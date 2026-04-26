Braunschweigs U23 gerät in Unterzahl deutlich unter Druck

Eintracht Braunschweig II bleibt beim Heeslinger SC ohne Punkte. Nach einem Platzverweis in der Anfangsphase nutzt der Gastgeber seine Überzahl konsequent und festigt mit einem klaren Sieg seine Position in der Spitzengruppe.
Eintracht Braunschweig II (zuvor 11., 32 Punkte) hat am 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Heeslinger SC (zuvor 2., 50 Punkte) unterlag die Mannschaft mit 0:4. Maßgeblich geprägt wurde die Begegnung durch einen frühen Platzverweis gegen die Gäste.
Bereits in der 19. Minute sah Ziegele die Rote Karte, nachdem er mit offener Sohle auf Kopfhöhe eingestiegen war. In Unterzahl konzentrierte sich Braunschweig fortan auf die Defensive, konnte den zunehmenden Druck des Gegners jedoch nicht dauerhaft abwehren.
Heeslingen nutzte die personelle Überlegenheit und ging in der 37. Minute durch Becker mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Heeslingen die Intensität weiter. Köhnken traf in der 60. Minute zum 2:0 und verschaffte dem Gastgeber eine komfortable Ausgangslage. Nur acht Minuten später sorgte erneut Becker mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Lohmann setzte in der 82. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.
Braunschweig gelang es über die gesamte Spielzeit kaum, offensive Entlastung zu schaffen. In Unterzahl fehlten sowohl Zugriff im Mittelfeld als auch Durchschlagskraft im Angriff.
Der Heeslinger SC verbessert sich durch den Erfolg auf 53 Punkte und behauptet Rang zwei. Damit bleibt die Mannschaft erster Verfolger des SV Atlas Delmenhorst (59 Punkte).
Eintracht Braunschweig II bleibt bei 32 Punkten und rutscht auf Rang zwölf ab. Der Vorsprung auf die gefährdeten Plätze schrumpft, während Konkurrenten im unteren Tabellenbereich weiter Boden gutmachen.
Für Braunschweig bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Saisonendspurt. Nach zuvor wechselhaften Ergebnissen gelang es erneut nicht, defensive Stabilität mit offensiver Entlastung zu verbinden.
Heeslingen hingegen bestätigt seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel und präsentierte sich insbesondere nach der Pause effizient und kontrolliert.