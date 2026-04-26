Braunschweigs U23 gerät in Unterzahl deutlich unter Druck 0:4 in Heeslingen – frühe Rote Karte prägt ein einseitiges Spiel von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Eintracht Braunschweig II bleibt beim Heeslinger SC ohne Punkte. Nach einem Platzverweis in der Anfangsphase nutzt der Gastgeber seine Überzahl konsequent und festigt mit einem klaren Sieg seine Position in der Spitzengruppe.

Eintracht Braunschweig II (zuvor 11., 32 Punkte) hat am 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Heeslinger SC (zuvor 2., 50 Punkte) unterlag die Mannschaft mit 0:4. Maßgeblich geprägt wurde die Begegnung durch einen frühen Platzverweis gegen die Gäste. Bereits in der 19. Minute sah Ziegele die Rote Karte, nachdem er mit offener Sohle auf Kopfhöhe eingestiegen war. In Unterzahl konzentrierte sich Braunschweig fortan auf die Defensive, konnte den zunehmenden Druck des Gegners jedoch nicht dauerhaft abwehren.

Heeslingen nutzte die personelle Überlegenheit und ging in der 37. Minute durch Becker mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Gastgeber nutzen Überzahl konsequent Nach dem Seitenwechsel erhöhte Heeslingen die Intensität weiter. Köhnken traf in der 60. Minute zum 2:0 und verschaffte dem Gastgeber eine komfortable Ausgangslage. Nur acht Minuten später sorgte erneut Becker mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Lohmann setzte in der 82. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.