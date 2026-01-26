Braunschweig lange ein Mann mehr: Torloses Remis in Fürth

Eintracht Braunschweig ist bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Obwohl die Löwen nahezu die komplette Partie in Überzahl agierten und das Spielgeschehen klar bestimmten, blieb ihnen ein Treffer verwehrt. Immerhin: Mit dem torlosen Remis wahrt die Eintracht den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller und holt den ersten Punkt im Kalenderjahr 2026.
Nach der Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg hatte Cheftrainer Heiner Backhaus eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft eingefordert. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Fürth reiste die Eintracht ins Frankenland, mit dem Ziel, sich im Abstiegskampf weiter Luft zu verschaffen. Während die Braunschweiger den Jahreswechsel mit sieben Punkten aus dem Dezember im Rücken bestritten, starteten auch die Gastgeber mit einer Niederlage ins neue Jahr und hatten zum Jahresausklang lediglich zwei Zähler gesammelt.
Robin Heußer und Johan Gomez standen nach nur dosierten Trainingseinheiten rechtzeitig wieder zur Verfügung, dennoch rückte Mehmet Aydin in die Startelf. Zudem änderte Backhaus seine Offensive und Defensive: Sidi Sané begann anstelle von Neuzugang Faride Alidou, Lukas Frenkert erhielt den Vorzug vor Florian Flick.
Fürths Trainer Heiko Vogel nahm gleich vier Änderungen vor. Lukas Reich, Paul Will, Felix Higl und Brynjar Bjarnason ersetzten Jannik Dehm, Luca Itter, Felix Klaus und Julian Green in der Anfangsformation.
Die Begegnung nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. Nach nicht einmal einer Minute schaltete sich der VAR ein: Maximilian Dietz traf Erencan Yardimci auf Höhe der Mittellinie an der Wade. Schiedsrichter Patrick Schwengers entschied nach Videostudium auf grobes Foulspiel und stellte den Fürther früh mit Rot vom Platz (3.).
Die Eintracht übernahm sofort die Kontrolle und hatte wenig später die große Chance zur Führung. In einer unübersichtlichen Strafraumszene scheiterten jedoch sowohl Max Marie als auch Yardimci aus kurzer Distanz (6.). In der Folge zog sich Fürth weit zurück und konzentrierte sich auf die Defensive, während die Löwen den Ball laufen ließen, aber nur schwer in gefährliche Abschlusspositionen kamen.
Erst kurz vor der Pause erhöhte Braunschweig den Druck spürbar. Yardimci köpfte eine präzise Flanke von Leon Bell Bell an den Pfosten (39.), wenig später parierte Fürths Torhüter Timo Schlieck einen Freistoß von Mehmet Can Aydin stark. Bell Bells Distanzschuss strich in der Nachspielzeit knapp über die Latte. Trotz mehr als 70 Prozent Ballbesitz blieb es zur Pause beim 0:0.
Zur zweiten Halbzeit brachte Backhaus Fabio Di Michele Sanchez für den gelb-verwarnten Sven Köhler. Am Spielbild änderte sich jedoch wenig. Fürth verteidigte weiterhin tief im 5-3-1, die Eintracht suchte geduldig nach Lücken, fand jedoch kein Durchkommen.
Auch die Einwechslungen von Anas Bakhat und Faride Alidou brachten nicht den erhofften Durchbruch. Die letzte Konsequenz im Strafraum fehlte. Stattdessen meldeten sich die Hausherren zwölf Minuten vor dem Ende überraschend offensiv zu Wort: Branimir Hrgota setzte Dennis Srbeny in Szene, dessen Abschluss Mehmet Aydin mit einer Grätsche entschärfte.
Da es den Löwen auch in der Schlussphase nicht gelang, ihre Überzahl in Tore umzumünzen, blieb es beim torlosen Unentschieden. Die Eintracht nimmt damit einen Punkt aus Fürth mit und hält den Abstand von fünf Zählern auf die SpVgg Greuther Fürth.
Am kommenden Samstag bietet sich die nächste Gelegenheit, wieder dreifach zu punkten: Dann empfängt Eintracht Braunschweig den Karlsruher SC im EINTRACHT-STADION. Anpfiff ist um 13 Uhr.