Brauweiler empfängt Aufsteiger: Der Spielplan der Landesliga 1

5. Spieltag
27.09.26 SC Rheinbach - TuS Mondorf 1920
27.09.26 1. FC Spich - FC Blau-Weiß Friesdorf
27.09.26 FV Bad Honnef - SV Schlebusch
27.09.26 SC Blau-Weiß 06 Köln - Sportvereinigung Deutz 05
27.09.26 FV Wiehl 2000 - TuS Marialinden
27.09.26 SV Schönenbach 1920 - FV Bonn-Endenich
27.09.26 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - SSV Homburg-Nümbrecht
27.09.26 FC Pesch - TuS 05 Oberpleis6. Spieltag
04.10.26 TuS Mondorf 1920 - SC Blau-Weiß 06 Köln
04.10.26 Sportvereinigung Deutz 05 - SV Schönenbach 1920
04.10.26 FV Bonn-Endenich - FV Bad Honnef
04.10.26 SV Schlebusch - 1. FC Spich
04.10.26 SSV Homburg-Nümbrecht - FV Wiehl 2000
04.10.26 TuS Marialinden - FC Pesch
04.10.26 TuS 05 Oberpleis - SC Rheinbach
04.10.26 FC Blau-Weiß Friesdorf - SV Grün-Weiss Brauweiler 19617. Spieltag
11.10.26 SC Rheinbach - TuS Marialinden
11.10.26 1. FC Spich - FV Bonn-Endenich
11.10.26 FV Bad Honnef - Sportvereinigung Deutz 05
11.10.26 SC Blau-Weiß 06 Köln - TuS 05 Oberpleis
11.10.26 SV Schönenbach 1920 - TuS Mondorf 1920
11.10.26 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - FV Wiehl 2000
11.10.26 FC Blau-Weiß Friesdorf - SV Schlebusch
11.10.26 FC Pesch - SSV Homburg-Nümbrecht8. Spieltag
18.10.26 TuS Mondorf 1920 - FV Bad Honnef
18.10.26 Sportvereinigung Deutz 05 - 1. FC Spich
18.10.26 FV Bonn-Endenich - FC Blau-Weiß Friesdorf
18.10.26 SV Schlebusch - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
18.10.26 FV Wiehl 2000 - FC Pesch
18.10.26 SSV Homburg-Nümbrecht - SC Rheinbach
18.10.26 TuS Marialinden - SC Blau-Weiß 06 Köln
18.10.26 TuS 05 Oberpleis - SV Schönenbach 19209. Spieltag
25.10.26 SC Rheinbach - FV Wiehl 2000
25.10.26 1. FC Spich - TuS Mondorf 1920
25.10.26 FV Bad Honnef - TuS 05 Oberpleis
25.10.26 SC Blau-Weiß 06 Köln - SSV Homburg-Nümbrecht
25.10.26 SV Schlebusch - FV Bonn-Endenich
25.10.26 SV Schönenbach 1920 - TuS Marialinden
25.10.26 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - FC Pesch
25.10.26 FC Blau-Weiß Friesdorf - Sportvereinigung Deutz 0510. Spieltag
08.11.26 TuS Mondorf 1920 - FC Blau-Weiß Friesdorf
08.11.26 Sportvereinigung Deutz 05 - SV Schlebusch
08.11.26 TuS Marialinden - FV Bad Honnef
08.11.26 FV Bonn-Endenich - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
08.11.26 FV Wiehl 2000 - SC Blau-Weiß 06 Köln
08.11.26 SSV Homburg-Nümbrecht - SV Schönenbach 1920
08.11.26 TuS 05 Oberpleis - 1. FC Spich
08.11.26 FC Pesch - SC Rheinbach11. Spieltag
15.11.26 1. FC Spich - TuS Marialinden
15.11.26 FV Bad Honnef - SSV Homburg-Nümbrecht
15.11.26 SV Schönenbach 1920 - FV Wiehl 2000
15.11.26 SC Blau-Weiß 06 Köln - FC Pesch
15.11.26 FV Bonn-Endenich - Sportvereinigung Deutz 05
15.11.26 SV Schlebusch - TuS Mondorf 1920
15.11.26 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - SC Rheinbach
15.11.26 FC Blau-Weiß Friesdorf - TuS 05 Oberpleis12. Spieltag
29.11.26 TuS Mondorf 1920 - FV Bonn-Endenich
29.11.26 SC Rheinbach - SC Blau-Weiß 06 Köln
29.11.26 Sportvereinigung Deutz 05 - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
29.11.26 TuS Marialinden - FC Blau-Weiß Friesdorf
29.11.26 FV Wiehl 2000 - FV Bad Honnef
29.11.26 SSV Homburg-Nümbrecht - 1. FC Spich
29.11.26 TuS 05 Oberpleis - SV Schlebusch
29.11.26 FC Pesch - SV Schönenbach 192013. Spieltag
06.12.26 1. FC Spich - FV Wiehl 2000
06.12.26 FV Bad Honnef - FC Pesch
06.12.26 Sportvereinigung Deutz 05 - TuS Mondorf 1920
06.12.26 SV Schönenbach 1920 - SC Rheinbach
06.12.26 FV Bonn-Endenich - TuS 05 Oberpleis
06.12.26 SV Schlebusch - TuS Marialinden
06.12.26 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - SC Blau-Weiß 06 Köln
06.12.26 FC Blau-Weiß Friesdorf - SSV Homburg-Nümbrecht14. Spieltag
13.12.26 SC Rheinbach - FV Bad Honnef
13.12.26 TuS Marialinden - FV Bonn-Endenich
13.12.26 SC Blau-Weiß 06 Köln - SV Schönenbach 1920
13.12.26 FV Wiehl 2000 - FC Blau-Weiß Friesdorf
13.12.26 SSV Homburg-Nümbrecht - SV Schlebusch
13.12.26 TuS 05 Oberpleis - Sportvereinigung Deutz 05
13.12.26 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - TuS Mondorf 1920
13.12.26 FC Pesch - 1. FC Spich15. Spieltag
14.02.27 TuS Mondorf 1920 - TuS 05 Oberpleis
14.02.27 1. FC Spich - SC Rheinbach
14.02.27 FV Bad Honnef - SC Blau-Weiß 06 Köln
14.02.27 Sportvereinigung Deutz 05 - TuS Marialinden
14.02.27 FV Bonn-Endenich - SSV Homburg-Nümbrecht
14.02.27 SV Schlebusch - FV Wiehl 2000
14.02.27 SV Schönenbach 1920 - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
14.02.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - FC Pesch16. Spieltag
21.02.27 1. FC Spich - SC Blau-Weiß 06 Köln
21.02.27 TuS Mondorf 1920 - TuS Marialinden
21.02.27 FV Bad Honnef - SV Schönenbach 1920
21.02.27 TuS 05 Oberpleis - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
21.02.27 SV Schlebusch - FC Pesch
21.02.27 FV Bonn-Endenich - FV Wiehl 2000
21.02.27 Sportvereinigung Deutz 05 - SSV Homburg-Nümbrecht
21.02.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - SC Rheinbach17. Spieltag
28.02.27 SC Rheinbach - SV Schlebusch
28.02.27 SSV Homburg-Nümbrecht - TuS Mondorf 1920
28.02.27 FV Wiehl 2000 - Sportvereinigung Deutz 05
28.02.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - FC Blau-Weiß Friesdorf
28.02.27 SV Schönenbach 1920 - 1. FC Spich
28.02.27 TuS Marialinden - TuS 05 Oberpleis
28.02.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - FV Bad Honnef
28.02.27 FC Pesch - FV Bonn-Endenich18. Spieltag
07.03.27 TuS Mondorf 1920 - FV Wiehl 2000
07.03.27 1. FC Spich - FV Bad Honnef
07.03.27 TuS Marialinden - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
07.03.27 SV Schlebusch - SC Blau-Weiß 06 Köln
07.03.27 FV Bonn-Endenich - SC Rheinbach
07.03.27 Sportvereinigung Deutz 05 - FC Pesch
07.03.27 TuS 05 Oberpleis - SSV Homburg-Nümbrecht
07.03.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - SV Schönenbach 192019. Spieltag
14.03.27 SC Rheinbach - Sportvereinigung Deutz 05
14.03.27 FV Bad Honnef - FC Blau-Weiß Friesdorf
14.03.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - FV Bonn-Endenich
14.03.27 SV Schönenbach 1920 - SV Schlebusch
14.03.27 SSV Homburg-Nümbrecht - TuS Marialinden
14.03.27 FV Wiehl 2000 - TuS 05 Oberpleis
14.03.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - 1. FC Spich
14.03.27 FC Pesch - TuS Mondorf 192020. Spieltag
21.03.27 TuS Mondorf 1920 - SC Rheinbach
21.03.27 SSV Homburg-Nümbrecht - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
21.03.27 Sportvereinigung Deutz 05 - SC Blau-Weiß 06 Köln
21.03.27 TuS 05 Oberpleis - FC Pesch
21.03.27 TuS Marialinden - FV Wiehl 2000
21.03.27 SV Schlebusch - FV Bad Honnef
21.03.27 FV Bonn-Endenich - SV Schönenbach 1920
21.03.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - 1. FC Spich21. Spieltag
04.04.27 FV Bad Honnef - FV Bonn-Endenich
04.04.27 1. FC Spich - SV Schlebusch
04.04.27 SC Rheinbach - TuS 05 Oberpleis
04.04.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - TuS Mondorf 1920
04.04.27 SV Schönenbach 1920 - Sportvereinigung Deutz 05
04.04.27 FV Wiehl 2000 - SSV Homburg-Nümbrecht
04.04.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - FC Blau-Weiß Friesdorf
04.04.27 FC Pesch - TuS Marialinden22. Spieltag
11.04.27 TuS Mondorf 1920 - SV Schönenbach 1920
11.04.27 FV Wiehl 2000 - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
11.04.27 TuS 05 Oberpleis - SC Blau-Weiß 06 Köln
11.04.27 TuS Marialinden - SC Rheinbach
11.04.27 SSV Homburg-Nümbrecht - FC Pesch
11.04.27 SV Schlebusch - FC Blau-Weiß Friesdorf
11.04.27 FV Bonn-Endenich - 1. FC Spich
11.04.27 Sportvereinigung Deutz 05 - FV Bad Honnef23. Spieltag
18.04.27 FV Bad Honnef - TuS Mondorf 1920
18.04.27 1. FC Spich - Sportvereinigung Deutz 05
18.04.27 SC Rheinbach - SSV Homburg-Nümbrecht
18.04.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - TuS Marialinden
18.04.27 SV Schönenbach 1920 - TuS 05 Oberpleis
18.04.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - FV Bonn-Endenich
18.04.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - SV Schlebusch
18.04.27 FC Pesch - FV Wiehl 200024. Spieltag
25.04.27 TuS Mondorf 1920 - 1. FC Spich
25.04.27 SSV Homburg-Nümbrecht - SC Blau-Weiß 06 Köln
25.04.27 FV Wiehl 2000 - SC Rheinbach
25.04.27 FV Bonn-Endenich - SV Schlebusch
25.04.27 Sportvereinigung Deutz 05 - FC Blau-Weiß Friesdorf
25.04.27 TuS 05 Oberpleis - FV Bad Honnef
25.04.27 TuS Marialinden - SV Schönenbach 1920
25.04.27 FC Pesch - SV Grün-Weiss Brauweiler 196125. Spieltag
02.05.27 SC Rheinbach - FC Pesch
02.05.27 FV Bad Honnef - TuS Marialinden
02.05.27 1. FC Spich - TuS 05 Oberpleis
02.05.27 SV Schlebusch - Sportvereinigung Deutz 05
02.05.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - FV Wiehl 2000
02.05.27 SV Schönenbach 1920 - SSV Homburg-Nümbrecht
02.05.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - TuS Mondorf 1920
02.05.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - FV Bonn-Endenich26. Spieltag
09.05.27 SC Rheinbach - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
09.05.27 TuS Mondorf 1920 - SV Schlebusch
09.05.27 Sportvereinigung Deutz 05 - FV Bonn-Endenich
09.05.27 TuS 05 Oberpleis - FC Blau-Weiß Friesdorf
09.05.27 TuS Marialinden - 1. FC Spich
09.05.27 SSV Homburg-Nümbrecht - FV Bad Honnef
09.05.27 FV Wiehl 2000 - SV Schönenbach 1920
09.05.27 FC Pesch - SC Blau-Weiß 06 Köln27. Spieltag
23.05.27 FV Bad Honnef - FV Wiehl 2000
23.05.27 1. FC Spich - SSV Homburg-Nümbrecht
23.05.27 FV Bonn-Endenich - TuS Mondorf 1920
23.05.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - SC Rheinbach
23.05.27 SV Schönenbach 1920 - FC Pesch
23.05.27 SV Schlebusch - TuS 05 Oberpleis
23.05.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - Sportvereinigung Deutz 05
23.05.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - TuS Marialinden28. Spieltag
30.05.27 TuS Mondorf 1920 - Sportvereinigung Deutz 05
30.05.27 SC Rheinbach - SV Schönenbach 1920
30.05.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
30.05.27 TuS 05 Oberpleis - FV Bonn-Endenich
30.05.27 TuS Marialinden - SV Schlebusch
30.05.27 SSV Homburg-Nümbrecht - FC Blau-Weiß Friesdorf
30.05.27 FV Wiehl 2000 - 1. FC Spich
30.05.27 FC Pesch - FV Bad Honnef29. Spieltag
06.06.27 TuS Mondorf 1920 - SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
06.06.27 FV Bad Honnef - SC Rheinbach
06.06.27 1. FC Spich - FC Pesch
06.06.27 SV Schönenbach 1920 - SC Blau-Weiß 06 Köln
06.06.27 SV Schlebusch - SSV Homburg-Nümbrecht
06.06.27 FV Bonn-Endenich - TuS Marialinden
06.06.27 Sportvereinigung Deutz 05 - TuS 05 Oberpleis
06.06.27 FC Blau-Weiß Friesdorf - FV Wiehl 200030. Spieltag
13.06.27 SC Rheinbach - 1. FC Spich
13.06.27 TuS 05 Oberpleis - TuS Mondorf 1920
13.06.27 TuS Marialinden - Sportvereinigung Deutz 05
13.06.27 SSV Homburg-Nümbrecht - FV Bonn-Endenich
13.06.27 FV Wiehl 2000 - SV Schlebusch
13.06.27 SC Blau-Weiß 06 Köln - FV Bad Honnef
13.06.27 SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 - SV Schönenbach 1920
13.06.27 FC Pesch - FC Blau-Weiß Friesdorf