Braunschweigs Löwen chancenlos bei Dynamo

Die U19 von Eintracht Braunschweig bleibt in Dresden ohne Chance und unterliegt klar mit 0:4.
Die U19 von Eintracht Braunschweig konnte auch im fünften Pflichtspiel der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga in Gruppe B keinen Sieg einfahren. Beim Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden unterlagen die Blau-Gelben deutlich mit 0:4.
Dresden ging bereits nach etwas mehr als zehn Minuten in Führung, ehe Zahalka den Vorsprung noch vor der Halbzeit auf 2:0 ausbaute (30.). Kurz nach der Pause entschied ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten die Partie zugunsten der Gastgeber: Zahalka erhöhte auf 3:0 (48.) und Logiewa stellte kurz darauf auf 4:0 (53.).
Durch den Sieg übernimmt Dynamo Dresden die Tabellenführung der Gruppe B, während Eintracht Braunschweig weiterhin auf dem vorletzten Rang bleibt. Am kommenden Spieltag empfangen die Löwen im Sportpark Kennel den SC Borea Dresden zum Heimspiel.