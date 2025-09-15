Braunschweig II behauptet sich in Wolfsburg

– Foto: Friedhelm Brauner

Eintracht Braunschweig II hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Wolfsburg mit 3:2 gewonnen. Trotz einer komfortablen Führung wurde es in den Schlussminuten noch einmal spannend.

Eintracht Braunschweig II hat am Sonntag beim 1. FC Wolfsburg einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Mit 3:2 setzten sich die Gäste durch und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Tabelle. Trainer der Eintracht zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das Spiel heute war stark von uns. Wir konnten mit viel Druck früh in Führung gehen. Wir haben das Geschehen dann gute 80 Minuten kontrolliert. Viel Ballbesitz, klare Chancen.“

Tatsächlich bestimmten die Braunschweigerinnen über weite Strecken das Geschehen. Nach einer frühen Führung gelang es, den Gegner weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal eng. „Kurz vor Schluss nach etlichen Wechseln kam Wolfsburg dann überraschend nochmal zurück. Wir haben es dann aber über die Zeit gebracht und sind völlig verdient mit drei Punkten heimgefahren“, so der Trainer weiter. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel rückt Eintracht Braunschweig II auf den zweiten Tabellenplatz vor und steht nun punktgleich mit Spitzenreiter SG RSV/Sickte/Hötzum bei neun Zählern. Wolfsburg hingegen bleibt nach zwei Siegen und zwei Niederlagen im Mittelfeld der Liga.