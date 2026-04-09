Braunschweiger Duell - Volkmarode will Punkte "zuhause behalten"

„Ein Braunschweiger Duell! Da freuen wir uns immer drauf.“ Dabei bringt die Partie nicht nur tabellarisch eine besondere Brisanz mit sich: „Eine gewisse Brisanz vor dem Duell, da die Jungs sich untereinander kennen. Viele haben schon häufig gegeneinander gespielt.“ Volkmarode steht auf dem elften Platz, einen Punkt hinter den Freien Turnern.

Sportlich sieht Gerstung seinen Gegner trotz Tabellenlage keinesfalls schwach: „Wir sind überrascht darüber, dass die Freien Turner mit ihrer Kaderqualität unten im Abstiegskampf stecken.“

Auch auf Seiten der Freien Turner ist die Bedeutung der Partie klar. Trainer Gian Luca Renner betont: „Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir brauchen die richtige Einstellung, um gegen Volkmarode zu bestehen.“

Das erste Duell der Saison ist bei Volkmarode noch präsent: „Das Hinspiel war auch recht ausgeglichen. Wir hatten einen sehr guten Start in die Partie, haben am Ende aber trotzdem mit null Punkten dagestanden.“ Genau dort will man ansetzen und die richtigen Lehren ziehen. Damals gewannen die Freien Turner mit 3:2. Nun kann Volkmarode aber seine Heimstärke auf dem eigenen Rasen ausspielen.

Ein Schlüssel zum Erfolg liegt laut Renner in der Defensive: „Eine stabile Defensive muss die Basis sein“ und ergänzt: „Vor allem bei Standardsituationen müssen wir hellwach sein.“

Gerstung geht optimistisch in die Partie: „Am Sonntag wollen wir die Punkte definitiv in Volkmarode behalten.“ Gleichzeitig weiß auch Renner, was auf seine Mannschaft zukommt: „Sie werden auf ihrem eigenen Platz in jeder Situation alles reinwerfen.“

Alles in Allem steht ein spannendes Duell an, bei der der Zuschauer auf seine Kosten kommen kann. Es geht um die für beide Teams.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Volkmarode.