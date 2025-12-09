Brauweiler patzt, Schlebusch und Wiehl holen Big-Points

Nach der herben 1:6-Klatsche wollte Sascha Zinken, der Cheftrainer des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, eine Reaktion seiner Mannschaft im Duell mit dem TuS Mondorf sehen. Allerdings hatte sein Team auch in diesem Spiel Probleme. Durch einen Treffer von Maximilian Orth (9.) und ein Eigentor des SC (25.) gingen die Gäste mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Doch die Truppe von Zinken gab sich in Hälfte Zwei nicht auf und kam in der 63. Minute durch Felix Bußmann zum 1:2-Anschluss, ehe Terrence Suso zehn Minuten vor Schluss auf 2:2 stellte. Der 3:2-Siegtreffer gelang der Borussia allerdings nicht mehr und somit endete die Partie in einem 2:2-Remis. "Es gab zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war Mondorf gefährlicher in Richtung Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Druck erhöht und hatten auch den Siegtreffer auf dem Fuß", sagte der Cheftrainer des SC über das Spiel.

Auf die Frage, was sein Team besser machte als noch gegen Hohkeppel antwortete er: "Wir haben uns wieder auf das Wesentliche konzentriert, die einfachen Fehler abgestellt und das Tempo in Richtung Tor erhöht."

Durch die Punkteteilung fiel Hohenlind auf den fünften Platz zurück. Mondorf verpasste derweil den Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller.

Hohkeppel erwischt bitteren Tag