Braunschweigs U23 entscheidet Spiel binnen fünf Minuten

Torserie nach der Pause entscheidet die Partie Eintracht Braunschweig II (zuvor 12., 29 Punkte) hat am 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den SV Wilhelmshaven (zuvor 8., 32 Punkte) gewann die Mannschaft mit 3:0 und entschied die Begegnung innerhalb weniger Minuten nach der Halbzeitpause. Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der beide Teams nur vereinzelt zu klaren Abschlüssen kamen, veränderte sich das Spielgeschehen unmittelbar nach dem Seitenwechsel. In der 57. Minute brachte Grumbach die Gastgeber in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Mazzone (60.) auf 2:0.

Die Partie war damit praktisch entschieden, als Afonso in der 62. Minute den dritten Treffer erzielte und den Vorsprung weiter ausbaute. Der SV Wilhelmshaven fand nach dem Rückstand keine Mittel mehr, um in die Partie zurückzukehren. Die kompakte Defensive der Braunschweiger ließ kaum zwingende Chancen zu, während die Gäste im Offensivspiel an Durchschlagskraft vermissen ließen.