Brauweiler bleibt Tabellenerster, Wiehl holt ersten Punkt

Am siebten Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein ergatterte sich das Tabellenschlusslicht FV Wiehl den ersten Punkt der Saison. Gleichzeitig holten der SV Grün-Weiss Brauweiler, der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, wie auch der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind einen Dreier - somit belegen die drei Vereine mit 16 Zählern die ersten drei Tabellenplätze. Das war der siebte Spieltag:
Das Top-Spiel fand zwischen dem SV Grün-Weiss Brauweiler und dem FV Bad Honnef statt. In einem packenden Duell setzte sich schlussendlich der Tabellenführer deutlich durch. Prence Mvutu eröffnete die Partie mit seinem Treffer zum 1:0 (12.), ehe Nick Brisevac per Elfmeter nachlegte (36.). Mit einer komfortablen 2:0-Führung des Gastgebers ging es in die Pause. Mit seinem ersten Treffer für den SV entschied dann Ron Mika Becker mit dem 3:0 die Partie (73.). Sommerzugang Niclas Hoppe sorgte dann kurz vor Ende der Begegnung für den 4:0-Endstand (84.).
"Es war ein Spiel in dem klar war, dass wir geduldig sein müssen. Das 1:0 nach zwölf Minuten fällt zu einem guten Zeitpunkt für uns, wo wir einen Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Innenverteidiger ausnutzen. Danach sind wir aktiv geblieben, haben uns immer wieder Chancen heraus gearbeitet", sagte Tuna Bilgin, der Cheftrainer des Tabellenführers.
Sein Gegenüber, Benjamin Krayer äußerte folgendes: "Klare 0:4 Niederlage, auch eine verdiente Niederlage. Vielleicht das ein oder andere Tor zu hoch, weil ich schon meiner Mannschaft auch nach dem Spiel gesagt habe, dass es eine deutliche Leistungssteigerung war im Verhältnis zu der Leistung in der vergangenen Woche." Er ergänzte noch: "Aber wir sind natürlich auf eine erhöhte Gegnerqualität gestoßen, wo dann an so einem Tag, auch gerade bei denen auf der Anlage, vieles zusammen kommen muss, um dann erfolgreich zu sein."
Wie auch schon in den vergangenen Partien schaffte es Brauweiler den Sieg sicher nach Hause zu fahren ohne in wirkliche Schwierigkeiten zu geraten. "In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, mussten dann immer wieder verteidigen. Die Kontermöglichkeiten haben wir gut verteidigt. Dementsprechend war es auch ein Spiel für uns, was wir dann auch gut über die Bühne gebracht haben", erklärte Bilgin. Er führte aus: "Wir haben sehr gut aus den Positionen gespielt. Wir sind geduldig geblieben, haben den Ball gut laufen lassen, auch eine gute Restverteidigung gehabt. Die Jungs haben heute wieder, dass was wir uns vorstellen auf den Platz gebracht. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden mit der Leistung und dem Spiel." Wettbewerbsübergreifend ist sein Team nach dem Sieg gegen Bad Honnef seit sieben Partien ungeschlagen.
Doch nicht nur der Chefcoach des Siegers zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Truppe. Auch Krayer sah gute Akzente seiner Mannschaft. "Wir haben eine gute Kompaktheit an den Tag gelegt. Wir haben eine gute Intensität im Zweikampf gehabt, wir haben ein gutes Bewusstsein im Verteidigen gehabt", betonte der Cheftrainer Honnefs. Allerdings machte sich sein Team das Leben selbst schwer durch einfache Missgeschicke. "Wir haben uns leider das 0:1 durch einen klaren Torwartfehler und das 0:2 durch eine individuelle Unaufmerksamkeit, die zu einem Elfmeter führt, selbst zu verschulden. Dann ist der Weg in Brauweiler gegen eine gestandene und gefestigte Mannschaft sehr weit", äußerte Krayer.
Eine Chance hatten die Gäste jedoch noch um zurück zu schlagen. Der Übungsleiter des FV beschrieb die Szene: "Haben in der 55. Minute eine gute Möglichkeit durch Jan-Carl
Schmitz, der aber mit dem linken Fuß leider deutlich übers Tor schießt aus acht Metern. Das sind so Momente, die man dann einfach für sich nutzen muss - das haben wir an dem Tag nicht gemacht." Abschließend sagte Krayer über den Auftritt seines Teams: "Dann geht die Niederlage auch so in Ordnung, wenn auch ich mit der Art und Weise von meiner Mannschaft deutlich besser leben konnte, als in der vergangenen Woche und ich sehr positiv bin, dass wir mit einer guten Trainingswoche zeitnah wieder solche Spiele für uns entscheiden können."
Brauweiler verteidigte durch den 4:0-Erfolg über den FV die Tabellenspitze. Gleichzeitig verpasste es Bad Honnef an den oberen Plätzen dran zu bleiben und rutschte bis auf den neunten Rang ab.
Auch bei der Spielvereinigung Flittard blieb der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind siegreich und holte somit den vierten Liga-Dreier in Folge. Dabei starteten die Hausherren besser ins Spiel und kamen durch Jeff Sell zur 1:0-Führung (21.). "Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir haben etwas gebraucht um ins Spiel rein zu finden, waren danach aber in allen Bereichen auf dem Platz präsent", erklärte Sascha Zinken, der Cheftrainer der Borussia.
Durch einen Elfmeter-Treffer von Florian Hensel (32.) und einem weiteren Tor von Karim Sharaf (44.) drehten die Gäste das Duell noch vor der Pause in eine 2:1-Führung. In der zweiten Hälfte hatten die Hausherren durch einen Strafstoß die Chance auf den Ausgleich, allerdings parierte Nick Esser den Elfmeter stark und hielt somit die Führung fest. In der 74. Minute gab es dann den dritten Strafstoß der Begegnung, diesmal wieder für den SC. Dieses mal trat allerdings Justus Urbig an - er verschoss, konnte allerdings den Abpraller verwerten und somit doch noch auf 3:1 stellen. Den Schlusspunkt setzte Hensel mit seinem zweiten Treffer und dem 4:1. Zinken nannte die Gründe für den Erfolg: "Nach den anfänglichen Schwierigkeiten haben die Jungs das Spiel angenommen und haben sich über den Kampf ins Spiel reingearbeitet. Dadurch sind wir auch mit Ball immer stärker geworden und sind so immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor gekommen."
Lindenthal hält den Druck auf den Tabellenführer weiterhin aufrecht, während Flittard nun schon seit drei Liga-Partien auf einen Punktgewinn wartet.
Die weiteren Duelle des siebten Spieltags:
Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid setzte seinen Siegeslauf auch beim TuS Mondorf fort und besiegte diesen mit 4:0. Moritz Tel brachte die Gäste in Führung (33.), ehe Gerrit Vos sein Team mit einer roten Karte schwächte (50.). In Überzahl spielte es der FSV souverän runter und kam durch Tim Dreilich (62.), wieder einmal Tel (66.) und Kjell Simnonia (76.) zu drei weiteren Treffern. Durch den fünften Liga-Dreier in Serie verteidigte Neunkirchen-Seelscheid den zweiten Tabellenplatz und übte gleichzeitig Druck auf die Spitze aus. Mondorf konnte derweil nicht nachlegen nach dem ersten Saisonsieg.
Der FV Bonn-Endenich reagierte auf die knappe Pleite gegen Lindenthal mit einem knappen Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Ertugrul Ünal (12.) brachte die Heimmannschaft in Führung, bis Finley Friedrichs mit seinem ersten Saisontreffer für den SSV ausglich (29.). Das Spiel blieb weiterhin spannend und umkämpft. Den Siegtreffer der Hausherren erzielte dann Jakub Merlan-Jarecki (77.). Sein drittes Tor dieser Spielzeit sorgte für den wichtigen Triumph seines Teams, das da durch Homburg-Nümbrecht in der Tabelle hinter sich ließ. Für die Gäste war es zeitgleich erst die zweite Niederlage in dieser Saison.
Im Kellerduell zwischen dem FV Wiehl und dem TuS Marialinden gab es keinen Sieger, denn die Kellerkinder trennten sich in einem umkämpften Spiel 2:2. Für den FV trafen Jan Peters (5.) und Justus Dabringhausen (21.), während auf Seiten der Gäste Andre Peters (40.) und Carlos Nieto Y Schötz (70.) erfolgreich waren. Die Wiehler verspielten in dem Aufeinandertreffen erneut eine Führung, holten allerdings zeitgleich ihren ersten Zähler. Marialinden erkämpfte sich einen wichtigen Punkt und hielt das Tabellenschlusslicht somit auf Abstand.
Nach dem wichtigen Dreier in Marialinden setzte der SC Blau-Weiß Köln in der Begegnung mit dem SV Schlebusch nach und schlug diesen mit 3:2. Marco Dolenga traf zunächst für die Hausherren (15.), ehe Mathias Janeczko für die Gäste ausglich (31.). Kurz nach der Halbzeitpause traf Fabio Dopierala zum 2:1-Vorsprung des SC (49.). Torschütze Janeczko holte sich daraufhin in der 72. Minute seine zweite gelbe Karte der Partie ab und musste früher duschen gehen. Ben König erhöhte kurz darauf auf 3:1 (75.), doch damit war das Spiel noch nicht entschieden, denn Marco Bramer verkürzte zehn Minuten vor Schluss noch auf 2:3. Schlussendlich schafften es die Kölner allerdings den knappen Sieg über die Zeit zu bringen und kletterten somit auf den achten Platz. Schlebusch bleibt derweil durch eine erneute Pleite im Tabellenkeller.
Im fünften Liga-Spiel in Serie hagelte es eine Niederlage für den SC Fortuna Bonn. Im Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Spich waren es die Treffer von Elias Oulahyane (30.) und Jonas Degenhart (56.) die eine weitere Pleite der Fortuna besiegelten. In der FuPa-Formtabelle rutschte der SC auf den letzten Platz ab. Seit dem ersten Spieltag warten die Bonner auf einen Sieg und seit der zweiten Partie auf einen Punktgewinn. Die Hausherren verbleiben somit auf dem vorletzten Platz, während Spich durch den dritten Saison-Dreier auf den sechsten Rang kletterte.
Sowohl der SC Rheinbach, als auch der SV Eintracht Hohkeppel II sorgten am sechsten Spieltag für eine große Überraschung. Auf diesen Erfolg wollten beide Mannschaften in der darauffolgenden Begegnung anknüpfen. Halil Göksu brachte die Heimmannschaft nach gerade einmal einer Spielminute in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause glich Julius Biada für die Gäste aus (40.). Daraufhin sah es lange nach einer Punkteteilung beider Teams aus, bis Yusuf Wardak den Ball zum 2:1 in der Nachspielzeit versenkte (90+1.). Die Eintracht feierte somit den zweiten Sieg in Folge, während der SC eine bittere Niederlage hinnehmen musste.
Die kommenden Spieltage:
8. Spieltag
So., 19.10.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - Brauweiler
So., 19.10.25 15:00 Uhr Bad Honnef - Fortuna Bonn
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Spich - TuS Mondorf
So., 19.10.25 15:15 Uhr Schlebusch - FV Wiehl
So., 19.10.25 15:15 Uhr Marialinden - FV Endenich
So., 19.10.25 15:15 Uhr Nümbrecht - SpV Flittard
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lindenthal - SC Rheinbach
So., 19.10.25 15:45 Uhr Neunk.-Seel. - Blau-Weiß
9. Spieltag
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Mondorf - Blau-Weiß
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Spich - Bad Honnef
So., 26.10.25 15:00 Uhr Fortuna Bonn - Hohkeppel II
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Rheinbach - Nümbrecht
So., 26.10.25 15:15 Uhr FV Endenich - Schlebusch
So., 26.10.25 15:15 Uhr FV Wiehl - Neunk.-Seel.
So., 26.10.25 15:30 Uhr Brauweiler - Lindenthal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SpV Flittard - Marialinden