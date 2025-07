Braunschweig testet gegen Aurich – danach folgt Trainingspause

Eintracht Braunschweig startet in die dritte Woche der Sommervorbereitung. Zum Abschluss dieser Phase steht am Donnerstag, 17. Juli, um 18:30 Uhr ein weiteres Testspiel gegen die SpVg Aurich auf dem Programm. Gespielt wird in Meppen-Hemsen. Danach legt die Mannschaft eine zehntägige Trainingspause ein – mit individuellen Trainingsplänen für alle Spieler.