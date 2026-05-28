Bravo-Sanchez sticht heraus: Die Elf des Jahres der KOL Schwalm-Eder Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fabian Ziegler

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Nico Geisel vom TSV Mengsberg II. Der Schlussmann wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden Kevin Wiesemann von der SG Geismar/Züschen, Gökhan Topsakal vom FC Domstadt Fritzlar und Marlon Hessler vom TSV Wabern II. Wiesemann wurde achtmal nominiert, Topsakal ebenfalls achtmal und Hessler siebenmal. Wiesemann und erzielte ein Tor und drei Assists, Topsakal bringt in der Gesamtbilanz vier Tore und fünf Vorlagen mit und Hessler kam in der aktuellen KOL-Saison auf drei Assists.

Im Mittelfeld führt Antonio Bravo Sanchez vom FC Domstadt Fritzlar die Auswahl an. Der Routinier wurde zwölfmal nominiert und lieferte überragende Scorerwerte: 30 Tore und 30 Assists stehen in der FuPa-Torjägerliste. Neben ihm steht Lukas Knigge von der SG Neuental/Jesberg, der siebenmal in der Elf der Woche vertreten war und mit neun Treffern sowie 28 Vorlagen glänzte. Komplettiert wird das Mittelfeld von Sebastian Keller vom TSV Mengsberg II, der 14 Tore und vier Assists sammelte, sowie Nico Langhans vom FC Domstadt Fritzlar, der auf 13 Tore und elf Vorlagen kommt. Im Angriff steht Johannes Posev vom TSV Obermelsungen. Mit neun Nominierungen ist er der am häufigsten berücksichtigte Offensivspieler dieser Elf – und mit 36 Toren sowie neun Assists zugleich der treffsicherste Akteur der Liga. Neben ihm stehen Niklas Bolten vom FC Domstadt Fritzlar, der sechsmal nominiert wurde und in 16 Spielen sechs Tore sowie acht Assists verbuchte, sowie Benedikt Kaiser vom TSV Obermelsungen, der sieben Nominierungen sammelte und auf 17 Tore sowie elf Vorlagen kommt.