Braunenweiler trumpft auf, Dürmentingen im Torrausch, Burgrieden top

SV Betzenweiler – SG Aepfingen/Baltringen 0:4

In Betzenweiler bekamen die Zuschauer eine Partie zu sehen, die erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel demonstrierte die SG Aepfingen/Baltringen ihre offensive Klasse. Niklas Bailer eröffnete in der 56. Minute den Torreigen. Ein hochemotionaler Doppelschlag durch Niklas Ruf (64.) und Jonas Oskar Ruf (66.) brach den Widerstand der Hausherren endgültig. Den Schlusspunkt unter diesen souveränen Auswärtsauftritt setzte erneut Niklas Ruf in der 80. Minute, der mit seinem zweiten Treffer den 0:4-Endstand besiegelte.

FC Mittelbiberach – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 4:1

Der FC Mittelbiberach feierte einen Heimerfolg, musste jedoch zunächst eine kämpferische Gastmannschaft überwinden. Jakob Schmid brachte die Heimelf in der 25. Minute in Führung, doch die SG Attenweiler/Oggelsbeuren schlug durch Janik Martin (36.) noch vor der Pause zurück. Die Entscheidung fiel nach gut einer Stunde Spielzeit durch einen beeindruckenden Doppelschlag: Innerhalb von nur sechzig Sekunden stellten Fabian Knörle (63.) und Jannik Ries (64.) das Ergebnis auf 3:1. In der Schlussphase krönte Patrick Zoll (77.) die konzentrierte Leistung der Mittelbiberacher mit dem Treffer zum 4:1.

SV Dürmentingen – SV Winterstettenstadt 7:2

Vor 110 Zuschauern erlebten die Fans in Dürmentingen eine wahre Tor-Gala der Hausherren. Der SV Dürmentingen legte durch Patrick Schlegel (6.) und Elias Madarac (10.) einen Blitzstart hin. Zwar verkürzte Lukas Baur (44.) kurz vor der Pause, doch Maik Frahs (45.+2) stellte den alten Abstand postwendend wieder her. Im zweiten Durchgang brachen bei den Gästen alle Dämme. Dominik Schirmer (52., 68.), Martin Miller (54.) und erneut Elias Madarac (60.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Auch der zweite Treffer von Lukas Baur (61.) konnte die deutliche Überlegenheit der Dürmentinger an diesem emotionalen Fußballspiel nicht schmälern.

SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SV Eintracht Seekirch 3:1

In einer kampfbetonten Begegnung bewies die SGM Bad Buchau eine enorme moralische Stabilität. Zunächst gingen die Gäste aus Seekirch durch einen verwandelten Foulelfmeter von Agim Rahmani (29.) in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gelang Luca Beck (47.) der wichtige Ausgleich. Die Partie blieb lange Zeit offen, bis Johannes Rehberg in der 65. Minute das Spiel zugunsten der Hausherren drehte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Maurice Schmid in der 86. Minute zum 3:1-Endstand, was den hochemotionalen Heimsieg perfekt machte.

FV Neufra/Donau – SV Schemmerhofen 4:5

Was für ein Wahnsinn in Neufra! In einem Neun-Tore-Spektakel behielt der SV Schemmerhofen am Ende knapp die Oberhand. Die Gäste führten durch Marc Habrik (12.) und Stefan Romer (20.) bereits mit 0:2, ehe Neufra durch Frank Ströbele (31.) und Kubilay Coskun (50.) ausglich. Schemmerhofen antwortete jedoch mit einer furiosen Phase und zog durch Marcel Link (59.), erneut Marc Habrik (65.) und Justin Ehe (75.) auf 2:5 davon. Wer dachte, die Partie sei entschieden, sah sich getäuscht: Fabian Brehm startete eine hochemotionale Aufholjagd und verkürzte mit einem Doppelpack (82., 90.+1) auf 4:5. Am Ende rettete Schemmerhofen den Sieg mit letzter Kraft über die Zeit.

SG Warthausen/Birkenhard – SGM Laupertshausen/Maselheim 2:0

In einer von taktischer Disziplin geprägten Partie sicherte sich die SG Warthausen/Birkenhard drei wichtige Punkte. Die Hausherren agierten vor dem Tor zielstrebiger und gingen in der 34. Minute durch Florian Haller in Führung. Die SGM Laupertshausen/Maselheim bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, fand jedoch kaum eine Lücke im stabilen Abwehrverbund der Gastgeber. In der 65. Minute sorgte schließlich Patrick Grimm mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Warthausen verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase souverän und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.

FC Wacker Biberach – SG Alberweiler/Aßmannshardt 0:2

Der FC Wacker Biberach musste sich auf eigenem Platz einer effektiven Mannschaft der SG Alberweiler/Aßmannshardt geschlagen geben. Den psychologisch wichtigen Moment erwischten die Gäste unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Sven Zeppenfeld markierte in der 46. Minute das 0:1. Wacker drängte in der Folge auf den Ausgleich, konnte die Gelegenheiten jedoch nicht nutzen. Als die Hausherren in der Schlussphase alles nach vorne warfen, sorgte Hannes Mohr in der 86. Minute für den hochemotionalen K.-o.-Schlag zum 0:2-Endstand.

TSV Riedlingen II – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:3

Einen souveränen Auswärtsauftritt legte die SG Muttensweiler/Hochdorf bei der Reserve des TSV Riedlingen hin. Die Gäste ließen von Beginn an kaum Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Fabian Fels wurde zum Mann des Tages, indem er die Weichen früh auf Sieg stellte und mit seinen Treffern für eine komfortable Führung sorgte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte schließlich Paul Britsch, der den 0:3-Endstand besiegelte. Riedlingen II bemühte sich zwar um Entlastung, konnte die abgeklärte Defensive der Gäste jedoch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Verlegenheit bringen.