Braunschweig mehrere Wochen ohne Lino Tempelmann

Eine Knochenquetschung und eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zwingen den 26-Jährigen zu einer längeren Pause.

Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen auf Lino Tempelmann verzichten. Der 26-jährige Mittelfeldspieler verletzte sich im Ligaspiel beim Karlsruher SC und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Untersuchungen in Braunschweig ergaben eine Knochenquetschung sowie eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Damit fällt Tempelmann für mehrere Spiele aus und steht Trainer Daniel Scherning vorerst nicht zur Verfügung.