Braunschweig unterliegt Holstein Kiel im XXL-Testspiel mit 1:4

Im vorletzten Härtetest der Sommervorbereitung musste sich Eintracht Braunschweig Ligakonkurrent Holstein Kiel mit 1:4 (0:0, 0:2) geschlagen geben. Vor rund 1.000 Zuschauern im Stadion am Salzgittersee brachte ein Eigentor der Kieler Offensive den Löwen keine Punkte – stattdessen erwies sich die Rapp-Elf als effizienter und entschied das Duell in der regulären Spielzeit sowie in einer vereinbarten 30-minütigen Verlängerung für sich.