel musste beim 1:4 gegen Adler die vierte Niederlage einstecken. Die Defensive ist anfällig, die Offensive harmlos. Es wird ein Duell der Gegensätze – und eine Chance für Friedrichshagen, sich oben festzubeißen.
