Brauweiler will Druck ausüben, enges Rennen im Tabellenkeller

Drei Punkte trennen den SV Grün-Weiss Brauweiler von der Tabellenspitze. Mit einem eigenen Dreier und einem Patzer von Neunkirchen würde der SV auf den ersten Platz klettern. Dafür muss Brauweiler allerdings den SSV Homburg-Nümbrecht schlagen, der aktuell auf Rang Fünf steht.

"Ich erwarte ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der uns alles abverlangen wird - daran hab ich keine Zweifel. Nümbrecht ist eine Mannschaft, die immer in der Lage ist eine Dynamik zu entwickeln, die jeden Gegner vor Probleme stellen kann", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer des SV über den kommenden Gegner. Er fügte noch hinzu: "Aber wir freuen uns sehr auf das Spiel und bereiten uns diese Woche fokussiert darauf vor." Mit 15 Zählern aus neun Partien steht der SSV im oberen Tabellenbereich und zeigte durch Kantersiege, wie dem 5:0-Erfolg gegen Flittard, schon oft in der Saison, was sie drauf haben.

Bilgin und seine Mannschaft sind vor dem schweren Duell gewarnt. Der Übungsleiter erklärte welche Aspekte wichtig sein werden in der Begegnung: "Es wird darauf ankommen, dass wir von der ersten Minute an wach sind, dass wir konzentriert sind und vor allem an und über unsere Leistungsgrenze gehen müssen - das wissen die Jungs." In der vergangenen Liga-Partie gegen Lindenthal war sein Team von Beginn an da und führte schon nach der ersten Halbzeit mit 5:0.

Auch gegen Nümbrecht will Bilgin wieder eine starke Leistung seiner Truppe sehen. "Genauso wie der Gegner uns vor eine Aufgabe stellt, möchten wir auch den Gegner vor eine Aufgabe stellen. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es am Sonntag ein spannendes Spiel werden kann für alle Zuschauer", betonte der Cheftrainer. Beide Mannschaften können auf jeden Fall mit viel Selbstbewusstsein zum Duell reisen, denn Nümbrecht ist wettbewerbsübergreifend seit drei Partien ungeschlagen, während Brauweiler mit einem 6:1-Erfolg gegen Lindenthal prahlen kann.

Mit einem weiteren Dreier und einem Patzer des Tabellenführers würden sich die Grün-Weissen die Spitze zurück holen. Der SSV hat derweil die Möglichkeit mit einem Sieg auf Platz Drei zu springen.

Neunkirchen als Favorit