Braunenweiler trumpft auf, Dürmentingen im Torrausch, Burgrieden top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Altheim sahen die 150 Zuschauer eine Partie, die vor allem von der Geduld der Hausherren geprägt war. Lange Zeit hielt die Defensive der SGM dem Druck stand, doch im zweiten Durchgang erlöste Marc Lumpp die Heimfans in der 58. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Die Entscheidung in dieser umkämpften Begegnung fiel nur wenig später, als Florian Geiselhart in der 66. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0-Endstand verwandelte. Altheim feierte damit einen Heimerfolg, während die Gäste trotz ihres großen defensiven Aufwands letztlich ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.
Diese Begegnung wurde zur großen Bühne für Marius Müller, der die Partie fast im Alleingang entschied. Mit einem frühen Doppelpack in der 9. und 20. Minute sorgte er bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse und brachte seine Farben auf Siegkurs. Die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende erhielten kurz nach dem Seitenwechsel einen herben Dämpfer, als Marcel Kast (50.) mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl konnte die SG Daugendorf/Unlingen dem Druck der Hausherren nichts mehr entgegensetzen. Erneut war es Müller (68.), der mit seinem dritten Treffer des Tages den 3:0-Endstand markierte und die volle Punktezahl für den TSV sicherte.
In Altshausen erlebten die Zuschauer eine hochemotionale Achterbahnfahrt der Gefühle, die bis zur letzten Sekunde fesselte. Der SV Langenenslingen schien nach Treffern von Stefan Münst (5.) und Hannes Mayer (67.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die SGM bewies eine unglaubliche Moral: Josip Matusin verkürzte per Foulelfmeter (70.), ehe Benjamin Klamert (82.) und erneut Matusin (84.) das Spiel innerhalb von nur 120 Sekunden komplett zum 3:2 drehten. Die Dramatik gipfelte in der 90. Minute, als Lukas Mayer einen weiteren Foulelfmeter zum 3:3-Endstand verwandelte und den Gästen in letzter Sekunde einen hart erkämpften Punkt rettete.
Vor 180 Zuschauern entwickelte sich eine hitzige Partie mit vielen Wendepunkten. Der FC Laiz ging zunächst durch einen Foulelfmeter von Daniel Lauria (28.) in Führung, schwächte sich jedoch kurz darauf selbst, als Adrian Tokarek (33.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Braunenweiler nutzte die Überlegenheit noch vor der Pause durch einen weiteren Foulelfmeter von Matthias Roth (45.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang spielten die Hausherren ihre numerische Überlegenheit konsequent aus: Joshua Winkhart (68.), Felix Reuter (75.) und Fabian Gelder (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und sorgten für einen am Ende deutlichen Heimerfolg.
SG Bronnen/Neufra – SG Gammertingen/KFH abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – FC Ostrach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
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In Betzenweiler bekamen die Zuschauer eine Partie zu sehen, die erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel demonstrierte die SG Aepfingen/Baltringen ihre offensive Klasse. Niklas Bailer eröffnete in der 56. Minute den Torreigen. Ein hochemotionaler Doppelschlag durch Niklas Ruf (64.) und Jonas Oskar Ruf (66.) brach den Widerstand der Hausherren endgültig. Den Schlusspunkt unter diesen souveränen Auswärtsauftritt setzte erneut Niklas Ruf in der 80. Minute, der mit seinem zweiten Treffer den 0:4-Endstand besiegelte.
Der FC Mittelbiberach feierte einen Heimerfolg, musste jedoch zunächst eine kämpferische Gastmannschaft überwinden. Jakob Schmid brachte die Heimelf in der 25. Minute in Führung, doch die SG Attenweiler/Oggelsbeuren schlug durch Janik Martin (36.) noch vor der Pause zurück. Die Entscheidung fiel nach gut einer Stunde Spielzeit durch einen beeindruckenden Doppelschlag: Innerhalb von nur sechzig Sekunden stellten Fabian Knörle (63.) und Jannik Ries (64.) das Ergebnis auf 3:1. In der Schlussphase krönte Patrick Zoll (77.) die konzentrierte Leistung der Mittelbiberacher mit dem Treffer zum 4:1.
Vor 110 Zuschauern erlebten die Fans in Dürmentingen eine wahre Tor-Gala der Hausherren. Der SV Dürmentingen legte durch Patrick Schlegel (6.) und Elias Madarac (10.) einen Blitzstart hin. Zwar verkürzte Lukas Baur (44.) kurz vor der Pause, doch Maik Frahs (45.+2) stellte den alten Abstand postwendend wieder her. Im zweiten Durchgang brachen bei den Gästen alle Dämme. Dominik Schirmer (52., 68.), Martin Miller (54.) und erneut Elias Madarac (60.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Auch der zweite Treffer von Lukas Baur (61.) konnte die deutliche Überlegenheit der Dürmentinger an diesem emotionalen Fußballspiel nicht schmälern.
In einer kampfbetonten Begegnung bewies die SGM Bad Buchau eine enorme moralische Stabilität. Zunächst gingen die Gäste aus Seekirch durch einen verwandelten Foulelfmeter von Agim Rahmani (29.) in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gelang Luca Beck (47.) der wichtige Ausgleich. Die Partie blieb lange Zeit offen, bis Johannes Rehberg in der 65. Minute das Spiel zugunsten der Hausherren drehte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Maurice Schmid in der 86. Minute zum 3:1-Endstand, was den hochemotionalen Heimsieg perfekt machte.
Was für ein Wahnsinn in Neufra! In einem Neun-Tore-Spektakel behielt der SV Schemmerhofen am Ende knapp die Oberhand. Die Gäste führten durch Marc Habrik (12.) und Stefan Romer (20.) bereits mit 0:2, ehe Neufra durch Frank Ströbele (31.) und Kubilay Coskun (50.) ausglich. Schemmerhofen antwortete jedoch mit einer furiosen Phase und zog durch Marcel Link (59.), erneut Marc Habrik (65.) und Justin Ehe (75.) auf 2:5 davon. Wer dachte, die Partie sei entschieden, sah sich getäuscht: Fabian Brehm startete eine hochemotionale Aufholjagd und verkürzte mit einem Doppelpack (82., 90.+1) auf 4:5. Am Ende rettete Schemmerhofen den Sieg mit letzter Kraft über die Zeit.
In einer von taktischer Disziplin geprägten Partie sicherte sich die SG Warthausen/Birkenhard drei wichtige Punkte. Die Hausherren agierten vor dem Tor zielstrebiger und gingen in der 34. Minute durch Florian Haller in Führung. Die SGM Laupertshausen/Maselheim bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, fand jedoch kaum eine Lücke im stabilen Abwehrverbund der Gastgeber. In der 65. Minute sorgte schließlich Patrick Grimm mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Warthausen verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase souverän und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
Der FC Wacker Biberach musste sich auf eigenem Platz einer effektiven Mannschaft der SG Alberweiler/Aßmannshardt geschlagen geben. Den psychologisch wichtigen Moment erwischten die Gäste unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Sven Zeppenfeld markierte in der 46. Minute das 0:1. Wacker drängte in der Folge auf den Ausgleich, konnte die Gelegenheiten jedoch nicht nutzen. Als die Hausherren in der Schlussphase alles nach vorne warfen, sorgte Hannes Mohr in der 86. Minute für den hochemotionalen K.-o.-Schlag zum 0:2-Endstand.
Einen souveränen Auswärtsauftritt legte die SG Muttensweiler/Hochdorf bei der Reserve des TSV Riedlingen hin. Die Gäste ließen von Beginn an kaum Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Fabian Fels wurde zum Mann des Tages, indem er die Weichen früh auf Sieg stellte und mit seinen Treffern für eine komfortable Führung sorgte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte schließlich Paul Britsch, der den 0:3-Endstand besiegelte. Riedlingen II bemühte sich zwar um Entlastung, konnte die abgeklärte Defensive der Gäste jedoch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Verlegenheit bringen.
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In Sulmetingen sahen die Zuschauer eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste der Spielgemeinschaft Tannheim/Aitrach erwischten den besseren Start und gingen in der 27. Minute durch Niklas Villinger mit 0:1 in Führung. Lange Zeit biss sich die Reserve des SV Sulmetingen an der Gäste-Defensive die Zähne aus, bis Kilian Rapp in der 77. Minute der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1 gelang. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Gabriel Boscher: In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) markierte er den hochemotionalen Siegtreffer für die Gäste und entführte damit in letzter Sekunde alle drei Punkte.
In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung neutralisierten sich die TSG Achstetten und die SG Rot/Haslach über die gesamten 90 Minuten. Beide Abwehrreihen agierten äußerst konzentriert und ließen kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten zu. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, doch der entscheidende Impuls im Offensivspiel fehlte auf beiden Seiten. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, mit dem beide Teams aufgrund ihrer stabilen Defensivarbeit wohl leben können.
Der SV Burgrieden feierte einen souveränen Heimsieg, der maßgeblich von einem Spieler geprägt wurde: Mathias Brinsa. Bereits in der 7. Minute brachte er die Hausherren in Führung und legte in der 24. Minute per Foulelfmeter zum 2:0 nach. Nur vier Minuten später schraubte Jonas Enderle (28.) das Ergebnis bereits auf 3:0 hoch, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte erneut Mathias Brinsa (46.) mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar. Kirchdorf fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Burgrieder, die das Spiel über die gesamte Zeit kontrollierten.
In einer umkämpften Partie in Schwendi suchten beide Mannschaften lange nach der Lücke im gegnerischen Verbund. Nach einer torlosen ersten Halbzeit waren es zunächst die Gäste von Türkspor Biberach, die jubeln durften: Boris Nji erzielte in der 54. Minute das 0:1. Die Sportfreunde Schwendi zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und drängten hochemotional auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich in der 66. Minute, als Dardan Morina einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte. In der Schlussphase blieb die Begegnung intensiv, doch weitere Treffer fielen nicht mehr.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Dettingen ein zähes Ringen um jeden Meter Boden. Weder der SV Dettingen noch die SG Erlenmoos/Ochsenhausen konnten sich im gegnerischen Drittel entscheidend durchsetzen. Das Spiel lebte von der Spannung und dem Kampfgeist beider Teams. In der hitzigen Nachspielzeit schwächten sich die Hausherren selbst, als Markus Maier (91.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der kurzen numerischen Überlegenheit der Gäste blieb es beim torlosen Remis, da beide Defensivreihen bis zum Schlusspfiff standhaft blieben.
In einer lange Zeit offenen Begegnung bewies der SV Ellwangen im zweiten Durchgang den längeren Atem. Nachdem in der ersten Hälfte keine Tore gefallen waren, erlöste Levi Mahle die Heimfans in der 64. Minute mit dem Führungstreffer. Ellwangen blieb am Drücker und erhöhte in der 77. Minute durch Selim Altinsoy auf 2:0. Bellamont gab sich jedoch nicht auf und startete eine hochemotionale Schlussoffensive. Der Anschlusstreffer durch Fabian Metzger in der 90. Minute kam letztlich jedoch zu spät, um die knappe Niederlage noch abzuwenden.
Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Berkheim. Der SV Baustetten erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der 16. Minute durch Luis Detzel mit 0:1 in Führung. Der BSC Berkheim rannte in der Folge unermüdlich an und schien in der allerletzten Minute für seine Bemühungen belohnt zu werden. In der 90. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch die Nerven spielten nicht mit: Marco Schiebel vergab die goldene Chance zum Ausgleich, womit Baustetten einen glücklichen, aber leidenschaftlich verteidigten Auswärtssieg feierte.
Die Reserve der SG Reinstetten/Hürbler präsentierte sich in Bronnen äußerst abgeklärt. Besonders Elias Hampp erwischte einen Sahnetag und stellte mit einem Doppelpack in der 11. und 23. Minute bereits früh die Weichen auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste gefährlich und erhöhten durch Jannik Rauß (57.) auf 0:3. Die Sportfreunde Bronnen bewiesen zwar Moral und kamen in der 83. Minute durch einen von Marius Baur verwandelten Foulelfmeter noch zum Ehrtreffer, am Auswärtserfolg der Spielgemeinschaft änderte dies jedoch nichts mehr.
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