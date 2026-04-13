Braunenweiler glänzt, Muttensweiler/Hochdorf top, Burgrieden mit 6:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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FC Mengen II – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 0:1
In einer ausgeglichenen Begegnung zwischen der Reserve des FC Mengen und der Spielgemeinschaft aus Renhardsweiler und Bad Saulgau fiel lediglich ein einziger Treffer. In der ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen, sodass es torlos in die Kabinen ging. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer kurz nach dem Seitenwechsel, als Jaquille Manzie in der 51. Minute das goldene Tor zum 0:1-Endstand für die Gäste erzielte. Trotz der Bemühungen der Hausherren blieb es bei diesem knappen Auswärtssieg für die SGM.
SG Daugendorf/Unlingen – SV Braunenweiler 0:6
Der SV Braunenweiler lieferte eine beeindruckende Offensivleistung ab und ließ der Spielgemeinschaft Daugendorf/Unlingen keine Chance. Nach einer längeren Phase des Abtastens eröffnete Patrick Riegger in der 39. Minute den Torreigen. Nur 60 Sekunden später erhöhte Manuel Riegger in der 40. Minute auf 0:2. Die Gäste blieben gnadenlos: Patrick Riegger traf in der 42. Minute erneut, bevor Manuel Riegger in der 45. Minute und Marco Steuer ebenfalls in der 45. Minute noch vor dem Pausenpfiff auf 0:5 schraubten. In der zweiten Halbzeit ließen es die Gäste ruhiger angehen, doch Patrick Riegger machte in der 63. Minute mit seinem dritten Treffer das halbe Dutzend voll und besiegelte den deutlichen 0:6-Auswärtssieg.
SG Hettingen/Inneringen – FC Laiz 3:4
Vor 180 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches und hochdramatisches Spiel zwischen Hettingen/Inneringen und dem FC Laiz. Die Gäste gingen bereits früh in Führung, als Daniel Lauria in der 11. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Die Heimelf antwortete in der 33. Minute durch Jonas Neuburger, doch praktisch im Gegenzug brachte Christian Lauria in der 34. Minute den FC Laiz wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel glich Jan Kempf in der 59. Minute erneut für die SG aus. Eine unglückliche Szene führte in der 76. Minute zur erstmaligen Führung der Hausherren, als Yannick Liesen ein Eigentor zum 3:2 unterlief. Die Schlussphase gehörte jedoch wieder den Gästen: Daniel Lauria glich in der 81. Minute aus, bevor Dominik Weber in der 83. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 3:4-Endstand für Laiz versenkte.
FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SGM Altshausen/Ebenweiler 3:1
Der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies sicherte sich vor heimischem Publikum drei wichtige Punkte gegen die SGM Altshausen/Ebenweiler. Den Grundstein für den Erfolg legte Steffen Erbe, der die Gastgeber in der 36. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Nach der Halbzeitpause baute Kevin Kille in der 53. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Die Gäste aus Altshausen und Ebenweiler schöpften noch einmal Hoffnung, als Benjamin Klamert in der 65. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. In der Schlussphase machte jedoch Maximilian Gülden in der 82. Minute alles klar und erzielte den Treffer zum 3:1-Endstand.
SG Bronnen/Neufra – FC Ostrach 1:2
In einer hart umkämpften Partie musste sich die SG Bronnen/Neufra dem FC Ostrach knapp geschlagen geben. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte Marco Kunz die Hausherren in der 46. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Führung hielt bis in die Schlussphase, ehe das Pech zuschlug: Dennis Bauer unterlief in der 70. Minute ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Der FC Ostrach nutzte das Momentum und drehte die Partie kurz vor Ende der regulären Spielzeit komplett, als Luca Senn in der 87. Minute den Siegtreffer zum 1:2 markierte.
FV Altheim – SG Gammertingen/KFH 3:2
150 Zuschauer erlebten in Altheim eine packende Begegnung, in der die SG Gammertingen/KFH einen Blitzstart erwischte. Bereits in der 6. Minute traf Jannik Lutz zur Führung für die Gäste. Der FV Altheim schlug jedoch noch vor der Pause zurück, als Florian Geiselhart in der 38. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erneut in Führung; Lukas Miller markierte in der 49. Minute das 1:2. Altheim bewies jedoch Moral: Pius Spieler glich in der 65. Minute aus, und nur wenig später war es erneut Florian Geiselhart, der in der 70. Minute den Siegtreffer zum 3:2-Endstand für den FV Altheim erzielte.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 2:2
Die SGM SV Bolstern/SV Hochberg und der TSV Sigmaringendorf Laucherthal trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit einem Unentschieden. Die Hausherren starteten furios und konnten sich früh eine komfortable Führung erspielen. Fabian Heinzelmann traf in der 20. Minute zum 1:0, und bereits in der 23. Minute erhöhte Maximilian Mockler auf 2:0. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, doch die Gäste aus Sigmaringendorf und Laucherthal gaben nicht auf. In der Schlussphase gelang Jonas Striegel in der 76. Minute zunächst der Anschlusstreffer, ehe Martin Schmid in der 87. Minute doch noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand sicherte.
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SV Schemmerhofen – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:2
In einer spannenden Partie behielt die SGM Laupertshausen/Maselheim knapp die Oberhand beim SV Schemmerhofen. Zunächst sah es gut aus für die Hausherren, als Philipp Seifert in der 18. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur 6 Minuten später glich Lukas Vogel in der 24. Minute für die Spielgemeinschaft aus. Im 2. Durchgang drückten beide Teams auf die Entscheidung, die schließlich in der 65. Minute fiel, als Matthias Jörg den Ball zum 1:2-Endstand für die Gäste im Netz versenkte.
SG Aepfingen/Baltringen – TSV Riedlingen II 2:0
Die SG Aepfingen/Baltringen sicherte sich einen Heimsieg gegen die Reserve des TSV Riedlingen. Nach einer torlosen 1. Halbzeit, in der beide Abwehrreihen wenig zuließen, brach Niklas Bailer in der 57. Minute den Bann und markierte das 1:0 für die Gastgeber. Riedlingen II bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch die Defensive der Heimelf stand stabil. Kurz vor Ende der Partie sorgte Niklas Ruf in der 85. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und den Erfolg seiner Mannschaft.
SG Muttensweiler/Hochdorf – FC Wacker Biberach 4:0
Einen deutlichen Heimerfolg feierte die SG Muttensweiler/Hochdorf gegen den FC Wacker Biberach. Die Zuschauer mussten sich gedulden, bis der Offensivknoten der Gastgeber nach einer Stunde Spielzeit platzte. Den Anfang machte Lukas Eisele in der 61. Minute mit der Führung zum 1:0. In der Schlussphase schraubten die Hausherren das Ergebnis weiter in die Höhe: Leo Gnandt erhöhte in der 76. Minute auf 2:0, bevor Fabian Fels in der 87. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Louis Russ in der 90. Minute.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SG Warthausen/Birkenhard 0:2
Die SG Warthausen/Birkenhard entführte 3 Punkte beim Gastspiel gegen die SG Alberweiler/Aßmannshardt durch eine starke Phase kurz vor der Halbzeitpause. Nachdem die Partie lange Zeit ausgeglichen verlaufen war, schlug Selin Leicht in der 41. Minute eiskalt zu und brachte die Gäste mit 0:1 in Front. Nur 3 Minuten später legte Simon Philipp in der 44. Minute nach und erhöhte auf 0:2. Im 2. Durchgang verwalteten die Gäste den Vorsprung geschickt, während die Bemühungen der Heimelf ohne Erfolg blieben.
FV Neufra/Donau – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 2:1
Der FV Neufra/Donau behielt in einer umkämpften Partie gegen die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach die Oberhand. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Jonathan Schmid bereits in der 6. Minute zur 1:0-Führung traf. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen durch Luca Beck in der 16. Minute zum schnellen Ausgleich. Die Entscheidung fiel noch vor dem Seitenwechsel: In der 38. Minute verwandelte Kubilay Coskun einen Foulelfmeter sicher zum 2:1. In der 2. Halbzeit fielen keine weiteren Treffer, sodass der FV Neufra als Sieger vom Platz ging.
SV Eintracht Seekirch – SV Dürmentingen 1:1
Vor 100 Zuschauern trennten sich der SV Eintracht Seekirch und der SV Dürmentingen nach 90 Minuten mit einer Punkteteilung. Nach einer torlosen 1. Hälfte war es Timon Retzlaff, der die Heimfans in der 53. Minute mit dem Treffer zum 1:0 jubeln ließ. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange, da die Gäste in der 62. Minute die Chance zum Ausgleich erhielten. Patrick Schlegel übernahm die Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Endstand. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend.
SV Winterstettenstadt – FC Mittelbiberach 1:0
Ein einziger Treffer entschied die Begegnung zwischen dem SV Winterstettenstadt und dem FC Mittelbiberach. In einem Spiel, das vor allem von den Defensivreihen geprägt war, gelang den Hausherren in der 1. Halbzeit der entscheidende Durchbruch. Andreas Ruß markierte in der 34. Minute das Tor zum 1:0. Mittelbiberach drängte in der Folgezeit auf den Ausgleich, fand jedoch keine Lücke in der Hintermannschaft von Winterstettenstadt, die den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff erfolgreich verteidigte.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Betzenweiler 2:4
In einer torreichen Partie setzte sich der SV Betzenweiler bei der SG Attenweiler/Oggelsbeuren durch. Die Gäste erwischten einen Traumstart durch Cedric Lutz, der bereits in der 3. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel glich Jakob Schmid in der 51. Minute zunächst aus, doch Betzenweiler antwortete mit einem Doppelschlag von Matthias Schmidberger in der 58. Minute und Felix Kesenheimer in der 64. Minute zur 1:3-Führung. Christian Altenschmidt verkürzte in der 71. Minute zwar noch einmal auf 2:3, doch erneut Cedric Lutz machte in der 77. Minute mit seinem 2. Treffer zum 2:4 den Auswärtssieg perfekt.
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SG Rot/Haslach – SF Bronnen 3:0
Die SG Rot/Haslach sicherte sich vor heimischem Publikum einen souveränen Heimsieg und ließ den Gästen der SF Bronnen kaum Raum zur Entfaltung. Den Grundstein für den Erfolg legte Kai Barthel in der 20. Minute, als er zur 1:0-Führung traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck und belohnten sich früh im zweiten Durchgang: Tom Kiefer markierte in der 49. Minute das 2:0, bevor Dennis Kopf nur wenig später in der 54. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar machte. Bronnen bemühte sich zwar um Entlastung, fand jedoch kein Mittel gegen die stabile Defensive der SG.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – FC Blau-Weiß Bellamont 2:0
In einer hart umkämpften Partie vor 60 Zuschauern behielt die SG Erlenmoos/Ochsenhausen die Oberhand gegen den FC Blau-Weiß Bellamont. Die erste Halbzeit verlief torlos, da beide Abwehrreihen wenig zuließen. Erst im zweiten Spielabschnitt gelang der Durchbruch: Gabriel Urbanek brachte die Gastgeber in der 56. Minute mit 1:0 in Front. Bellamont warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, wurde jedoch kurz vor dem Abpfiff eiskalt ausgekontert. Raphael Schoch erzielte in der 86. Minute den Treffer zum 2:0 und besiegelte damit den Heimerfolg für die SG.
SG Reinstetten/Hürbler II – BSC Berkheim 2:4
In Reinstetten entwickelte sich ein turbulentes Spiel, in dem der BSC Berkheim am Ende das glücklichere Ende für sich hatte. Zunächst brachte Patrick Kiekopf die Hausherren in der 13. Minute in Führung, doch der Ausgleich durch Mike Schlander folgte bereits in der 19. Minute. Die Reserve der SG ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Elias Hampp in der 32. Minute erneut in Führung und nahm das 2:1 mit in die Kabine. Nach der Pause drehte Berkheim jedoch auf: Clemens Schneider glich in der 61. Minute aus, bevor Markus Fakler mit einem Doppelpack in der 70. Minute und der 88. Minute den 2:4-Auswärtssieg für den BSC perfekt machte.
SV Baustetten – SV Ellwangen 5:0
Der SV Baustetten lieferte vor 100 Zuschauern eine beeindruckende Vorstellung ab und fertigte den SV Ellwangen deutlich ab. Zum Mann des Tages avancierte dabei Ben Rodloff, der den Torreigen in der 38. Minute eröffnete. Nach dem Seitenwechsel schraubte Nico Schmidberger das Ergebnis in der 57. Minute auf 2:0 hoch, ehe erneut Ben Rodloff mit seinen Treffern in der 64. Minute und der 79. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Christian Rodi in der 80. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand. Ellwangen fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Rezept gegen die Spielfreude der Hausherren.
SV Dettingen/Iller – SV Sulmetingen II 3:1
Der SV Dettingen/Iller legte gegen die Reserve des SV Sulmetingen einen Blitzstart hin und sorgte bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Bastian Fischer markierte bereits in der 4. Minute das 1:0, woraufhin Paolo Santoro in der 9. Minute und Marius Dolp in der 24. Minute schnell auf 3:0 erhöhten. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen. Sulmetingen II kam in der 72. Minute durch Elias Werz noch zum 3:1-Anschlusstreffer, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. In der hitzigen Nachspielzeit sah Paolo Santoro in der 93. Minute noch die Gelb-Rote Karte.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – Sportfreunde Schwendi 4:3
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Tannheim, wo die Führung ständig wechselte. Christian Villinger brachte die Heimelf in der 10. Minute in Front, doch Michael Lerch glich postwendend in der 12. Minute aus. Noch vor der Pause drehte Christian Stier in der 39. Minute das Spiel zugunsten der Gäste. Die Spielgemeinschaft kam jedoch stark aus der Kabine: Jan Osterried glich in der 50. Minute aus und Niklas Villinger besorgte in der 64. Minute das 3:2. Schwendi steckte nicht auf und markierte durch Michael Lerch in der 83. Minute das 3:3. Den dramatischen Schlusspunkt setzte erneut Niklas Villinger, der in der 89. Minute den 4:3-Siegtreffer erzielte.
Türkspor Biberach – SV Burgrieden 0:6
Der SV Burgrieden präsentierte sich bei Türkspor Biberach in blendender Verfassung und feierte einen Kantersieg. David Reuder eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, bevor Hendrik Thanner in der 39. Minute auf 0:2 erhöhte. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Deniz Cimen in der 45.+1 Minute für das 0:3. Unmittelbar nach Wiederanpfiff schlug Mathias Brinsa in der 46. Minute zu, ehe erneut Deniz Cimen in der 51. Minute auf 0:5 stellte. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Moritz Herzog in der 79. Minute zum 0:6-Endstand. Für Türkspor Biberach war es ein gebrauchter Nachmittag gegen effiziente Gäste.
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