Braunschweigs U23 vor schwerer Auswärtsaufgabe in Heeslingen Eintracht will nach knapper Niederlage zurück in die Spur – Gastgeber mit klarer Heimstärke von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Eintracht Braunschweig II reist mit zuletzt wechselhaften Ergebnissen zum Heeslinger SC. Beide Teams bewegen sich im engen Tabellenmittelfeld und wollen ihre Punktausbeute im Saisonendspurt stabilisieren.

Am 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Eintracht Braunschweig II auf den Heeslinger SC. Die Gäste stehen bei 32 Punkten, während Heeslingen bislang 50 Punkte gesammelt hat. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen unterschiedliche Resultate erzielt und gehen mit klar definierten Zielen in die Partie. Braunschweig unterlag zuletzt beim VfV Borussia 06 Hildesheim mit 1:2. Heeslingen wiederum gewann sein Heimspiel gegen den BSV Rehden (29 Punkte) deutlich mit 3:0.

Braunschweig mit knapper Niederlage zuletzt Eintracht Braunschweig II musste am vergangenen Spieltag eine 1:2-Auswärtsniederlage hinnehmen. Die Mannschaft zeigte phasenweise ordentliche Ansätze, blieb jedoch erneut ohne zählbaren Ertrag. In der Offensive kommt die U23 in dieser Phase der Saison auf insgesamt 46 erzielte Treffer, während 49 Gegentore die defensive Anfälligkeit verdeutlichen. Entscheidend bleibt daher die Stabilität im eigenen Strafraum.