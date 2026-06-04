Braunschweig angelt sich Schalker Torwart-Talent Nick Bodon erhält bei der Eintracht seinen ersten Profivertrag bis 2030 von red · Heute, 16:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schalke 04

Die Kaderplanung von Eintracht Braunschweig nimmt weiter Fahrt auf. Mit Nick Bodon haben die Löwen einen weiteren Perspektivspieler verpflichtet. Der Torhüter wechselt aus der U19 von FC Schalke 04 nach Braunschweig und unterschreibt seinen ersten Profivertrag bis zum 30. Juni 2030.

Für den 19-Jährigen ist es der nächste Schritt in einer noch jungen Karriere. Ausgebildet wurde Bodon zunächst beim MSV Duisburg, ehe er im Alter von 15 Jahren in die renommierte Schalker Knappenschmiede wechselte. Dort gehörte er zuletzt zum Stammpersonal der U19 und absolvierte in der vergangenen Saison 24 Pflichtspiele. Ein Torwart für die Zukunft Bei der Eintracht sehen die Verantwortlichen großes Potenzial im jungen Schlussmann. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel beschreibt Bodon als „talentierten Torwart“, der in der vergangenen Spielzeit „mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat“.

Besonders sein Profil passe zu den Anforderungen des modernen Fußballs. „Er bringt viele Qualitäten für das moderne Torwartspiel mit und verfügt bereits in jungen Jahren über sehr gute körperliche Voraussetzungen“, erklärte Kessel. Doch nicht nur sportlich habe der Neuzugang überzeugt. „Darüber hinaus ist er äußerst ehrgeizig, reflektiert und ein positiver Charakter, der sehr gut in unsere Torwartgruppe passt“, sagte der Sportchef.