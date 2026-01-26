– Foto: IMAGO

Braunschweig lange ein Mann mehr: Torloses Remis in Fürth Eintracht verpasst trotz langer Überzahl den Auswärtssieg Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga Gr. Fürth E. Braunsch.

Eintracht Braunschweig ist bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Obwohl die Löwen nahezu die komplette Partie in Überzahl agierten und das Spielgeschehen klar bestimmten, blieb ihnen ein Treffer verwehrt. Immerhin: Mit dem torlosen Remis wahrt die Eintracht den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller und holt den ersten Punkt im Kalenderjahr 2026.

Ausgangslage vor dem Kellerduell Nach der Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg hatte Cheftrainer Heiner Backhaus eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft eingefordert. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Fürth reiste die Eintracht ins Frankenland, mit dem Ziel, sich im Abstiegskampf weiter Luft zu verschaffen. Während die Braunschweiger den Jahreswechsel mit sieben Punkten aus dem Dezember im Rücken bestritten, starteten auch die Gastgeber mit einer Niederlage ins neue Jahr und hatten zum Jahresausklang lediglich zwei Zähler gesammelt. Personelle Anpassungen auf beiden Seiten Robin Heußer und Johan Gomez standen nach nur dosierten Trainingseinheiten rechtzeitig wieder zur Verfügung, dennoch rückte Mehmet Aydin in die Startelf. Zudem änderte Backhaus seine Offensive und Defensive: Sidi Sané begann anstelle von Neuzugang Faride Alidou, Lukas Frenkert erhielt den Vorzug vor Florian Flick.

Fürths Trainer Heiko Vogel nahm gleich vier Änderungen vor. Lukas Reich, Paul Will, Felix Higl und Brynjar Bjarnason ersetzten Jannik Dehm, Luca Itter, Felix Klaus und Julian Green in der Anfangsformation. Früher Platzverweis prägt die Partie Die Begegnung nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. Nach nicht einmal einer Minute schaltete sich der VAR ein: Maximilian Dietz traf Erencan Yardimci auf Höhe der Mittellinie an der Wade. Schiedsrichter Patrick Schwengers entschied nach Videostudium auf grobes Foulspiel und stellte den Fürther früh mit Rot vom Platz (3.).