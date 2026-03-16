Brauweiler lässt Punkte liegen, Spich ist der Sieger im Tabellenkeller

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Es wurde wieder einmal dramatisch am 19. Spieltag. Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler liess im Duell mit dem TuS Mondorf zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Verfolger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid beendete gleichzeitig den Negativtrend. Im Tabellenkeller geht der 1. FC Spich derweil als großer Sieger heraus. Das war der 19. Spieltag:
Nach vier aufeinanderfolgenden Liga-Siegen kam der Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler beim TuS Mondorf nicht über ein Remis hinaus. Nach 25 Minuten brachte Zakaria Harrach die Hausherren in Führung. Die Gäste brauchten bis zur 80. Minute, bis Nick Brisevac auf den Rückstand antwortete. Ein weiterer Treffer gelang dem Favoriten jedoch nicht und somit verlor der SV zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.
"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen gut eingestellten Gegner. Wir wussten im Vorfeld, dass wir Lösungen finden und vor allem viel Geduld haben müssen. Nach dem absolut vermeidbaren Gegentor hatte Mondorf durch einen Elfmeter sogar die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Auf eine sehr zerfahrene erste Halbzeit folgte eine noch zerfahrenere zweite Halbzeit", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer der Grün-Weissen über das Spiel. Weiter führte er aus: "Wir haben uns das Leben häufig selbst schwer gemacht, weil wir insgesamt zu ungenau waren. Nach Chancen auf beiden Seiten gelingt uns der Ausgleich und in der Schlussphase kam natürlich nochmal viel Hektik auf. Rückblickend muss man sagen, dass wir kein gutes Spiel gezeigt haben."
Trotz der eher schwachen Leistung seiner Mannschaft, rettete Brisevac mit seinem Treffer einen Zähler, der am Ende noch wichtig sein könnte. Auf die Frage, ob das Remis gerecht war, antwortete der Übungsleiter des SV: "Dazu kann ich sagen, dass ein Sieg für uns mit Sicherheit nicht verdient gewesen wäre. Auch wenn wir nach dem Ausgleich noch einen Pfostentreffer hatten, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Mondorf hat es gut gemacht und uns vor eine Aufgabe gestellt, die wir heute mit den falschen Mitteln lösen wollten." Abschließend ergänzte er noch: "Wir haben nur sehr wenig von dem zeigen können, was uns normalerweise auszeichnet. Von daher muss man sagen, dass es nach dem Spielverlauf und unserer Leistung trotzdem wichtig war, einen Punkt mitzunehmen."
Trotz der enttäuschenden Leistung blieb seine Mannschaft auch im neunten Spiel in Serie ungeschlagen. Brauweiler bleibt an der Spitze. Mondorf sammelte einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um die Klasse.
Die weiteren Partien:
Terrence Suso kristallisierte sich als Held für den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind im Duell mit dem SC Blau-Weiß Köln. Der 29-Jährige traf gleich dreimal beim 3:2-Sieg über die Kölner (17., 20., 72.) und bescherte seiner Mannschaft somit drei wichtige Zähler. Auf Seiten der Hausherren trafen Tom Gummich (54.) und Friedrich Schultewolter (79.). Durch den Erfolg blieb Hohenlind weiter an der Spitze dran. Die Kölner fielen zeitgleich auf den achten Platz zurück.
Der FV Bonn-Endenich siegte im dritten Liga-Spiel in Folge. In der Partie gegen den FV Bad Honnef brachte Nils-Simon Remagen die Hausherren in Führung (29.), ehe Philip Miermann für die Gäste ausglich (35.). Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Saint-Ric Batantou auf 2:1 für die Bonner (44.). Wiederum nur kurz nach der Pause traf Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah zum 3:1-Endstand (49.). Endenich erklomm den sechsten Rang, während Bad Honnef den Anschluss an die Tabellenführung verlor.
Im Kellerduell zwischen der Spielvereinigung Flittard und dem 1. FC Spich feierten die Gäste einen wichtigen Dreier. Zwar gingen die Hausherren durch Adam Bouali früh in Führung (5.), konnten diesen Vorsprung jedoch nur bis zur 27. Minute halten, denn Joussef Saidi sorgte für den 1:1-Ausgleich. Im zweiten Abschnitt war es dann zunächst Anil Dervis Tasdemir, der das 2:1 des FC Markierte (85.), bevor Jonas Degenhart in der 90. Minute für die 3:1-Entscheidung sorgte. Spich vergrösserte den Abstand auf die rote Zone auf drei Zähler. Flittard konnte derweil nicht am Sieg in Bonn anknüpfen.
Das Tabellenschlusslicht SC Fortuna Bonn blieb durch die 1:2-Niederlage beim SC Rheinbach weiterhin am Ende der Tabelle. Elvin Jashari (44.) und Betim Sylaj (47.) brachten den Favoriten mit 2:0 in Führung. In der 87. Minute verkürzte Kai Nierada noch auf 1:2, doch ein weiteres Tor gelang den Bonnern nicht. Nach zwei Pleiten in Serie konnten die Hausherren somit wieder feiern.
Der SV Schlebusch blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, sammelte dabei jedoch das vierte Remis in Serie. Der TuS Marialinden ging in der zwölften Minute durch Torjäger Andre Peters in Führung. Doch, wie in den vergangenen Spielen, hatte der SV eine Antwort auf den Rückstand, denn Keyhan Güneser erzielte den Ausgleich (76.). Durch den Sieg des FC Spich beträgt der Abstand Schlebuschs auf das rettende Ufer ganze drei Punkte. Marialinden setzte sich durch den Punkt weiter aus dem Keller ab.
Beim FSV SW Neunkirche-Seelscheid wurde der Negativtrend gestoppt. Nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Partien des Jahres 2026 fuhr der Tabellenzweite einen wichtigen 2:0-Erfolg beim SSV Homburg-Nümbrecht ein. Der Doppelschlag von Marc Schneider (24.) und Nils Stephan (31.) sorgten schlussendlich für den Erfolg des FSV, der zwei Punkte an Brauweiler heran rückt. Der SSV verliert den Anschluss an die oberen vier Ränge.