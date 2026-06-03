Braunschweigs Risiko-Transfer wird zur Zukunftswette

„Frederik hat nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag durch seine Verletzung hinnehmen müssen, der uns alle sehr getroffen hat“, erklärte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Bis zu seiner Verletzung habe der Verteidiger bereits angedeutet, „über welch außergewöhnliche Qualitäten er verfügt und welche Bedeutung er für uns haben kann – sowohl auf als auch neben dem Platz“.

Für Außenstehende mag die Entscheidung überraschend wirken. Jäkel absolvierte nach seinem Wechsel nach Braunschweig lediglich einen Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga, ehe ihn eine schwere Knieverletzung stoppte. Intern jedoch scheint die Überzeugung groß zu sein, dass der Abwehrspieler nach seiner Rückkehr eine tragende Rolle übernehmen kann.

Auch während seiner Ausfallzeit blieb der Kontakt eng. „Wir standen über die gesamte Zeit in engem Austausch“, sagte Kessel. Zudem habe Jäkel die Saison aufmerksam verfolgt, sich regelmäßig nach dem Team erkundigt und die Mannschaft mehrfach in Braunschweig besucht.

Besonders imponierte den Verantwortlichen offenbar der Umgang des Verteidigers mit seiner schwierigen Situation. „Nach der schweren Diagnose hat Frederik eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Kämpfer ist“, betonte Kessel. Der Defensivspieler habe „viele Hürden angenommen“ und seine Rehabilitation „mit voller Energie“ absolviert.

Für die Eintracht ist die feste Verpflichtung daher nicht nur eine sportliche Entscheidung, sondern auch ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens. „Wir wissen, welche Qualität Frederik mitbringt, wenn er gesund und fit ist“, so Kessel. Den Weg zurück wolle man „sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst gestalten“. Sein Fazit: „Für beide Seiten ist das eine große Chance.“

„Ein echter Nackenschlag“

Jäkel selbst blickt offen auf die vergangenen Monate zurück. „Die vergangenen Monate waren für mich natürlich sehr herausfordernd“, sagte der Innenverteidiger. Die Verletzung kurz nach seinen ersten Minuten im Eintracht-Trikot sei „ein echter Nackenschlag“ gewesen.

Besonders die Zeit nach der Operation sei schwierig verlaufen. „Das war auch mental nicht einfach“, gab der 25-Jährige zu. Erst mit den ersten Fortschritten kehrte der Optimismus zurück: „Als die Fortschritte kamen, habe ich daraus neue Energie gezogen.“

Mittlerweile befindet sich Jäkel auf einem guten Weg zurück. „Ich bin seit einiger Zeit wieder individuell auf dem Platz. Mein Knie fühlt sich sehr gut an“, berichtete er.

Sein Blick richtet sich nun klar nach vorne. „Ich freue mich jetzt einfach, längerfristig bei der Eintracht zu sein und hier wieder komplett fit zu werden.“ Anschließend wolle er das zurückzahlen, was ihm Verein und Verantwortliche entgegengebracht haben: „Dann kann ich der Mannschaft und dem Verein helfen – und dafür werde ich alles tun.“

Mit der Vertragsunterschrift geht die Eintracht bewusst ins Risiko. Gleichzeitig setzen die Braunschweiger auf das Potenzial eines Spielers, dessen eigentliche Zeit im Löwen-Trikot nach einer von Verletzungen geprägten ersten Saison erst noch beginnen könnte.