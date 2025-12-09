Brauweiler patzt, Schlebusch und Wiehl holen Big-Points

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Am vergangenen Wochenende fand der 14. Spieltag statt. Der Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid gab sich im Duell mit dem SC Fortuna Bonn keine Blöße und siegte souverän mit 4:1. Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler ließ hingegen Federn im Spiel gegen den SC Blau-Weiß Köln. Aber auch im Tabellenkeller gab es Bewegung. Beim FV Wiehl ging der Lauf weiter, während der SV Schlebusch den zweiten Dreier in Folge feierte. Das war der 14.Spieltag:
Nach der herben 1:6-Klatsche wollte Sascha Zinken, der Cheftrainer des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, eine Reaktion seiner Mannschaft im Duell mit dem TuS Mondorf sehen. Allerdings hatte sein Team auch in diesem Spiel Probleme. Durch einen Treffer von Maximilian Orth (9.) und ein Eigentor des SC (25.) gingen die Gäste mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.
Doch die Truppe von Zinken gab sich in Hälfte Zwei nicht auf und kam in der 63. Minute durch Felix Bußmann zum 1:2-Anschluss, ehe Terrence Suso zehn Minuten vor Schluss auf 2:2 stellte. Der 3:2-Siegtreffer gelang der Borussia allerdings nicht mehr und somit endete die Partie in einem 2:2-Remis. "Es gab zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit war Mondorf gefährlicher in Richtung Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Druck erhöht und hatten auch den Siegtreffer auf dem Fuß", sagte der Cheftrainer des SC über das Spiel.
Auf die Frage, was sein Team besser machte als noch gegen Hohkeppel antwortete er: "Wir haben uns wieder auf das Wesentliche konzentriert, die einfachen Fehler abgestellt und das Tempo in Richtung Tor erhöht."
Durch die Punkteteilung fiel Hohenlind auf den fünften Platz zurück. Mondorf verpasste derweil den Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller.
Der SV Eintracht Hohkeppel II wollte an die Leistung vom Duell gegen Lindenthal anknüpfen und mit einem weiteren Dreier an der Spitzengruppe der Liga dranbleiben. Allerdings lief das Spiel gegen den SSV Homburg-Nümbrecht nicht wie geplant bei der Mannschaft von Giuseppe Brunetto.
Dabei startete sein Team stark in die Partie und ging nach gerade einmal fünf Minuten durch Sakariye Abdulle in Führung. In der Folgezeit schwächten sich die Gäste jedoch doppelt. Zunächst flog Torwart Tom Brauer aufgrund einer Notbremse vom Platz (20.) - allerdings hatte Brunetto dahingehend Einwände, wie er verriet: "Unser Spieler wird auf Höhe der Mittellinie gefoult. Alles wartet auf den Pfiff, Mannschaft schaltet ab und es wird ein tiefer Ball vom Gegner gespielt. Es kommt zum Laufduell zwischen dem Gegenspieler und unserem Innenverteidiger. Unser Torwart kommt raus und der Ball wird zur Seite gespitzelt."
Damit noch nicht genug, denn nur acht Minuten später musste auch Leon Dema früher duschen gehen. "Zweite war wohl berechtigt. Unser Spieler ist unnötig und über motiviert weit in der gegnerischen Hälfte in den Zweikampf gegangen", sagte der Cheftrainer des SV über den zweiten Platzverweis.
In zweifacher Unterzahl spielten die Gäste weiterhin stark mit, mussten sich am Ende trotzdem mit 3:1 geschlagen geben. Die Treffer der Hausherren erzielten Kilian Seinsche (63.), Felix Sievers (72.) und Felix Klein (83.).
Über die bittere Pleite äußerte Brunetto noch folgendes: "Sind sehr gut reingekommen und haben früh geführt. Müssen das 2:0 machen bevor es zur ersten roten Karte kommt, die eine absolute Fehlentscheidung war. Wir haben dann sehr diszipliniert gegen den Ball gespielt und bekommen das 1:1 durch einen abgefälschten Schuss. Der Druck wurde immer größer. Wir hatten im Stande von 1:1 noch einen Pfostentreffer."
Durch die Niederlage fiel Hohkeppel auf den achten Rang zurück. Nümbrecht kletterte derweil auf Platz Drei.
Die weiteren Partien:
Der FV Bonn-Endenich siegte souverän mit 4:1 gegen die Spielvereinigung Flittard. Der Mann des Spiels war dabei eindeutig: Ertugrul Ünal traf gleich dreimal (3., 47., 54.) und sorgte mit seinem Hattrick für den Heimerfolg der Bonner. Zudem netzte Amin Haj-Yahya auf Seiten der Hausherren (51.). Mate Milos konnte mit seinem 1:4-Anschlusstreffer nur noch für Ergebniskosmetik sorgen (60.). Flittard verlor das vierte Liga-Spiel in Folge und steht weiterhin nur knapp über der roten Zone. Endenich schloss derweil zur Spitzengruppe auf.
Die ungeschlagene Serie des FV Wiehl hielt auch am vergangenen Spieltag stand. Mit 2:0 besiegten die Hausherren den SC Rheinbach und verließen somit die direkten Abstiegsplätze. Die Treffer erzielten Florian Liebelt (17.) und Jan Peters (50.) Durch das fünfte ungeschlagene Duell in Serie kletterte der FV auf Platz Zwei der FuPa-Formtabelle. Die Rheinbacher kassierten zeitgleich die dritte aufeinanderfolgende Niederlage.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler ließ durch eine turbulente erste Hälfte im Spiel gegen den SC Blau-Weiß Köln zwei wichtige Zähler liegen. Durch Tore von Nick Brisevac (6.) und Phillip Fleischer (10.) führten die Gäste früh mit 2:0. Die Kölner fanden allerdings eine schnelle Antwort und glichen durch Treffer von Claas Paulsen (17.) und Mirko Wiersch (24.) aus. Doch nur zwei Minuten nach dem Ausgleich traf Brisevac zur erneuten Führung des SV. Luis
Dedecke-Beuttner schwächte die Gäste daraufhin in der 30. Minute durch einen Platzverweis. In Überzahl gelang den Hausherren durch Simon Bloess der 3:3-Ausgleich (43.). Beide Teams verschossen ihr Pulver jedoch in Halbzeit Eins und somit passierte nichts Nennenswertes in Durchgang Zwei. Durch das 3:3-Remis verlor Brauweiler zwei Punkte auf Neunkirchen, während der SC im dritten Spiel in Folge ungeschlagen blieb.
Im Duell mit dem SC Fortuna Bonn gab sich der Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid keine Blöße und gewann souverän mit 4:1. Dabei glichen die Gäste nach dem Führungstreffer von Lukas Struzyna (28.) in der 32. Minute durch Kai Nierada aus. Doch in Halbzeit Zwei zeigte der FSV warum er an der Spitze steht und ging durch Nils Stephan (62.) wieder in Führung, ehe Marc Schneider in der 76. Minute auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte dann Kjell Simnonia (89.). Neunkirchen verteidigte somit die Tabellenführung. Die Bonner blieben auf dem letzten Platz.
Auch im zweiten Spiel unter Heiko Dietz war der SV Schlebusch siegreich. Im Kellerduell mit dem 1. FC Spich siegte die Heimmannschaft klar und deutlich mit 5:0. Die Treffer erzielten Konrad Igor Gierlak (45.), Sebastian Bamberg (48., 79.), Marco Bramer (72.) und Justin Prensena (74.). Durch den zweiten Sieg in Folge kletterte Schlebusch nicht nur auf den 14. Platz - der SV hat zudem nur noch zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Spich fiel durch die Niederlage in die rote Zone.
Der FV Bad Honnef blieb auch im siebten aufeinanderfolgenden Liga-Spiel unbesiegt und blieb somit weiterhin in der Spitzengruppe. Philip Miermann (57.) und Timo Balte (70.) schossen die Gäste in der Partie gegen den TuS Marialinden mit 2:0 in Führung, ehe Julian Schwarz in der 86. Minute auf 1:2 verkürzte. Ein weiterer Treffer fiel nicht und somit sicherte sich Bad Honnef drei wichtige Punkte. Der FV kletterte auf Rang Vier, während der TuS weiterhin im Tabellenkeller hängt.