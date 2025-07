Braunschweig ringt Plymouth nieder – Eigentor bringt den Sieg

Eintracht Braunschweig hat das Trainingslager in St. Johann in Tirol mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen den englischen Drittligisten Plymouth Argyle beendet. In einer physischen und über weite Strecken ausgeglichenen Partie sorgte ein Eigentor des gegnerischen Torhüters Luca Ashby-Hammond in der 31. Minute für die Entscheidung.