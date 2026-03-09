Braunschweigs U23 verschafft sich Luft im Tabellenkeller

– Foto: Lennart Blömer

Eintracht Braunschweig II gewinnt das direkte Duell im unteren Tabellenbereich der Oberliga Niedersachsen. Der Heimsieg gegen den TSV Wetschen bringt der Mannschaft drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Durch den Sieg verbessert sich Braunschweig auf 24 Punkte und klettert auf Rang elf. Wetschen bleibt bei zwölf Punkten und verharrt auf dem 14. Tabellenplatz.

Eintracht Braunschweig II hat im Kellerduell der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Erfolg erzielt. Gegen den TSV Wetschen setzte sich die Mannschaft mit 3:2 durch. Vor dem Spiel rangierte Braunschweig mit 21 Punkten auf Rang zwölf, Wetschen lag mit zwölf Punkten auf Platz 14.

Afonso eröffnet per Strafstoß

Die Gastgeber begannen kontrolliert und gingen in der 17. Minute in Führung. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Afonso den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0.

Wetschen reagierte jedoch konsequent und kam nach gut einer halben Stunde zum Ausgleich. Kürble traf in der 31. Minute zum 1:1 und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang.

Schlothauer bringt Braunschweig erneut in Führung

Die Antwort der Gastgeber folgte nur wenig später. In der 36. Minute traf Schlothauer zur erneuten Braunschweiger Führung. Mit dem 2:1 ging die Mannschaft von Trainer Ken Reichel auch in die Pause.

Die Vorentscheidung fiel erst in der Schlussphase. In der 82. Minute erhöhte Izekor auf 3:1 und verschaffte den Gastgebern damit ein beruhigendes Polster.

Wetschen gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal. Fiedler traf in der 90.+2 Minute zum 3:2-Endstand, doch für mehr reichte die Zeit nicht.

Wichtige Punkte für Braunschweig

Mit dem Erfolg verschafft sich Eintracht Braunschweig II im engen Tabellenkeller etwas Luft. Der Abstand auf den TSV Wetschen und die Abstiegsränge wächst, während der Anschluss an das untere Mittelfeld wieder hergestellt ist.

Für Wetschen bleibt die Situation dagegen angespannt. Der Aufsteiger steht weiterhin im unteren Tabellenbereich und benötigt in den kommenden Wochen dringend Punkte, um den Anschluss im Abstiegskampf nicht zu verlieren.