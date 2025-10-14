Bravo-Sanchez-Doppelpack sichert Fritzlar den zwölften Sieg

SG Neuental/Jesberg – FC Domstadt Fritzlar 0:2

Ein großer Abend für die Gäste aus Fritzlar: Antonio Bravo Sanchez entschied die Partie mit einem Doppelschlag (62., 64.) und sicherte dem Spitzenreiter den Auswärtserfolg. Bis zur 62. Minute blieb die Begegnung ausgeglichen und chancenarm; dann erzielte Bravo Sanchez per Treffer zum 0:1 die Vorentscheidung, nur zwei Minuten später machte er mit dem 0:2 alles klar. Die Platzherren konnten trotz Einwechslungen keine Antwort mehr geben. Mit 400 Zuschauern war das Spiel das besucherstärkste an diesem Spieltag — ein deutliches Indiz für die lokale Brisanz.

TSV Besse – SpVgg Zella/Loshausen 5:2

TuSpo Guxhagen – TSV 1926 Mengsberg II 3:0

Eine Achterbahnfahrt mit klarem Sieger: Zella/Loshausen ging in Führung — Nils Reuter verwandelte in der 36. Minute per Handelfmeter zum 0:1. Besse antwortete nach der Pause: Maurice Abel glich in der 47. Minute aus, Niklas Fischer brachte Besse in der 53. Minute erstmals in Führung. In der 69. Minute gelang Mattis Ratajczak der erneute Ausgleich (2:2), doch David Huy verwandelte in der 73. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2. Fischer erhöhte in der 78. Minute auf 4:2, Nico Bischoff setzte mit dem 5:2 in der 89. Minute den Schlusspunkt. Zwei Strafstöße, ein munteres Auf und Ab — Besse zeigte Charakter und Effektivität nach der Pause.

Guxhagen schlug spät zu: Nach einem zähen Spiel brachte Simon Tümmler in der 58. Minute den Gastgeber in Führung. Mengsberg fand keine passende Antwort; stattdessen sorgten Leif Roelke (83.) und Mika Weissenborn (87.) per späten Treffern für die endgültige Entscheidung. Eine kompakte Mannschaftsleistung, die Schlussphase entschied die Partie klar zugunsten der TuSpo.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 0:1

Frühes Tor, knapper Auswärtserfolg: Nico Karwath erzielte bereits in der 15. Minute das einzige Tor der Partie — ein früher Doppelschlag blieb aus, Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth hingegen gelang in der Folge kein Ausgleich. Kirchberg verteidigte die knappe Führung geschickt und nahm drei Punkte mit nach Hause.

TSV Obermelsungen – FC Körle 69 0:4

Ein frühes Gegentor (4' Leon Pehar) machte den Gästen den Weg frei. In der 36. Minute fiel ein unglückliches Eigentor von Hannes Jacob zum 0:2, Pehar legte in der 41. Minute nach (0:3) und machte mit dem 54. Minute seinen dritten Treffer des Abends zum 0:4-Endstand perfekt. Körle dominierte die Zweikämpfe und nutzte seine Chancen effizient; eine Offensive von Obermelsungen fand kaum statt.

SG Asterode/Christerode/Olberode – SG Ohetal/Frielendorf 1:1

Ein Spiel mit besonderer Wendung: Ohetal verlor in der 19. Minute Sarwar Abassi nach einer Notbremsen-Foulspiel-Roten Karte und musste über 70 Minuten in Unterzahl spielen. Christopher Wahl brachte Asterode in der 38. Minute in Führung, doch Daniel Kraft sicherte Ohetal in der 78. Minute den Punkt zum 1:1. Nach dem Platzverweis zeigte Ohetal Moral und erkämpfte sich dank kämpferischer Leistung einen Auswärtspunkt.

SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Geismar/Züschen 2:1

Die Fuldalöwen gingen durch Tom Holzhauer (28.) in Führung und bauten die Führung kurz nach Wiederanpfiff durch Kjell Kersten (49.) aus. Geismar/Züschen kam durch Florian Nossia in der 84. Minute noch einmal heran, gefährlich wurde es aber nicht mehr. Fuldalöwen verteidigten die Führung mit Übersicht.

Tabelle Kreisoberliga Schwalm Eder nach dem 11.Spieltag

1. FC Domstadt Fritzlar 12 12 0 0 65:6 36

2. SG Neuental/Jesberg 13 10 1 2 43:10 31

3. SG Fuldalöwen/Beisetal 12 8 3 1 42:27 27

4. SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 13 6 3 4 26:28 21

5. TSV 1926 Mengsberg II 13 6 3 4 17:21 21

6. TSV Wabern II 12 6 0 6 36:24 18

7. TSV Obermelsungen 12 6 0 6 31:37 18

8. TSV Besse 11 5 2 4 25:22 17

9. TuSpo Guxhagen 13 4 4 5 32:34 16

10. SG Geismar/Züschen 12 4 2 6 15:21 14

11. SG Asterode/Christerode/Olberode 11 3 3 5 21:25 12

12. FC Körle 69 10 3 2 5 18:28 11

13. SG Ohetal/Frielendorf 11 1 3 7 16:38 6

14. SpVgg Zella/Loshausen 12 1 2 9 16:33 5

15. SG Dillich/Nassenerfurth/Trock. 11 0 0 11 4:53 0