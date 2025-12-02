Brauweiler gewinnt Spitzenspiel, Bewegung im Tabellenkeller

Der SV Grün-Weiss Brauweiler gewann durch einen späten Treffer das Top-Spiel gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Dabei hatten die Hausherren auch den besseren Start, denn in der 24. Minute profitierte Nick Brisevac von einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste und netzte somit zum 1:0 ein. Doch nur sieben Minuten später erzielte Jonas Friesen durch ein Solo den 1:1-Ausgleich (37.). In der 55. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Brisevac zur erneuten Führung verwandelte (56.). Doch auch dieses Mal brauchte der FSV nicht lange um eine Antwort zu finden - Kjell Simnonia netzte zum 2:2-Ausgleich ein (59.). In der Folgezeit bemühten sich beide Mannschaften den Schlussakzent zu setzen. In der 87. Minute war es dann Lorenz Drobnica, der den Ball aus knapp 16 Metern ins Tor bugsierte und somit für Brauweiler-Ekstase sorgte. Dies war auch der letzte Treffer und somit sicherte sich der SV spät drei wichtige Punkte.

"Man hat klar gesehen, dass die Erwartungen die wir an das Spiel hatten, sich absolut bestätigt haben. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der gezeigt hat, dass er nicht zufällig auf dem ersten Tabellenplatz steht", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über das Duell.

Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter in Neunkirchen, sah ebenfalls eine gute Partie: "Es war ein intensives und gutes Spiel von beiden Mannschaften. Brauweiler war der erwartet gute Gegner und hatte sicher etwas mehr Spielanteile."

Der Übungsleiter des Siegers nannte die Gründe für den Erfolg: "Wir haben versucht unser Spiel auf den Platz zu bringen und das ist uns meiner Meinung nach auch gelungen. Gleichzeitig mussten wir Rückschläge einstecken. Es war ein Spiel, dass in beide Richtungen hätte kippen können. Dass wir uns dann am Ende mit dem Siegtreffer belohnen ist natürlich umso schöner für uns." Bilgin fügte noch hinzu: "Wir wussten, dass wir gefordert sein werden und die Fehler gering halten müssen. Die Fehler die wir gemacht haben wurden auch vom Gegner bestraft. Wir sind dann trotzdem geduldig geblieben und hatten am Ende auch das nötige Glück um das Spiel zu gewinnen."

Aber auch Heinen zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Unsere Jungs haben ebenfalls ein gutes Spiel gemacht und hätten einen Punkt durchaus verdient gehabt. Brauweiler hat die eine Chance hinten raus noch genutzt und wir leider nicht", äußerte er.

Durch den 3:2-Erfolg im Spitzenspiel verkürzte Brauweiler den Abstand auf Neunkirchen auf drei Punkte. Somit ist das Rennen um den Aufstieg voll im Gange.

Die weiteren Partien: