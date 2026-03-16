Brauweiler lässt Punkte liegen, Spich ist der Sieger im Tabellenkeller

Nach vier aufeinanderfolgenden Liga-Siegen kam der Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler beim TuS Mondorf nicht über ein Remis hinaus. Nach 25 Minuten brachte Zakaria Harrach die Hausherren in Führung. Die Gäste brauchten bis zur 80. Minute, bis Nick Brisevac auf den Rückstand antwortete. Ein weiterer Treffer gelang dem Favoriten jedoch nicht und somit verlor der SV zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen gut eingestellten Gegner. Wir wussten im Vorfeld, dass wir Lösungen finden und vor allem viel Geduld haben müssen. Nach dem absolut vermeidbaren Gegentor hatte Mondorf durch einen Elfmeter sogar die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Auf eine sehr zerfahrene erste Halbzeit folgte eine noch zerfahrenere zweite Halbzeit", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer der Grün-Weissen über das Spiel. Weiter führte er aus: "Wir haben uns das Leben häufig selbst schwer gemacht, weil wir insgesamt zu ungenau waren. Nach Chancen auf beiden Seiten gelingt uns der Ausgleich und in der Schlussphase kam natürlich nochmal viel Hektik auf. Rückblickend muss man sagen, dass wir kein gutes Spiel gezeigt haben."

Trotz der eher schwachen Leistung seiner Mannschaft, rettete Brisevac mit seinem Treffer einen Zähler, der am Ende noch wichtig sein könnte. Auf die Frage, ob das Remis gerecht war, antwortete der Übungsleiter des SV: "Dazu kann ich sagen, dass ein Sieg für uns mit Sicherheit nicht verdient gewesen wäre. Auch wenn wir nach dem Ausgleich noch einen Pfostentreffer hatten, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Mondorf hat es gut gemacht und uns vor eine Aufgabe gestellt, die wir heute mit den falschen Mitteln lösen wollten." Abschließend ergänzte er noch: "Wir haben nur sehr wenig von dem zeigen können, was uns normalerweise auszeichnet. Von daher muss man sagen, dass es nach dem Spielverlauf und unserer Leistung trotzdem wichtig war, einen Punkt mitzunehmen."