Brauweiler bleibt Tabellenerster, Wiehl holt ersten Punkt

Das Top-Spiel fand zwischen dem SV Grün-Weiss Brauweiler und dem FV Bad Honnef statt. In einem packenden Duell setzte sich schlussendlich der Tabellenführer deutlich durch. Prence Mvutu eröffnete die Partie mit seinem Treffer zum 1:0 (12.), ehe Nick Brisevac per Elfmeter nachlegte (36.). Mit einer komfortablen 2:0-Führung des Gastgebers ging es in die Pause. Mit seinem ersten Treffer für den SV entschied dann Ron Mika Becker mit dem 3:0 die Partie (73.). Sommerzugang Niclas Hoppe sorgte dann kurz vor Ende der Begegnung für den 4:0-Endstand (84.).

"Es war ein Spiel in dem klar war, dass wir geduldig sein müssen. Das 1:0 nach zwölf Minuten fällt zu einem guten Zeitpunkt für uns, wo wir einen Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Innenverteidiger ausnutzen. Danach sind wir aktiv geblieben, haben uns immer wieder Chancen heraus gearbeitet", sagte Tuna Bilgin, der Cheftrainer des Tabellenführers.

Sein Gegenüber, Benjamin Krayer äußerte folgendes: "Klare 0:4 Niederlage, auch eine verdiente Niederlage. Vielleicht das ein oder andere Tor zu hoch, weil ich schon meiner Mannschaft auch nach dem Spiel gesagt habe, dass es eine deutliche Leistungssteigerung war im Verhältnis zu der Leistung in der vergangenen Woche." Er ergänzte noch: "Aber wir sind natürlich auf eine erhöhte Gegnerqualität gestoßen, wo dann an so einem Tag, auch gerade bei denen auf der Anlage, vieles zusammen kommen muss, um dann erfolgreich zu sein."

Wie auch schon in den vergangenen Partien schaffte es Brauweiler den Sieg sicher nach Hause zu fahren ohne in wirkliche Schwierigkeiten zu geraten. "In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, mussten dann immer wieder verteidigen. Die Kontermöglichkeiten haben wir gut verteidigt. Dementsprechend war es auch ein Spiel für uns, was wir dann auch gut über die Bühne gebracht haben", erklärte Bilgin. Er führte aus: "Wir haben sehr gut aus den Positionen gespielt. Wir sind geduldig geblieben, haben den Ball gut laufen lassen, auch eine gute Restverteidigung gehabt. Die Jungs haben heute wieder, dass was wir uns vorstellen auf den Platz gebracht. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden mit der Leistung und dem Spiel." Wettbewerbsübergreifend ist sein Team nach dem Sieg gegen Bad Honnef seit sieben Partien ungeschlagen.

Doch nicht nur der Chefcoach des Siegers zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Truppe. Auch Krayer sah gute Akzente seiner Mannschaft. "Wir haben eine gute Kompaktheit an den Tag gelegt. Wir haben eine gute Intensität im Zweikampf gehabt, wir haben ein gutes Bewusstsein im Verteidigen gehabt", betonte der Cheftrainer Honnefs. Allerdings machte sich sein Team das Leben selbst schwer durch einfache Missgeschicke. "Wir haben uns leider das 0:1 durch einen klaren Torwartfehler und das 0:2 durch eine individuelle Unaufmerksamkeit, die zu einem Elfmeter führt, selbst zu verschulden. Dann ist der Weg in Brauweiler gegen eine gestandene und gefestigte Mannschaft sehr weit", äußerte Krayer.

Eine Chance hatten die Gäste jedoch noch um zurück zu schlagen. Der Übungsleiter des FV beschrieb die Szene: "Haben in der 55. Minute eine gute Möglichkeit durch Jan-Carl

Schmitz, der aber mit dem linken Fuß leider deutlich übers Tor schießt aus acht Metern. Das sind so Momente, die man dann einfach für sich nutzen muss - das haben wir an dem Tag nicht gemacht." Abschließend sagte Krayer über den Auftritt seines Teams: "Dann geht die Niederlage auch so in Ordnung, wenn auch ich mit der Art und Weise von meiner Mannschaft deutlich besser leben konnte, als in der vergangenen Woche und ich sehr positiv bin, dass wir mit einer guten Trainingswoche zeitnah wieder solche Spiele für uns entscheiden können."

Brauweiler verteidigte durch den 4:0-Erfolg über den FV die Tabellenspitze. Gleichzeitig verpasste es Bad Honnef an den oberen Plätzen dran zu bleiben und rutschte bis auf den neunten Rang ab.

Lindenthal bleibt an Brauweiler dran

Auch bei der Spielvereinigung Flittard blieb der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind siegreich und holte somit den vierten Liga-Dreier in Folge. Dabei starteten die Hausherren besser ins Spiel und kamen durch Jeff Sell zur 1:0-Führung (21.). "Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir haben etwas gebraucht um ins Spiel rein zu finden, waren danach aber in allen Bereichen auf dem Platz präsent", erklärte Sascha Zinken, der Cheftrainer der Borussia. Durch einen Elfmeter-Treffer von Florian Hensel (32.) und einem weiteren Tor von Karim Sharaf (44.) drehten die Gäste das Duell noch vor der Pause in eine 2:1-Führung. In der zweiten Hälfte hatten die Hausherren durch einen Strafstoß die Chance auf den Ausgleich, allerdings parierte Nick Esser den Elfmeter stark und hielt somit die Führung fest. In der 74. Minute gab es dann den dritten Strafstoß der Begegnung, diesmal wieder für den SC. Dieses mal trat allerdings Justus Urbig an - er verschoss, konnte allerdings den Abpraller verwerten und somit doch noch auf 3:1 stellen. Den Schlusspunkt setzte Hensel mit seinem zweiten Treffer und dem 4:1. Zinken nannte die Gründe für den Erfolg: "Nach den anfänglichen Schwierigkeiten haben die Jungs das Spiel angenommen und haben sich über den Kampf ins Spiel reingearbeitet. Dadurch sind wir auch mit Ball immer stärker geworden und sind so immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor gekommen." Lindenthal hält den Druck auf den Tabellenführer weiterhin aufrecht, während Flittard nun schon seit drei Liga-Partien auf einen Punktgewinn wartet. Die weiteren Duelle des siebten Spieltags: