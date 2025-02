Braunschweig: Die Stimmen zum Rückrundenauftakt

Heeseberg will im Nachholspiel punkten. – Foto: Danny Taubert

So wirklich Rückrunde ist es noch nicht ganz. Denn: Die am Wochenende anstehenden Partien in der Bezirksliga sind allesamt Nachholspiele aus dem vergangenen Jahr. Passend dazu erklärt Trainer Marcel Kirchhoff: "Wir hoffen, dass gespielt werden kann. Gerade bei uns im Landkreis Helmstedt, wo es keine Kunstrasenplätze gibt, muss im Winter immer improvisiert werden."

Angesprochen auf den Gegner aus Wenden, wünscht sich der Cheftrainer natürlich einen erfolgreichen Jahresauftakt, um tabellarisch wieder nach oben zu rutschen. Vor allem im konditionellen Bereich habe man dafür in der Wintervorbereitung gut gearbeitet. Sein Gegenüber Benjamin Knoll kommt mit ähnlichen Gedanken aus der Pause. Knoll gegenüber FuPa: "Die Vorbereitung war durch die Sperrung der Kunstrasen natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Durch unseren Sponsor Injoy konnten wir Kurse im Fitnessstudio belegen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle." Worauf sich die Fans also in jedem Fall freuen dürften: Zwei fitte Teams.

Zum Gegner ergänzt er: "Mit Heeseberg kommt natürlich gleich eines der Teams, die um den Aufstieg spielen. Auf einem wahrscheinlich tiefen Boden werden wir kämpferisch alles reinwerfen müssen." Platz fünf gegen Platz 13, das Spiel am Sonntag um 14 Uhr in Heeseberg.

So., 02.03.2025, 14:00 Uhr FC Heeseberg Heeseberg FC Wenden 1920 FC Wenden 14:00 PUSH

Im Parallelspiel empfängt Lafferde den TSV Wendezelle. Platz acht empfängt den aktuellen 3. Platz, der sich mit einem Sieg, an der Konkurrenz vorbei, an die Tabellenspitze setzen könnte. Stellvertretend für Lafferde stand "FuPa" Mannschaftskapitän Tim Paul bezüglich eines kurzen Überblicks über die Vorbereitung und einem Ausblick auf den Ligaauftakt Rede und Antwort. Er erklärt, dass die Vorbereitung aus einer Mischung zwischen "Kunstrasen, Testspielen, Soccerpark und Laufen" bestand und insgesamt aufgrund der äußeren Umstände eher schwierig verlief. Erschwerend hinzu kämen die Langzeitverletzten. All den Faktoren zum Trotz sei das Team hochmotiviert die erste Aufgabe des Jahres anzugehen. Das alles natürlich unter der Prämisse, dass am Sonntag gespielt werden kann. Auch hier entscheide das Wetter und die entsprechenden Platzverhältnisse über ein Stattfinden. Anderenfalls ginge es am darauffolgenden Freitag los. Hier spielt man in Lehndorf auf Kunstrasen. Paul betont, wie wichtig es sei, früh Punkte einzusammeln, weiß gleichzeitig aber die schwierigen Bedingungen der Vorbereitung entsprechend einzuordnen. Wie schwierig die erste Aufgabe werden könnte, bewies der TSV bereits im letzten Test. Beim 6:0 gegen die Zweitvertretung des TSV Germania Lamme schossen sich besonders Hannes Kopitzki und Tim Herrmann mit jeweils drei Treffern warm.

Bereits am Samstag treffen ab 16 Uhr der VfL Leiferde und der Lehndorfer TSV, sowie der MTV Schandelah-Gardessen und die Arminia aus Vechelde aufeinander. Auf eine entsprechende FuPa-Nachfrage äußerte sich der neue (alte) Trainer Hendrik Boy, der nach 18-monatiger Pause zurück an der Seitenline in Lehndorf steht, wie folgt: "Die Vorbereitung lief gut, wir konnten trotz Eis und Schnee trainieren und spielen. An einem Wochenende waren wir das einzige Testspiel der Region. Mehrere Jugendmannschaften und die erste Herren haben durch Freischieben dafür gesorgt, dass wir spielen konnten. Ein geiler Zusammenhalt im Verein." Auch zum Gegner äußerte er sich: "Mit Leiferde wartet am Samstag ein starker Gegner, der aus meiner Sicht nicht in den Abstiegskampf gehört, sie haben viele erfahrene Spieler und wir werden alles reinwerfen müssen." Mit einem Sieg könnte Leiferde ernstere Abstiegssorgen vorerst zunichte machen und Lehndorf überholen. Im Parallelspiel steht Schandelah unter Zugzwang und will den ersten Dreier seit Oktober einfahren. Auf einen ereignisreichen und vor allem trockenen Start in die Rückrunde...!