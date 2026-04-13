Brauweiler siegt spät, Butzmuehlen und Bamberg treffen nach Belieben

Landesliga, Staffel 1: Der Titelkampf bleibt weiterhin spannend. Sowohl Liga-Primus SV Grün-Weiss Brauweiler, als auch Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid fuhren einen knappen Dreier ein. Der große Sieger im Abstiegskampf war derweil der SV Schlebusch, der durch einen 7:4-Erfolg gegen den SC Blau-Weiß Köln die rote Zone verließ. Der 1. FC Spich und der FV Wiehl machten zeitgleich einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das war der 22. Spieltag:
"Die Partie hat auf jeden Fall gehalten, was sie im Vorfeld versprochen hat. Beide Teams haben von der ersten bis zur letzten Minute alles auf dem Platz gelassen. Sowohl Bad Honnef als auch wir hatten in der ersten Halbzeit gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über das Spiel.
Auf Tore mussten die Fans des Top-Spiels im ersten Abschnitt vergeblich warten. In der zweiten Hälfte passierte zunächst nicht viel, bis Philip Miermann die Hausherren durch einen Heber in Führung brachte (72.). Lange hielt das 1:0 allerdings nicht, denn Prence Mvutu glich für die Gäste nur sechs Minuten später aus (78.). Daraufhin sah es lange nach einer Punkteteilung aus, ehe Jason Pochert in der siebten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer des SV markierte.
"Bis zum 0:1 hat sich in der zweiten Halbzeit vor den Toren wenig abgespielt. Umso wichtiger war natürlich der schnelle Ausgleich nach dem Gegentreffer. Danach war es viel Kampf und noch mehr Hektik. Nach einem Freistoß für uns erzielen wir dann quasi mit der letzten Aktion des Spiels den Siegtreffer", äußerte Bilgin über die turbulente zweite Halbzeit.
Es war nicht das erste Mal, dass Brauweiler spät Punkte sicherte. So netzte beispielsweise Phillip Fleischer bereits am 18. Spieltag spät zum 2:1 Sieg über Rheinbach (90+3.). Der Übungsleiter des Tabellenführers erklärte die Gründe für die späten Punktsicherungen: "Die einfachste Erklärung ist, dass sich alle auf und neben dem Platz darüber im Klaren sind, dass wir bis zum Schlusspfiff daran glauben, dass noch etwas möglich ist." Weiter führte er aus: "Da wir in dieser Saison schon mehrfach Spiele in den Schlussminuten entschieden haben, kann man von Glaube und mentaler Stärke sprechen. Aus Sicht des Gegners ist es wahrscheinlich das nötige Glück auf unserer Seite. Ich denke, es ist eine Mischung aus allem."
Durch den späten Siegtreffer hielt Brauweiler den Abstand auf Neunkirchen bei drei Punkten. Der FV Bad Honnef verblieb auf Rang vier.
Die weiteren Partien:
Marc Schneider sicherte dem zweitplatzierten FSV SW Neunkirchen-Seelscheid mit einem Kopfballtreffer (33.) drei wichtige Punkte gegen den TuS Mondorf. Dabei hatten die Gäste kurz vor dem Ende der Partie die große Chance zum Ausgleich, nutzten diese jedoch nicht. Neunkirchen bleibt in Lauerstellung auf den ersten Platz. Mondorf verbleibt im Abstiegskampf.
Im Duell mit dem FV Bonn-Endenich erwachte der SSV Homburg-Nümbrecht zu spät. Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (6.), Saint-Ric Batantou (11.) und Amin Haj-Yahya (59.) sorgten für eine 3:0-Führung der Gäste. In den Schlussminuten der Partie verkürzten Joscha Trommler (90+1.) und Niklas Clemens (90+3.) zwar noch auf 2:3, allerdings konnten die Hausherren keinen weiteren Treffer nachlegen. Endenich rückte durch den Erfolg in der Tabelle an Nümbrecht ran.
Top-Torjäger Andre Peters brachte den TuS Marialinden nach 40 gespielten Minuten in Front. Kurz nach Wiederbeginn glich Ali Can Gültekin zum 1:1 aus (50.). Danach begann der Auftritt von Elias Gabriel Butzmuehlen. Der 19-Jährige, für den es das erste Seniorenjahr ist, netzte in sechs Minuten gleich dreimal (72., 76., 78.) und führte sein Team somit auf die Siegerstraße. Der 2:4-Anschlusstreffer von Peters (81.) änderte nichts mehr am wichtigen Erfolg der Gäste, die einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten. Der TuS rutschte auf Rang zwölf.
Das Spiel zwischen dem SV Schlebusch und dem SC Blau-Weiß Köln war an Dramatik nicht zu überbieten. Fabio Dopierala (5.) brachte das 1:0 für die Gäste, bevor Keyhan Güneser ausglich (7.). Daraufhin drehten die Kölner auf und kamen durch Tilman Demmer (22.), Mirko Wiersch (25.) und Maik Spiekermann (31.) zu einer komfortablen 4:1-Führung. Doch damit war noch nicht Schluss im ersten Abschnitt, denn Sebastian Bamberg verkürzte auf 2:4 (33.). Sechs Tore im ersten Abschnitt war eine Ansage für den zweiten Durchgang, der jedoch auch nicht enttäuschte. Bamberg stellte durch seine Treffer zwei und drei auf 4:4 (50., 64.). Daraufhin brachte Justin Prensena die Hausherren zum ersten Mal in Führung (68.), ehe Konrad Igor Gierlak in der 88. Minute mit dem 6:4 für die Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte wieder einmal Bamberg mit seinem vierten Treffer des Tages und dem 7:4-Endstand (90+5.). Schlebusch erklamm das rettende Ufer, während der SC auf dem achten Platz verblieb.
Der 1. FC Spich sammelte drei weitere wichtige Zähler im Keller und machte somit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Gegen den Tabellenletzten SC Fortuna Bonn siegten die Hausherren durch Tore von Fabian Kirst (38.) und Nabil Djomani Ousmane (90.) mit 2:0. Durch vergebene Großchancen, einer gelb-roten Karte von Ege Sentop (62.) und einen verschossenen Elfmeter von Fabian Welt (68.) hielt der FC das Spiel ungewollt lange spannend.
Im Aufeinandertreffen mit der abstiegsbedrohten Spielvereinigung Flittard siegte der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind komfortabel mit 5:1. Dabei gingen die Gäste früh durch Rostand Ndoumi-Kemadjou in Front (7.). In der Folgezeit drehten Maximilian Schmidl (23.) und ein doppelter Terrence Suso das Spiel (48., 51.). Die frühe Entscheidung brachte Florian Hensel (54.), bevor Ricky Fritzen für den 5 :1-Endstand sorgte (65.). Hohenlind wurde der Favoritenrolle gerecht und setzte sich vom vierten Platz ab. Flittard rutschte auf die direkten Abstiegsränge ab.