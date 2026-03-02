Brauweiler setzt sich an der Spitze ab, Mondorf holt wichtigen Dreier

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid hatte ein spielfreies Wochenende - dies nutzte der direkte Konkurrent SV Grün-Weiss Brauweiler aus und erhöhte durch einen Sieg über die Spielvereinigung Flittard den Abstand auf vier Zähler. Der TuS Mondorf sammelte gleichzeitig drei wichtige Punkte. Das war der 17. Spieltag:
Nachdem sich der SV Grün-Weiss Brauweiler am vergangenen Spieltag die Tabellenführung der Liga holte, hatte der Erstplatzierte keine Probleme im Duell mit der Spielvereinigung Flittard. Mit 2:0 besiegte der SV die Spielvereinigung - die Tore erzielten Jason Pochert (28.) und Amadeo Freericks (32.).
"In der Anfangsphase lief es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Flittard hat es gut gemacht. Beim Stand von 0:0 hatten wir eine Situation, in der wir in Rückstand geraten können. Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers. Er fügte noch hinzu: "Der Doppelschlag kam zu einem guten Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen und hatten sehr gute Gelegenheiten, um das 3:0 zu machen. Unterm Strich war der Sieg über die gesamte Spielzeit gesehen verdient. Dass wir erneut zu null spielen konnten, ist natürlich umso schöner."
Sein Gegenüber Angelo Mazza war trotz der Pleite alles anderes als unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Gerade in den ersten 30 Minuten haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht . Wir haben unsere Möglichkeiten in unserer starken Phase leider nicht genutzt und du musst sie nutzen um dieses Spiel in etwas Zählbares bringen willst. Das ist das Manko, was uns in vielen Spielen leider begleitet", verriet er. Weiter führte er aus: "Die Gegentore mussten so in dieser Art und Weise nicht fallen. Aber ich möchte nicht jammern sondern sehe viel Positives und wir müssen weiter hart arbeiten."
Trotz einer soliden Leistung steht die Spielvereinigung auch im siebten Liga-Spiel in Serie ohne einen Punkt da. Am Ende hat der Doppelschlag der Gäste den Ausgang der Partie bestimmt. "Alles in allem hat Brauweiler, wie schon erwähnt, eine sehr gute Mannschaft und sie sind brutal effizient. Sie haben in den richtigen Momente zugeschlagen, auch wenn beide Tore aufgrund unserer Fehler bei einer Ecke und einem Ballverlust wo wir auf Foul spekulieren passiert sind. Am Ende und auch aufgrund der zweiten Halbzeit haben sie verdient gewonnen", erklärte Mazza.
Bilgin äußerte derweil: "Ich denke, wir haben nach der schwierigen Anfangsphase immer besser ins Spiel gefunden. In den entscheidenden Phasen des Spiels haben wir eine gewisse Reife gezeigt und die richtigen Entscheidungen getroffen."
Durch den Sieg setzte sich Brauweiler weiter an der Spitze ab. Flittard bleibt zeitgleich nur knapp über dem Strich.
Die weiteren Ergebnisse:
Sechs Tore, viele Wendungen und am Ende ein Remis, mit dem wohl beide Seiten nicht gut leben können. Während der SV Schlebusch im Tabellenkeller dringend Punkte benötigte, wollte der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Yaakoub Ouahim brachte die Hausherren in Führung (46.), ehe Florian Hensel ausglich (48.). Auch auf das 2:1 der Heimmannschaft durch Sebastian Bamberg (66.) hatten die Gäste durch Yannick Raufeiser eine Antwort (77.). Der SV ging sogar noch ein drittes Mal in Front - Konrad Igor Gierlak markierte das 3:2 (78.). Das letzte Wort hatte allerdings der SC, der in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Luca Börsch zum 3:3-Ausgleich kam. Schlebusch verbleibt somit auf einem direkten Abstiegsrang, während die Borussia auf Platz vier zurück fiel.
Der FV Bad Honnef untermauerte seine starke Form mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg in Köln. Durch den Dreier bleibt das Team im oberen Tabellendrittel und wahrt den Kontakt zur Spitze. Der SC Blau-Weiß Köln hingegen verharrt im Mittelfeld und musste die erste Niederlage seit sechs Liga-Partien hinnehmen. Philip Miermann brachte die Gäste in Front (18.), bis Ben König acht Minuten später ausglich. Timo Balte (33.) und Ilias Lelo (44.) tüteten den Sieg danach jedoch durch zwei weitere Treffer ein.
Im Duell zwischen dem FV Wiehl und dem 1. FC Spich teilten sich beide Teams die Punkte. Für Wiehl, das im Tabellenkeller rangiert, war es eine verpasste Gelegenheit, den Abstand nach unten zu vergrößern. Spich hingegen sammelte im engen Tabellenkeller trotz eines 0:2-Rückstands einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Auf Seiten der Hausherren traf Jan Peters doppelt (9., 33.). Für die Gäste war Fabian Kirst (47.) erfolgreich, ehe ein Eigentor den 2:2-Endstand erbrachte.
Im Bonner Stadtduell setzte sich der FV Bonn-Endenich in einer intensiven Partie knapp durch. Für die Hausherren sind es drei enorm wichtige Punkte, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren. Der SC Fortuna Bonn verpasste hingegen die Chance, den Anschluss an das rettende Ufer zu bekommen. Nach einem Eigentor (37.) und dem Treffer von Elias Bosbach (53.) schaffte es der Tabellenletzte durch Tore von Kai Nierada (45.) und Amadou Keita (72.) jeweils zu antworten. Doch auf den 3:2-Führungstreffer von Ilias-Zion Sereke fanden die Gäste keine Reaktion mehr und somit ging das Spiel knapp verloren aus Sicht des SC.
Der TuS Mondorf hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem knappen 1:0-Heimsieg verschafften sich die Gastgeber etwas Luft im Tabellenkeller. Der SC Rheinbach hingegen verpasst es, weiter nach oben zu klettern in der Tabelle. Den goldenen Treffer erzielte Haytam Bouskouchi in der 18. Minute.
Im Duell zwischen dem SSV Homburg-Nümbrecht und dem TuS Marialinden gab es am 17. Spieltag keinen Sieger. Dabei sah es nach der frühen roten Karte des Gäste-Spieler Jose Agustin Paz Avalo (9.) und dem Doppelschlag der Hausherren durch Henry Schäumer (38.) und Felix Klein (41.) nach einem souveränen Heimsieg des SSV aus. Allerdings glaubten die Gäste weiterhin an sich und kamen durch Andre Peters zum 1:2-Anschluss (59.) und auch zum 2:2-Ausgleich (75.). Marialinden sammelte somit einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf, während Nümbrecht einen wichtigen Schritt im oberen Tabellendrittel verpasste.