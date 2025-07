Braunschweig schnappt sich Bundesliga-erfahrenen Flügelflitzer Aydin

Eintracht Braunschweig hat mit Mehmet Can Aydin einen weiteren Neuzugang für die kommende Zweitliga-Saison verpflichtet. Der 23-jährige rechte Außenbahnspieler wechselt vom Ligakonkurrenten FC Schalke 04 zu den Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Aydin wird künftig die Rückennummer 8 tragen und am Freitag zum Start des Sommertrainingslagers in St. Johann in Tirol zur Mannschaft stoßen.

Aydin, geboren am 9. Februar 2002, wurde in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 ausgebildet und schaffte 2021 den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison war er an den türkischen Erstligisten Trabzonspor verliehen. Insgesamt blickt der vielseitige Spieler auf 22 Einsätze in der Bundesliga, 47 Zweitligaspiele und 20 Partien in der Süper Lig zurück. Hinzu kommen zahlreiche Berufungen in die deutschen U-Nationalmannschaften von der U15 bis zur U20.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht in Aydin eine wichtige Verstärkung: „Mit Mehmet Can Aydin bekommen wir einen jungen Spieler, der bereits über Erfahrung aus U-Nationalmannschaften, der ersten und zweiten Bundesliga sowie der türkischen Süper Lig verfügt, aber trotzdem noch entwicklungsfähig ist. Mehmet kann auf der rechten Schiene, aber auch auf den Halbpositionen im Zentrum spielen und bringt viel Mentalität mit. Er lässt sein Herz auf dem Platz, kann eine hohe Intensität gehen und ist mit dem Ball variabel. In den Gesprächen mit uns hat er gezeigt, wie sehr er für den Weg mit uns brennt.“