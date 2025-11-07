Brdbg. 03 zum Dreier verurteilt, auch Rehberge unter Druck

Der 10. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 3 verspricht reichlich Feuer: Die vier Topteams um Dersim II, Adler, Teutonia II und Concordia Britz kämpfen um jeden Zähler im engen Aufstiegsrennen. Während Weißensee weiter enttäuscht, will Schlusslicht Brandenburg 03 endlich den ersten Dreier holen. Spannung, Tore und Emotionen garantiert.

Nach dem 7:0-Torfestival gegen Brandenburg 03 will die Elf von Trainer Michael Richter den Schwung mitnehmen. Friedrichshagen steht als Neunter ordentlich da, hat mit Piethe und Hujer (je 4 Tore) zwei gefährliche Waffen in der Offensive. Victoria Friedrichshain hingegen steckt tief unten fest. Trainer Sergii Martynovskyi hofft nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Meteor auf eine Reaktion. Doch die Defensive bleibt die große Baustelle. Friedrichshagen geht als Favorit in die Partie – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Schlusslicht Brandenburg 03 (-2 Punkte) empfängt den formstarken SC Schwarz-Weiss Spandau – und steht erneut mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 0:7-Debakel in Friedrichshagen wirkt die Mannschaft von Trainer Sascha Wernitz verunsichert. Der Punktabzug aus der Vorsaison drückt zusätzlich auf die Stimmung. Trainer Marco Jahn reist mit seinem Spandauer Team nach dem 2:0-Sieg in Staaken mit breiter Brust an. Vor allem Stürmer Enrico Haut (4 Saisontore) ist in blendender Form. Für Brandenburg zählt nur eins: endlich ein Zeichen setzen – sonst droht der Anschluss endgültig zu reißen.

Topspiel in Kreuzberg! Tabellenführer Dersim II will nach dem 1:1 im Spitzenduell bei Adler wieder siegen. Trainer Güven Akpolat vertraut dabei auf seine Super-Offensive mit Ex-Bundesliga-Star Max Kruse (5 Tore) und den Torjägern Akis (10) und Günaydin. Die Gäste vom Köpenicker FC um Trainer Niklas Wustrau kommen nach dem 6:1-Kantersieg bei Makkabi mit Selbstvertrauen. Haupt (8 Tore) und Kameric (5) treffen aktuell fast nach Belieben. Ein Duell zweier Offensivmaschinen – Fußball pur!

Zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Ansprüchen treffen aufeinander. Rehberge verlor zuletzt 0:2 gegen Teutonia II und steckt auf Rang 15 fest. Trainer Maurice Kliemannel versucht, seine Elf defensiv zu stabilisieren. Der Weißenseer FC, eigentlich Aufstiegskandidat, erlebt eine enttäuschende Saison. Das 1:3 gegen Novi Pazar war der nächste Rückschlag. Coach Simon Schatta fordert von seinen Leistungsträgern wie Gaertner (5 Tore) und Hofmann (4) mehr Konsequenz vor dem Tor. Die Favoritenrolle liegt klar bei Weißensee – doch Rehberge wittert seine Chance.

Pankow steckt im Tabellenkeller, Novi Pazar lauert oben auf Platz fünf. Das Team von Trainer Jan Dober verlor zuletzt klar mit 1:5 bei Concordia Britz – vor allem die Abwehr wirkte anfällig. Hoffnungsträger bleibt Hammond (5 Tore). Novi Pazar mit Trainer Volkan Güney überzeugte zuletzt beim 3:1-Erfolg in Weißensee und will weiter Druck auf die Spitze machen. Die Gäste sind favorisiert, doch Pankow hat schon gezeigt, dass sie an guten Tagen überraschen können.

Teutonia II ist in bestechender Form. Der 2:0-Sieg bei Rehberge war bereits der sechste Erfolg der Saison – Platz drei für die Elf von Trainer Joshua Menzel. Besonders Thönnes (8 Tore) und Kundmüller (5) sorgen regelmäßig für Torgefahr. Meteor mit Coach Mohamed Ali gewann zuletzt knapp 2:1 bei Victoria Friedrichshain, Atabas (8) und Herdem (6) sind dort die Lebensversicherung. In Spandau treffen zwei formstarke Teams aufeinander – ein echter Härtetest für beide.

Adler-Coach Dennis Keller hat sein Team nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Dersim bestens eingestellt. Der Zweitplatzierte will gegen Staaken den Druck auf die Spitze aufrechterhalten. Parlak (8 Tore, 7 Vorlagen) ist weiter der Dreh- und Angelpunkt, Abdallah (5) und Kluth (5) ergänzen die Offensive perfekt. Staaken-Trainer Sven Harry Haase dagegen hadert nach dem 0:2 gegen Schwarz-Weiss Spandau mit der Chancenverwertung. Lars Kobus (6 Tore) bleibt der Lichtblick. Alles spricht für einen klaren Adler-Heimsieg – aber Staaken ist für Überraschungen gut.