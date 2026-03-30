Brauweiler erobert Tabellenführung im Spitzenspiel

Anders, als es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie inhaltlich recht einseitig. Während die Zweitvertretung von GW Brauweiler das Spiel bestimmte und immer wieder versuchte, mit schnellem und direktem Kombinationsspiel vor das Tor der Gäste zu gelangen, beschränkte sich Viktoria Manheim größtenteils auf das Spiel gegen den Ball. Häufig agierten sie mit langen Bällen, die von den Grün-Weißen jedoch in hoher Quote entschärft wurden.

Die wohl interessanteste Partie der Kreisliga B, Staffel 2 (Rhein-Erft-Kreis), fand in Brauweiler statt.Dort trafen GW Brauweiler II und Viktoria Manheim aufeinander – beide Teams konnten mit einem Sieg die Tabellenspitze für sich beanspruchen.

Brauweiler überraschte mit fußballtaktischer Vielfalt und zeigte sich dabei im Offensivspiel sehr variabel und suchte sowohl über das Zentrum als auch über die Flügel immer wieder den Weg in den Strafraum. Mehrfach lag die Führung bereits in der Luft, doch entweder rettete das Aluminium, der gegnerische Torwart parierte stark oder der letzte Pass beziehungsweise Abschluss war nicht präzise genug. Auf der anderen Seite blieben die Gäste aus Manheim aus dem Spiel heraus weitestgehend ungefährlich und kamen nur nach Standardsituationen zu vereinzelten Möglichkeiten. Diese waren aufgrund der körperlichen Vorteile im Strafraum durchaus nicht ungefährlich, konnten jedoch ebenfalls nicht in Zählbares umgemünzt werden. So ging es trotz klarer Feldvorteile für die Hausherren torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam der SV GW Brauweiler deutlich entschlossener aus der Pause. Man merkte der Mannschaft des Trainerteams Krauß/Mielke an, dass sie sich einiges vorgenommen hatte. Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es dann soweit: Nach einem konsequent ausgespielten Konter traf Samer Ali sehenswert in den linken Winkel und erzielte damit nicht nur ein schönes, sondern auch ein hochverdientes Tor zum 1:0-Endstand.

Nach dem Treffer flachten die Offensivbemühungen der Hausherren etwas ab, da der Fokus nun verstärkt auf der Defensivarbeit lag.

Die Gäste aus Manheim versuchten es in der Folge häufig mit langen Flanken in und um den Strafraum, wirklich gefährlich wurde es jedoch nicht mehr.

So sichert sich Brauweiler wichtige drei Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A und übernimmt vorerst wieder die Tabellenführung.



- Artikel aus dem Brauweiler Dorfgeflüster -