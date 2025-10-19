Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Braunfels stoppt Frohnhausen in Fußball-Kreisoberliga West
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West lassen es viele Teams vorne mächtig krachen. Tabellenführer FC Amedspor Wetzlar siegt souverän, Büblingshausen, Bicken und Burg II bleiben dran +++
Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Frohnhausen ist in der Fußball-Kreisoberliga West erst einmal auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Oranier mussten sich am Sonntag dem FSV Braunfels mit 0:2 geschlagen geben. Der TSV Bicken setzte sich in einer intensiven und umkämpften Partie gegen den SSV Allendorf mit 3:2 durch. Tabellenführer FC Amedspor Wetzlar ließ beim 4:0 gegen die SG Seelbach/Scheld nichts anbrennen.