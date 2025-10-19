Braunfels stoppt Frohnhausen in Fußball-Kreisoberliga West

Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Frohnhausen ist in der Fußball-Kreisoberliga West erst einmal auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Oranier mussten sich am Sonntag dem FSV Braunfels mit 0:2 geschlagen geben. Der TSV Bicken setzte sich in einer intensiven und umkämpften Partie gegen den SSV Allendorf mit 3:2 durch. Tabellenführer FC Amedspor Wetzlar ließ beim 4:0 gegen die SG Seelbach/Scheld nichts anbrennen.