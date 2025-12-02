Brauweiler gewinnt Spitzenspiel, Bewegung im Tabellenkeller

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Alle Partien des 13. Spieltags wurden gespielt und es war wieder einmal torreich und spannend. Im Top-Spiel setzte sich der SV Grün-Weiss Brauweiler spät gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid durch. Gleichzeitig deklassierte der SV Eintracht Hohkeppel II den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind mit 6:1. Im Tabellenkeller wurden zudem wichtige Punkte geholt. Das war der 13. Spieltag:
Der SV Grün-Weiss Brauweiler gewann durch einen späten Treffer das Top-Spiel gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Dabei hatten die Hausherren auch den besseren Start, denn in der 24. Minute profitierte Nick Brisevac von einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste und netzte somit zum 1:0 ein. Doch nur sieben Minuten später erzielte Jonas Friesen durch ein Solo den 1:1-Ausgleich (37.). In der 55. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Brisevac zur erneuten Führung verwandelte (56.). Doch auch dieses Mal brauchte der FSV nicht lange um eine Antwort zu finden - Kjell Simnonia netzte zum 2:2-Ausgleich ein (59.). In der Folgezeit bemühten sich beide Mannschaften den Schlussakzent zu setzen. In der 87. Minute war es dann Lorenz Drobnica, der den Ball aus knapp 16 Metern ins Tor bugsierte und somit für Brauweiler-Ekstase sorgte. Dies war auch der letzte Treffer und somit sicherte sich der SV spät drei wichtige Punkte.
"Man hat klar gesehen, dass die Erwartungen die wir an das Spiel hatten, sich absolut bestätigt haben. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der gezeigt hat, dass er nicht zufällig auf dem ersten Tabellenplatz steht", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über das Duell.
Jan-Henrik Heinen, sportlicher Leiter in Neunkirchen, sah ebenfalls eine gute Partie: "Es war ein intensives und gutes Spiel von beiden Mannschaften. Brauweiler war der erwartet gute Gegner und hatte sicher etwas mehr Spielanteile."
Der Übungsleiter des Siegers nannte die Gründe für den Erfolg: "Wir haben versucht unser Spiel auf den Platz zu bringen und das ist uns meiner Meinung nach auch gelungen. Gleichzeitig mussten wir Rückschläge einstecken. Es war ein Spiel, dass in beide Richtungen hätte kippen können. Dass wir uns dann am Ende mit dem Siegtreffer belohnen ist natürlich umso schöner für uns." Bilgin fügte noch hinzu: "Wir wussten, dass wir gefordert sein werden und die Fehler gering halten müssen. Die Fehler die wir gemacht haben wurden auch vom Gegner bestraft. Wir sind dann trotzdem geduldig geblieben und hatten am Ende auch das nötige Glück um das Spiel zu gewinnen."
Aber auch Heinen zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Unsere Jungs haben ebenfalls ein gutes Spiel gemacht und hätten einen Punkt durchaus verdient gehabt. Brauweiler hat die eine Chance hinten raus noch genutzt und wir leider nicht", äußerte er.
Durch den 3:2-Erfolg im Spitzenspiel verkürzte Brauweiler den Abstand auf Neunkirchen auf drei Punkte. Somit ist das Rennen um den Aufstieg voll im Gange.
Die weiteren Partien:
Dem TuS Mondorf gelang im Duell mit dem FV Bonn-Endenich ein wichtiger Befreiungsschlag. Dabei sorgte Ioannis Simeonidis früh für das 1:0 der Hausherren (3.), ehe Justin Kürten in Hälfte Zwei auf 2:0 erhöhte (53.). Zwar kamen die Gäste in der 89. Minute durch einen Treffer von Nils-Simon Remagen auf 1:2 ran, allerdings gelang dem FV kein weiteres Tor. Zu allem Überfluss flog Alexandros Liontos noch vom Platz. Die Achterbahn-Saison der Bonner geht somit weiter, während Mondorf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holte.
Der SV Eintracht Hohkeppel II ließ dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind keine Chance und siegte klar und deutlich mit 6:1. Dabei gingen die Gäste durch Florian Hensel (22.) in Führung. In der Folgezeit gelang den Hausherren jedoch vieles und so trafen Abdül-Melik Topuz (36.), Matti Fiedler (39.), Ilah Muhaj (45+1.), Dennis Weis (51., 75.) und Sakariye Abdulle (72.) zum hochverdienten Heimsieg. Nach starken Wochen verpasste es die Borussia den Vorsprung auf den Tabellenersten zu verringern. Die Eintracht verkürzte derweil den Abstand auf die Spitzengruppe.
Es wurde ein umkämpftes, spannendes und ausgeglichenes Duell zwischen dem FV Bad Honnef und dem SSV Homburg-Nümbrecht erwartet. Jeden dieser genannten Punkte erfüllte das Aufeinandertreffen - allerdings fiel kein einziger Treffer. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Dreier, nutzten diese jedoch nicht und somit endete die Partie in einem 0:0. Dadurch verpassten beide Teams den Sprung auf Rang Drei.
Der TuS Marialinden gewann das Duell mit dem 1. FC Spich durch eine starke erste Halbzeit. Nach 38 gespielten Minuten führten die Gäste durch Treffer von Julian Schwarz (22.), Roger Schäfer (36.) und Nick Unterbäumer (38.) komfortabel mit 3:0. Doch spät in der zweiten Hälfte schlug der FC zurück. Bandian Conde besorgte das 1:3 (73.), ehe Jonas Degenhart (87.) auf 2:3 stellte. Das letzte Wort hatte jedoch der TuS in Person vom eingewechselten Mike Jacke, der in der dritten Minute der Nachspielzeit für die 4:2-Entscheidung sorgte. Marialinden zog somit an Spich in der Tabelle vorbei und verschaffte sich Luft im Tabellenkeller. Der FC steht durch die Pleite nur einen Zähler vor der roten Zone entfernt.
Das Debüt von Heiko Dietz beim SV Schlebusch glückte. Mit 2:1 setzte sich seine Mannschaft beim SC Fortuna Bonn durch. Noah Gonschior (23.) und Sebastian Bamberg (35.) brachten die 2:0-Halbzeitführung der Gäste. In der zweiten Hälfte versuchte der SV mit aller Kraft das eigene Tor zu verteidigen, kassierte jedoch in der 78. Minute durch Matthias Daniels den 1:2-Anschlusstreffer. In der Folgezeit wurde es nochmal eng für Schlebusch - aber die Defensive hielt stand und somit sicherte sich Dietz den ersten Sieg im ersten Spiel für den SV. Die Bonner rutschten derweil auf den letzten Platz ab.
Ein weiteres Saison-Debüt als Cheftrainer gab Ulas Önal für den SC Rheinbach - sein Anfang war allerdings nicht so erfolgreich wie der von Dietz. Seine Mannschaft ging zwar durch einen verwandelten Strafstoß von Elvin Jashari in Führung (25.), musste allerdings in der 74. Minute den 1:1-Ausgleich von Tim-Maxim Harwardt hinnehmen. Daraufhin sah es lange nach einer Punkteteilung aus, bis Claas Paulsen in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für den SC Blau-Weiß Köln markierte (90.). Önal verlor somit sein diesjähriges Cheftrainer-Debüt, während der SC auf Platz Sieben kletterte.
Beim FV Wiehl wird weiterhin gepunktet. Im Duell mit der Spielvereinigung Flittard sicherten sich die Gäste spät einen wichtigen Dreier und kletterten somit auf den 14. Platz - mit nur noch einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Dabei ging die Spielvereinigung durch einen Treffer von Abderrahman Rabhi (37.) mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Doch mit dem neuen Selbstvertrauen der vergangenen Wochen drehte der FV durch Tore von Justus Dabringhausen (73.) und Ali Can Gültekin (90.) den Rückstand in einen 2:1-Sieg um.