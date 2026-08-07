Braunschweiger Duell zum Start, Top-Duell in Kästorf

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Landesliga Braunschweig startet endlich wieder und das direkt mit einem Braunschweiger Duell am Freitagabend. Am Samstag sind dann ebenfalls zwei Duelle mit Beteiligung von zwei Neulingen, während am Sonntag unter anderem das Aufsteigerduell zwischen Landolfshausen/Seulingen und Vorsfelde II stattfindet. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Zwei Aufsteiger, die sich bisher noch nicht kennen. Landolfshausen/Seulingen ist zurück und Vorsfelde II geht das Abenteuer an. Um 16.00 Uhr am Sonntag wird hier der erste Spieltag abgeschlossen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt FC Eintracht Northeim Northeim 15:00 PUSH

In den vergangenen letzten fünf direkten gab es nur einen Sieg für Bleckenstedt gegen Northeim. Das letzte Duell in Bleckenstedt gewannen die Germanen jedoch mit 3:0. Da sie als einer der Favoriten in die neue Saison gehen, wird man unbedingt siegen wollen.

Beide Teams setzten sich beachtlich im Pokal durch und haben definitiv den Anspruch, oben mitzuspielen. Das letzte Duell endete 2:2. Die vergangenen zwei Spiele, die in Kästorf stattgefunden haben, konnten die Hausherren jedoch deutlich für sich entscheiden.

Heute, 18:30 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw Lehndorfer TSV Lehndorf 18:30 PUSH

Am Freitagabend wird im Prinzenpark die neue Saison eröffnet um 18.30 Uhr. Zuletzt stand man sich im Mai im Finale des Flutlichpokals gegenüber. Dabei gewann der damalige Bezirksligist im Elfmeterschießen. Die Freien Turner werden also darauf getrimmt sein, Revanche auszuüben.

Gifhorn gewann beide direkten Duelle in der Vorsaison, musste jetzt aber als einziger Landesligist im Pokal das Aus verkraften, während Volkmarode 5:1 beim VfL Leiferde gewann.

Morgen, 17:00 Uhr SVG Göttingen 07 SVG Göttinge TSG Bad Harzburg Bad Harzburg 17:00 PUSH

Beide Teams gewannen knapp im Pokal und mussten dabei viele Kraftreserven aufbrauchen. Zuletzt stand man sich 22/23 in der Landesliga gegenüber. Damals gewann die SVG mit 10:1. Ein solche Ergebnis ist am Samstag wohl eher nicht zu erwarten.

Ebenfalls am morgigen Samstag treffen Wolfenbüttel und Fallersleben aufeinander. In der Aufstiegssaison vor zwei Jahren konnte Fallersleben im April 25 dem damaligen Meister ein 0:0 abknüpfen. Wolfenbüttel geht aber als klarer Favorit in das erste Saisonspiel.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg Bovender SV Bovender SV 15:00 PUSH