 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Braunschweigs Löwen chancenlos bei Dynamo

Blau-Gelbe bleiben auch im fünften Spiel der Hauptrunde ohne Sieg

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel, Rocc

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U19-DFB-NL Gr. B
E. Braunsch.
SG Dynamo

Die U19 von Eintracht Braunschweig bleibt in Dresden ohne Chance und unterliegt klar mit 0:4.

Die U19 von Eintracht Braunschweig konnte auch im fünften Pflichtspiel der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga in Gruppe B keinen Sieg einfahren. Beim Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden unterlagen die Blau-Gelben deutlich mit 0:4.

Dresden ging bereits nach etwas mehr als zehn Minuten in Führung, ehe Zahalka den Vorsprung noch vor der Halbzeit auf 2:0 ausbaute (30.). Kurz nach der Pause entschied ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten die Partie zugunsten der Gastgeber: Zahalka erhöhte auf 3:0 (48.) und Logiewa stellte kurz darauf auf 4:0 (53.).

Sa., 14.03.2026, 11:00 Uhr
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
Eintracht Braunschweig
Eintracht BraunschweigE. Braunsch.
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Abpfiff

Durch den Sieg übernimmt Dynamo Dresden die Tabellenführung der Gruppe B, während Eintracht Braunschweig weiterhin auf dem vorletzten Rang bleibt. Am kommenden Spieltag empfangen die Löwen im Sportpark Kennel den SC Borea Dresden zum Heimspiel.