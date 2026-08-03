Braunschweig fehlt vor Ligastart die Durchschlagskraft

– Foto: Philipp Flohr/Sport News S&uum

Die Generalprobe ist absolviert, der letzte Feinschliff vor dem Saisonstart ebenfalls. Doch beim 0:0 gegen den belgischen Erstligisten RAAL La Louvière ließ Eintracht Braunschweig zwar kaum Chancen des Gegners zu, fand selbst aber ebenfalls keinen Weg zum Tor. Vor 3.649 Zuschauern im EINTRACHT-STADION neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken in einer zweikampfbetonten Begegnung.

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich eine Partie, die vor allem im Mittelfeld geführt wurde. Beide Teams begegneten sich mit hoher Laufbereitschaft und vielen Zweikämpfen, klare Torchancen blieben jedoch selten.

Während die Gäste in der Anfangsphase durch Thierry Lutonda erstmals gefährlich wurden, zeigte sich Eintracht-Kapitän Thorben Hoffmann früh auf dem Posten und fing den Freistoß sicher ab. Wenig später setzte die Mannschaft von Lars Kornetka das erste offensive Ausrufezeichen. Über Aaron Opoku und Max Marie landete der Ball bei Yann Sturm, dessen Abschluss jedoch geblockt wurde.

Die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs gehörte den Belgiern. Nach rund zwanzig Minuten tauchte Mustapha Isah frei vor Hoffmann auf, doch der Braunschweiger Schlussmann reagierte glänzend, verkürzte geschickt den Winkel und klärte den Ball mit einer beherzten Grätsche.

Kurz vor der Pause musste Kornetka bereits reagieren. Andi Hoti verließ leicht angeschlagen den Platz und wurde durch Lukas Frenckert ersetzt. Bis zum Halbzeitpfiff blieb es beim torlosen Remis.

Braunschweig übernimmt nach der Pause

Mit vier Wechseln startete die Eintracht in den zweiten Abschnitt und präsentierte sich nun offensiver. Beinahe hätte der eingewechselte Jan Urbich den Führungstreffer erzielt, als er einen Freistoß am langen Pfosten nur um wenige Zentimeter verpasste.

In dieser Phase setzte sich Braunschweig häufiger in der gegnerischen Hälfte fest und erhöhte den Druck. Die Defensive von La Louvière um Trainer Edward Still verteidigte jedoch aufmerksam und ließ kaum klare Abschlüsse zu.

Auch die Gäste blieben vereinzelt gefährlich. Isah versuchte Hoffmann mit einem Lupfer aus großer Distanz zu überraschen, doch der Eintracht-Keeper ließ sich auch davon nicht überwinden.

Trotz weiterer Wechsel auf beiden Seiten änderte sich das Bild bis zum Schlusspfiff kaum noch. Braunschweig blieb nach Wiederbeginn die aktivere Mannschaft, fand gegen die kompakte belgische Defensive jedoch keine entscheidende Lücke.

So endete die Generalprobe torlos. Defensiv präsentierten sich die Löwen stabil, offensiv fehlte gegen einen gut organisierten Gegner die letzte Präzision. Am kommenden Samstag wird es ernst: Dann startet die Eintracht mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg in die neue Zweitliga-Saison.

Das Spiel im Stenogramm:

Eintracht

Hoffmann (C) – Katterbach (Di Michele Sánchez, 46‘), Hoti (Frenkert, 40‘), Flick (Raebiger, 77‘), Sturm (Heußer, 46‘), Aydin (Kovacevic, 77‘), di Benedetto (Urbich, 46‘), Marie (Wagner, 87‘), Opoku (Gómez, 77‘), Ehlers, Sané (Zé, 46‘)

RAAL La Louvière

Radelet – Okou (Lamego, 61’), Nkoa (Gourville, 90’), Faye (C) (Boukamir, 61’), Lutonda (Kovacs, 82’), Coulibaly (Kerckhofs, 90’), Delos (Benaets, 90’), Ito (Tajaouart, 61’), Wade (Gueulette, 82’), Isah (Nsingi, 61’), Filet (Saumare, 82’)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 3.649