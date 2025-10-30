Brauweiler will Druck ausüben, enges Rennen im Tabellenkeller

Der kommende Landesliga-Spieltag hält wieder jede Menge Spannung bereit. Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid will die Tabellenspitze im Spiel gegen den FV Bonn-Endenich verteidigen. Für den ärgsten Verfolger, dem SV Grün-Weiss Brauweiler geht es gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Zeitgleich wollen die Vereine im Tabellenkeller für Zeichen und Überraschungen sorgen.
Drei Punkte trennen den SV Grün-Weiss Brauweiler von der Tabellenspitze. Mit einem eigenen Dreier und einem Patzer von Neunkirchen würde der SV auf den ersten Platz klettern. Dafür muss Brauweiler allerdings den SSV Homburg-Nümbrecht schlagen, der aktuell auf Rang Fünf steht.
"Ich erwarte ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der uns alles abverlangen wird - daran hab ich keine Zweifel. Nümbrecht ist eine Mannschaft, die immer in der Lage ist eine Dynamik zu entwickeln, die jeden Gegner vor Probleme stellen kann", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer des SV über den kommenden Gegner. Er fügte noch hinzu: "Aber wir freuen uns sehr auf das Spiel und bereiten uns diese Woche fokussiert darauf vor." Mit 15 Zählern aus neun Partien steht der SSV im oberen Tabellenbereich und zeigte durch Kantersiege, wie dem 5:0-Erfolg gegen Flittard, schon oft in der Saison, was sie drauf haben.
Bilgin und seine Mannschaft sind vor dem schweren Duell gewarnt. Der Übungsleiter erklärte welche Aspekte wichtig sein werden in der Begegnung: "Es wird darauf ankommen, dass wir von der ersten Minute an wach sind, dass wir konzentriert sind und vor allem an und über unsere Leistungsgrenze gehen müssen - das wissen die Jungs." In der vergangenen Liga-Partie gegen Lindenthal war sein Team von Beginn an da und führte schon nach der ersten Halbzeit mit 5:0.
Auch gegen Nümbrecht will Bilgin wieder eine starke Leistung seiner Truppe sehen. "Genauso wie der Gegner uns vor eine Aufgabe stellt, möchten wir auch den Gegner vor eine Aufgabe stellen. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es am Sonntag ein spannendes Spiel werden kann für alle Zuschauer", betonte der Cheftrainer. Beide Mannschaften können auf jeden Fall mit viel Selbstbewusstsein zum Duell reisen, denn Nümbrecht ist wettbewerbsübergreifend seit drei Partien ungeschlagen, während Brauweiler mit einem 6:1-Erfolg gegen Lindenthal prahlen kann.
Mit einem weiteren Dreier und einem Patzer des Tabellenführers würden sich die Grün-Weissen die Spitze zurück holen. Der SSV hat derweil die Möglichkeit mit einem Sieg auf Platz Drei zu springen.
Für den Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid geht es den Sechstplatzierten FV Bonn-Endenich, der am vergangenen Spieltag einen wichtigen Sieg gegen Schlebusch einfuhr und somit an der oberen Tabellengruppe dran blieb. Mit einem weiteren Dreier könnten die Bonner bis auf vier Punkte an die Spitze heranrücken.
Allerdings hat der FSV die vergangenen sieben Liga-Duelle allesamt gewonnen. "Ich erwarte ein sehr schweres Auswärtsspiel und dass wir da wirklich an unser Limit kommen müssen um am Ende des Tages da erfolgreich zu sein", erklärte Heiko Dietz, Übungsleiter des FV. Weiter führte er aus: "Neunkirchen ist aktuell aufgrund der gezeigten Leistung und von der Tabelle her gesehen schon ganz klar der Favorit."
Die Mannschaft von Dietz zeigte jedoch schon in vergangenen Liga-Spielen, wie beispielsweise gegen Brauweiler, dass sie gegen jedes Team gewinnen können. Allerdings ließ Endenich auch Zähler gegen vermeintlich schwächere Gegner liegen. Am kommenden Wochenende weiß der Trainer allerdings, dass seine Truppe alles abrufen muss, was sie in sich hat. "Wir müssen eine Top-Leistung bringen um am Ende etwas Zählbares für uns mitzunehmen", betonte der Chefcoach.
Mit einem Sieg würde sich seine Mannschaft wieder nach ganz oben kämpfen. Für Neunkirchen geht es derweil um die Verteidigung der Spitze, denn Brauweiler hängt dem FSV dicht im Nacken.
Die weiteren Partien:
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind verlor die vergangenen zwei Liga-Duelle und fiel somit auf den vierten Platz zurück. Gleichzeitig wurde der Abstand auf den ersten Rang immer größer und beträgt nun sechs Zähler. Der kommender Gegner SC Fortuna Bonn zeigte im vergangenen Aufeinandertreffen mit Hohkeppel, dass er Favoriten schlagen kann. Mit einem 1:0-Sieg gegen die Eintracht kletterten die Bonner auf den vorletzten Platz und setzten ein Zeichen im Tabellenkeller. Mit einem weiteren Erfolg könnte der SC aus der Abstiegszone klettern. Die Borussia braucht derweil einen Dreier um an Neunkirchen dran zu bleiben.
Auf zwei aufeinanderfolgende Liga-Pleiten reagierte der FV Bad Honnef mit zwei wichtigen Siegen und blieb somit im oberen Tabellendrittel - sechs Punkte trennen den FV noch von der Spitze. Der kommende Gegner TuS Mondorf wartet gleichzeitig seit drei Spielen auf einen Dreier - ihn trennen nur zwei Zähler von einem direkten Abstiegsrang. Der Aufsteiger benötigt somit weiterhin Punkte um nicht noch weiter nach unten zu rutschen. Der FV muss weiterhin gewinnen, damit Neunkirchen nicht davon ziehen kann.
Auf den ersten Saisonerfolg folgte eine klare Niederlage beim Tabellenersten für den FV Wiehl - jedoch schlug sich der Letzte aus der Liga auch in dem Duell lange gut. Zwei Punkte stehen zwischen den Wiehlern und dem rettenden Ufer. Der SC Blau-Weiß Köln holte derweil sieben Zähler aus den vergangenen vier Begegnungen und setzte sich somit zunächst von dem Tabellenkeller ab. Mit einem weiteren Punktgewinn würden die Kölner den FV auf Abstand halten und zeitgleich große Schritte in der Tabelle machen. Wiehl könnte sich derweil das erste Mal seit dem ersten Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsplatz befinden mit einem Sieg.
Die Spielvereinigung Flittard setzte am vergangenen Spieltag mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Marialinden dem Negativtrend der vergangenen Wochen ein Ende - zeitgleich setzte sich Flittard von den direkten Abstiegsplätzen ab. Den eigenen schlechten Lauf beenden konnte der kommende Gegner SV Schlebusch noch nicht. Vier Niederlagen in den vergangenen vier Spielen ist die Statistik Schlebuschs. Dadurch fiel der SV bis in die rote Zone zurück. Um das Ruder herumreißen zu können braucht Schlebusch wieder etwas Zählbares. Flittard könnte derweil mit einem Dreier weiter in der Tabelle klettern.
Durch vier Zähler aus den vergangenen beiden Partien setzte sich der SC Rheinbach zunächst einmal von der roten Zone ab. Nach einem starken Erfolg gegen Endenich musste der TuS Marialinden eine harte 1:5-Klatsche in Flittard hinnehmen. Somit verblieb der TuS im Tabellenkeller. Mit einem Dreier gegen Rheinbach würden die Hausherren die Gäste in der Tabelle hinter sich lassen. Für beide Mannschaften ist es zudem ein wichtiges Duell mit Blick auf die Punkte, denn der Sieger dieses Spiels würde sich von den unteren Rängen absetzen und zeitgleich ein wichtiges Zeichen setzen.