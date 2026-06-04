Braunschweig angelt sich Schalker Torwart-Talent

Die Kaderplanung von Eintracht Braunschweig nimmt weiter Fahrt auf. Mit Nick Bodon haben die Löwen einen weiteren Perspektivspieler verpflichtet. Der Torhüter wechselt aus der U19 von FC Schalke 04 nach Braunschweig und unterschreibt seinen ersten Profivertrag bis zum 30. Juni 2030.
Für den 19-Jährigen ist es der nächste Schritt in einer noch jungen Karriere. Ausgebildet wurde Bodon zunächst beim MSV Duisburg, ehe er im Alter von 15 Jahren in die renommierte Schalker Knappenschmiede wechselte. Dort gehörte er zuletzt zum Stammpersonal der U19 und absolvierte in der vergangenen Saison 24 Pflichtspiele.
Bei der Eintracht sehen die Verantwortlichen großes Potenzial im jungen Schlussmann. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel beschreibt Bodon als „talentierten Torwart“, der in der vergangenen Spielzeit „mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat“.
Besonders sein Profil passe zu den Anforderungen des modernen Fußballs. „Er bringt viele Qualitäten für das moderne Torwartspiel mit und verfügt bereits in jungen Jahren über sehr gute körperliche Voraussetzungen“, erklärte Kessel.
Doch nicht nur sportlich habe der Neuzugang überzeugt. „Darüber hinaus ist er äußerst ehrgeizig, reflektiert und ein positiver Charakter, der sehr gut in unsere Torwartgruppe passt“, sagte der Sportchef.
Die Erwartungen bleiben dennoch bewusst realistisch. Die Braunschweiger wollen den jungen Keeper ohne Druck an das Profigeschäft heranführen. „Wir wollen ihn bei uns Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranführen und sind überzeugt, dass er das Potenzial für eine positive Zukunft mitbringt“, so Kessel.
Bodon selbst betrachtet den Wechsel als große Chance. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, die ich bei der Eintracht mit meinem ersten Profivertrag bekomme“, sagte der 19-Jährige.
Der Torwart weiß, dass ihn nun ein völlig neues Umfeld erwartet. Sein Ziel sei es zunächst, „schnell anzukommen“ und „die vielen neuen Eindrücke aufzusaugen“. Besonders wichtig ist ihm dabei der Austausch mit den erfahrenen Spielern im Kader: „Ich möchte von meinen erfahrenen Teamkollegen lernen.“
Den Weg, den er in Braunschweig einschlagen will, formuliert Bodon klar. „Für mich geht es jetzt darum, mich möglichst schnell an den Herrenfußball zu gewöhnen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Dafür werde ich hart arbeiten.“
Mit der Verpflichtung setzt die Eintracht ihren Kurs fort, junge Talente mit langfristiger Perspektive an den Verein zu binden. Bodon erhält nun die Chance, sich im Profifußball zu beweisen – und könnte in den kommenden Jahren zum nächsten Torhüter aus der Schalker Talentschmiede werden, der den Sprung in den Herrenbereich schafft.