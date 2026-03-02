Brauweiler setzt sich an der Spitze ab, Mondorf holt wichtigen Dreier

Der TuS Mondorf setzt sich mit einem Sieg über den SC Rheinbach vom Tabellenkeller ab – Foto: Christoph Tiroux

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid hatte ein spielfreies Wochenende - dies nutzte der direkte Konkurrent SV Grün-Weiss Brauweiler aus und erhöhte durch einen Sieg über die Spielvereinigung Flittard den Abstand auf vier Zähler. Der TuS Mondorf sammelte gleichzeitig drei wichtige Punkte. Das war der 17. Spieltag:

Brauweilers Doppelschlag entscheidet das Spiel

Nachdem sich der SV Grün-Weiss Brauweiler am vergangenen Spieltag die Tabellenführung der Liga holte, hatte der Erstplatzierte keine Probleme im Duell mit der Spielvereinigung Flittard. Mit 2:0 besiegte der SV die Spielvereinigung - die Tore erzielten Jason Pochert (28.) und Amadeo Freericks (32.).

"In der Anfangsphase lief es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Flittard hat es gut gemacht. Beim Stand von 0:0 hatten wir eine Situation, in der wir in Rückstand geraten können. Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers. Er fügte noch hinzu: "Der Doppelschlag kam zu einem guten Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen und hatten sehr gute Gelegenheiten, um das 3:0 zu machen. Unterm Strich war der Sieg über die gesamte Spielzeit gesehen verdient. Dass wir erneut zu null spielen konnten, ist natürlich umso schöner." Sein Gegenüber Angelo Mazza war trotz der Pleite alles anderes als unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Gerade in den ersten 30 Minuten haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht . Wir haben unsere Möglichkeiten in unserer starken Phase leider nicht genutzt und du musst sie nutzen um dieses Spiel in etwas Zählbares bringen willst. Das ist das Manko, was uns in vielen Spielen leider begleitet", verriet er. Weiter führte er aus: "Die Gegentore mussten so in dieser Art und Weise nicht fallen. Aber ich möchte nicht jammern sondern sehe viel Positives und wir müssen weiter hart arbeiten."