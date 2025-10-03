Brdbg.03 muss endlich liefern - Adler fordert Weißensee

Teutonia II etabliert sich oben. Der 4:2-Sieg bei Makkabi war der dritte Erfolg in Serie, Trainer Joshua Menzel hat mit Kundmüller (5 Tore) und Thönnes (4 Tore) gleich zwei Torgaranten in seiner Offensive. Auf der anderen Seite steckt Köpenick II tief unten fest. Trainer Niklas Wustrau musste beim 1:4 gegen Novi Pazar die nächste Niederlage einstecken. Null Siege, Platz 15 – das ist ein alarmierender Start. Hoffnungsträger bleibt die Defensive, die sich dringend stabilisieren muss. Alles andere als ein klarer Teutonia-Sieg wäre eine Überraschung.

Novi Pazar meldet sich zurück im oberen Drittel. Das 4:1 bei Köpenick war ein klarer Sieg für Trainer Volkan Güney, der mit 9 Punkten Rang 7 hält. Spandau dagegen steckt nach dem wilden 3:5 gegen Meteor im unteren Mittelfeld. Trainer Marco Jahn hofft auf die Treffsicherheit von Miguel (3 Tore). Doch die Spandauer Abwehr offenbarte zuletzt Schwächen. Novi Pazar will den Schwung mitnehmen und oben andocken.

Es ist das Spiel mit Brisanz. Adler, trainiert von Dennis Keller, festigte mit dem 4:1 bei Rehberge Platz 2. Parlak ist mit fünf Toren und sieben Vorlagen der Dreh- und Angelpunkt, Abdallah und Kluth treffen ebenfalls regelmäßig. Weißensee dagegen steckt weiter in der Krise. Trainer Simon Schatta musste nach dem bitteren 0:1 gegen Concordia die dritte Niederlage hinnehmen. Dabei sind Gaertner, Hofmann und Thieme eigentlich torgefährlich, doch die Defensive wirkt löchrig. Ein Sieg beim Tabellenzweiten wäre ein Befreiungsschlag – aber die Vorzeichen sprechen für Adler.

Concordia Britz ist wieder in der Spur. Trainer Sebastian Hahn konnte beim knappen 1:0-Sieg in Weißensee wichtige Punkte holen. Souza Rosa (4 Tore) und Höhle (3 Tore) stehen dabei stellvertretend für die offensive Qualität. Nun kommt mit Aufsteiger Victoria Friedrichshain ein Gegner, der zuletzt beim 2:4 gegen Dersim an die Grenzen gestoßen ist. Trainer Sergii Martynovskyi baut auf Qasmi (3 Tore), weiß aber, dass sein Team defensiv stabiler auftreten muss. Britz ist Favorit, Victoria will überraschen.

Das Spiel steigt zwar erst im November, doch ein Blick voraus lohnt sich. Friedrichshagen festigte mit dem 4:1 gegen Einheit Pankow Rang 3 und ist die Überraschung der Saison. Trainer Michael Richter hat ein stabiles Team geformt, das offensiv immer wieder Akzente setzt. Rehberge dagegen taumelt. Trainer Maurice Kliemannel musste beim 1:4 gegen Adler die vierte Niederlage einstecken. Die Defensive ist anfällig, die Offensive harmlos. Es wird ein Duell der Gegensätze – und eine Chance für Friedrichshagen, sich oben festzubeißen.

