Brauweiler siegt spät, Butzmuehlen und Bamberg treffen nach Belieben

Brauweiler dreht das Spiel in Bad Honnef – Foto: Christoph Tiroux

Landesliga, Staffel 1: Der Titelkampf bleibt weiterhin spannend. Sowohl Liga-Primus SV Grün-Weiss Brauweiler, als auch Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid fuhren einen knappen Dreier ein. Der große Sieger im Abstiegskampf war derweil der SV Schlebusch, der durch einen 7:4-Erfolg gegen den SC Blau-Weiß Köln die rote Zone verließ. Der 1. FC Spich und der FV Wiehl machten zeitgleich einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das war der 22. Spieltag:

Pochert zur Rettung

"Die Partie hat auf jeden Fall gehalten, was sie im Vorfeld versprochen hat. Beide Teams haben von der ersten bis zur letzten Minute alles auf dem Platz gelassen. Sowohl Bad Honnef als auch wir hatten in der ersten Halbzeit gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über das Spiel.

Auf Tore mussten die Fans des Top-Spiels im ersten Abschnitt vergeblich warten. In der zweiten Hälfte passierte zunächst nicht viel, bis Philip Miermann die Hausherren durch einen Heber in Führung brachte (72.). Lange hielt das 1:0 allerdings nicht, denn Prence Mvutu glich für die Gäste nur sechs Minuten später aus (78.). Daraufhin sah es lange nach einer Punkteteilung aus, ehe Jason Pochert in der siebten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer des SV markierte. "Bis zum 0:1 hat sich in der zweiten Halbzeit vor den Toren wenig abgespielt. Umso wichtiger war natürlich der schnelle Ausgleich nach dem Gegentreffer. Danach war es viel Kampf und noch mehr Hektik. Nach einem Freistoß für uns erzielen wir dann quasi mit der letzten Aktion des Spiels den Siegtreffer", äußerte Bilgin über die turbulente zweite Halbzeit.