Brauweiler übernimmt Spitze, Vier Kantersiege

Im Top-Duell des Spieltags trafen der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der FV Bonn-Endenich aufeinander. Vor der Partie hatte die Borussia nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die Bonner - Somit wurde ein bis zum Ende spannendes und ausgeglichenes Spiel erwartet, das beide Mannschaften auch lieferten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Justus Urbig kurz nach der Pause für die Gastgeber (46.). In der Folgezeit versuchte der FV alles um doch noch einen Punkt aus Lindenthal mitnehmen zu können, allerdings gelang Endenich kein Treffer und so mussten sich die Bonner mit 0:1 beim SC geschlagen geben.

Heiko Dietz, Trainer Endenichs, sagte nach der Begegnung: "Der ausschlaggebende Punkt war, dass wir im letzten Drittel nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Thema letzter Pass - Spiel ich den oder such ich den Abschluss, das waren die Punkte, die gefehlt haben." Sein Gegenüber Sascha Zinken konnte hingegen mit der Leistung seiner Mannschaft vollkommen zufrieden sein. "Wir haben als Einheit, mit allen die dazugehören⁠, eine mega-Leistung abgerufen. Jeder hat für den anderen geackert. Zusätzlich haben wir mit Ball auch immer wieder gute Ansätze gezeigt und uns Torchancen herausgespielt", sagte der Übungsleiter der Borussia über die Leistung seines Teams.

Trotz einiger Angriffe der Gäste hielt die Abwehr Lindenthals dicht und verteidigte bis zur letzten Sekunde den Dreier. "Es war das erwartet schwere Spiel gegen Endenich. Der Sieg geht über die kompletten 90 Minuten betrachtet in Ordnung", äußerte Zinken zum Heimdreier. Sein Kontrahent Dietz meinte folgendes zur Niederlage: "Ich denke, dass wir mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hätten, weil wir schon über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft waren."

Schlussendlich setzte sich allerdings der SC durch und fuhr somit den dritten Erfolg in Serie in der Landesliga ein. Zudem sprang die Borussia durch den Triumph auf den dritten Platz. Endenich musste nach der Pokalpleite auch eine Niederlage in der Liga hinnehmen und verweilt auf Platz Sechs.

Die Tabellenführung übernahm der SV Brauweiler mit einem 4:1-Erfolg beim 1.FC Spich. "Es war ein sehr intensives Spiel auswärts in Spich auf dem Rasenplatz. Es ist kein einfaches Auswärtsspiel. Wir haben die Tore zu sehr guten Zeitpunkten erzielt. Wir waren für mich in den ersten 30 Minuten klar griffiger und auch präsenter als der Gegner. Wir haben vorne geradlinig zum Tor gespielt", sagte Tuna Bilgin, der Cheftrainer des SV. Nach 29. Spielminuten führte seine Mannschaft schon 3:0 durch Tore von Lucas Lützeler (5.), Amadeo Freericks (15.) und Prence Mvutu (29.). "Wir haben die Tore wirklich sehr schön herausgespielt", verriet Bilgin. Spich kam in Person von Nabil Ousmane noch zum 1:3-Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit (31.). Trotzdem ging Brauweiler mit einer verdienten und komfortablen Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte erhöhte dann Michael Hamacher auf 4:1 (54.) und dämpfte somit zeitgleich die Hoffnungen des FC auf eine Aufholjagd. "Das 4:1 haben wir zu einem sehr guten Zeitpunkt gemacht und dem Gegner so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und das Ding dann meiner Meinung nach auch verdient gewonnen, auch gut über die Bühne gebracht", erklärte der Cheftrainer des Tabellenführers.

Durch den vierten Dreier in den vergangenen fünf Liga-Begegnungen arbeitete sich Brauweiler bis an die Spitze. Trainer Bilgin weiß, was genau seine Mannschaft im Spiel gegen Spich, aber auch in den vorherigen Partien so stark machte. "Man sieht bei uns, dass wir Woche für Woche bereit sind an und über unsere Grenzen zu gehen. Dass die Jungs als Team sehr stark zusammen gewachsen sind und ich glaub das sieht man auch auf dem Platz. Wir haben heute eine sehr reife Leistung gezeigt. Wir haben auch gut verteidigt -Wir haben nicht viel zugelassen über 90 Minuten gesehen", verriet der Chefcoach. Abschließend sagte er noch: "Es war heute eine sehr gute Teamleistung und da wollen wir dran anknüpfen, um Woche für Woche unsere Leistung zu bringen."

Brauweiler grüßt nach dem 6. Spieltag erstmal von der Spitze und will diese wiederum im kommenden Spiel verteidigen. Für Spich war es hingegen ein bitterer Rückschlag nach dem Erfolg in Rheinbach.

Hohkeppel mit überragender ersten Hälfte

Die Spielvereinigung Flittard ging als Favorit in das Spiel gegen den SV Eintracht Hohkeppel II, allerdings verlief die Partie anders als erwartet. Schon zur Halbzeitpause führten die Hausherren mit 5:0. Die Treffer erzielten Matti Fiedler (12.), Stefan Fiegen (23.), Julius Biada (29.) und Phillip Lambert (42.). Hinzu kam noch ein Eigentor der Gäste (41.). In der zweiten Halbzeit wechselte Flittard gleich fünf Mal und die Spielvereinigung fing sich - Sie kam jedoch nur zum 1:5-Anschlusstreffer durch Jeremy Koerner (89.) und verlor das Duell am Ende deutlich und verdient mit 1:5.

Giuseppe Brunetto, Übungsleiter der Eintracht, war hoch erfreut über den Kantersieg. "Ich freue mich besonders über das Spiel. Die 1. Halbzeit war schon stark was Pressing anging.

Wir haben heute viele Chancen kreiert und konsequent verwertet", äußerte er zum Spiel.

Für Hohkeppel war es erst der zweite Sieg in der noch jungen Saison. Gleichzeitig verschaffte sich der SV Luft im Tabellenkeller. Flittard musste hingegen die zweite Pleite in Folge hinnehmen und rutschte in das Tabellenmittelfeld ab.

Die weiteren Partien:

Für eine weitere Überraschung sorgte der SC Rheinbach beim FV Bad Honnef. Nach dem fünften Spieltag stand der SC noch auf einem direkten Abstiegsplatz, während Honnef an der Tabellenspitze verweilte. In einem packenden Duell stellten Ulas Önal (26.) und Halil Göksu (66.) auf 2:0 für den Underdog. Lange bemühten sich die Hausherren um den Anschlusstreffer - Diesen erzielte Marco Poetes zwar noch (90.), allerdings kam er zu spät und so feierten die Rheinbacher ihren zweiten Dreier der Spielzeit. Somit verließ der SC zunächst die Abstiegsplätze, während der FV die Tabellenführung verlor und bis auf den fünften Rang zurück fiel.

Im Kellerduell des Spieltags setzte sich der TuS Mondorf gegen den SC Fortuna Bonn mit 2:1 durch. Der Doppelpack vom Top-Torschützen Haytam Bouskouchi (3., 49.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Luca Esselen in der 66. Minute noch auf 1:2 für die Bonner, jedoch schaffte es die Fortuna nicht nachzulegen und verlor somit die vierte Liga-Partie in Folge. Der SC verbleibt daher auf dem vorletzten Tabellenplatz. Gleichzeitig kletterten die Mondorfer mit ihrem ersten Saisonsieg auf den elften Rang und setzten zugleich ein Zeichen im Tabellenkeller.

Der Lauf des FSV SW Neunkirchen-Seelscheid fand auch am vergangenen Spieltag kein Ende. Mit einem deutlichen 4:0-Sieg beim SV Schlebusch sicherte sich der FSV den vierten Liga-Erfolg in Folge und sprang gleichzeitig auf den zweiten Tabellenplatz. Die Schlebuscher machten sich das Leben aufgrund einer frühen roten Karte von Jesko Göttelmann selbst schwer (10.). Die Gäste nutzten ihre Überzahl gnadenlos aus. Die Treffer erzielten Nils Stephan (24.), Jonas Friesen (45.). Tim Dreilich (45.) und Kjell Simonia (50.). Spätestens nach dem Tor zum 3:0 von Dreilich wurde jegliche Resthoffnung des SV auf einen Punktgewinn zerstört. Schlebusch verpasste es somit auf den Erfolg in Mondorf anzuknüpfen.

Auch die Blau-Weißen Kölner gewannen ihr Auswärtsspiel mit 4:0. Im Kellerduell mit dem TuS Marialinden brachte Mirko Wiersch den FC per Kopf in Führung (27.), ehe Fabio Dopierala kurz vor der Pause auf 2:0 stellte (44.). Kurz nach der Unterbrechung traf Niklas Lohrer zum 3:0 der Kölner (46.). Den Schlusspunkt setzte nochmal Dopierala zum 4:0-Endstand (61.). Der SC setzte sich mit seinem zweiten Saisonerfolg zunächst einmal von den direkten Abstiegsplätzen ab. Zeitgleich kassierte Marialinden die zweite deutliche Niederlage in Folge.