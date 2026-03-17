Braunschweigs Löwen chancenlos bei Dynamo

– Foto: André Nückel, Rocc

Die U19 von Eintracht Braunschweig bleibt in Dresden ohne Chance und unterliegt klar mit 0:4.

Die U19 von Eintracht Braunschweig konnte auch im fünften Pflichtspiel der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga in Gruppe B keinen Sieg einfahren. Beim Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden unterlagen die Blau-Gelben deutlich mit 0:4.

Dresden ging bereits nach etwas mehr als zehn Minuten in Führung, ehe Zahalka den Vorsprung noch vor der Halbzeit auf 2:0 ausbaute (30.). Kurz nach der Pause entschied ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten die Partie zugunsten der Gastgeber: Zahalka erhöhte auf 3:0 (48.) und Logiewa stellte kurz darauf auf 4:0 (53.).