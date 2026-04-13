Braunenweiler glänzt, Muttensweiler/Hochdorf top, Burgrieden mit 6:0

Kreisliga A1:

FC Mengen II – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 0:1

In einer ausgeglichenen Begegnung zwischen der Reserve des FC Mengen und der Spielgemeinschaft aus Renhardsweiler und Bad Saulgau fiel lediglich ein einziger Treffer. In der ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen, sodass es torlos in die Kabinen ging. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer kurz nach dem Seitenwechsel, als Jaquille Manzie in der 51. Minute das goldene Tor zum 0:1-Endstand für die Gäste erzielte. Trotz der Bemühungen der Hausherren blieb es bei diesem knappen Auswärtssieg für die SGM.

SG Daugendorf/Unlingen – SV Braunenweiler 0:6

Der SV Braunenweiler lieferte eine beeindruckende Offensivleistung ab und ließ der Spielgemeinschaft Daugendorf/Unlingen keine Chance. Nach einer längeren Phase des Abtastens eröffnete Patrick Riegger in der 39. Minute den Torreigen. Nur 60 Sekunden später erhöhte Manuel Riegger in der 40. Minute auf 0:2. Die Gäste blieben gnadenlos: Patrick Riegger traf in der 42. Minute erneut, bevor Manuel Riegger in der 45. Minute und Marco Steuer ebenfalls in der 45. Minute noch vor dem Pausenpfiff auf 0:5 schraubten. In der zweiten Halbzeit ließen es die Gäste ruhiger angehen, doch Patrick Riegger machte in der 63. Minute mit seinem dritten Treffer das halbe Dutzend voll und besiegelte den deutlichen 0:6-Auswärtssieg.

SG Hettingen/Inneringen – FC Laiz 3:4

Vor 180 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches und hochdramatisches Spiel zwischen Hettingen/Inneringen und dem FC Laiz. Die Gäste gingen bereits früh in Führung, als Daniel Lauria in der 11. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Die Heimelf antwortete in der 33. Minute durch Jonas Neuburger, doch praktisch im Gegenzug brachte Christian Lauria in der 34. Minute den FC Laiz wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel glich Jan Kempf in der 59. Minute erneut für die SG aus. Eine unglückliche Szene führte in der 76. Minute zur erstmaligen Führung der Hausherren, als Yannick Liesen ein Eigentor zum 3:2 unterlief. Die Schlussphase gehörte jedoch wieder den Gästen: Daniel Lauria glich in der 81. Minute aus, bevor Dominik Weber in der 83. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 3:4-Endstand für Laiz versenkte.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SGM Altshausen/Ebenweiler 3:1

Der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies sicherte sich vor heimischem Publikum drei wichtige Punkte gegen die SGM Altshausen/Ebenweiler. Den Grundstein für den Erfolg legte Steffen Erbe, der die Gastgeber in der 36. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Nach der Halbzeitpause baute Kevin Kille in der 53. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Die Gäste aus Altshausen und Ebenweiler schöpften noch einmal Hoffnung, als Benjamin Klamert in der 65. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. In der Schlussphase machte jedoch Maximilian Gülden in der 82. Minute alles klar und erzielte den Treffer zum 3:1-Endstand.

SG Bronnen/Neufra – FC Ostrach 1:2

In einer hart umkämpften Partie musste sich die SG Bronnen/Neufra dem FC Ostrach knapp geschlagen geben. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte Marco Kunz die Hausherren in der 46. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Führung hielt bis in die Schlussphase, ehe das Pech zuschlug: Dennis Bauer unterlief in der 70. Minute ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Der FC Ostrach nutzte das Momentum und drehte die Partie kurz vor Ende der regulären Spielzeit komplett, als Luca Senn in der 87. Minute den Siegtreffer zum 1:2 markierte.

FV Altheim – SG Gammertingen/KFH 3:2

150 Zuschauer erlebten in Altheim eine packende Begegnung, in der die SG Gammertingen/KFH einen Blitzstart erwischte. Bereits in der 6. Minute traf Jannik Lutz zur Führung für die Gäste. Der FV Altheim schlug jedoch noch vor der Pause zurück, als Florian Geiselhart in der 38. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erneut in Führung; Lukas Miller markierte in der 49. Minute das 1:2. Altheim bewies jedoch Moral: Pius Spieler glich in der 65. Minute aus, und nur wenig später war es erneut Florian Geiselhart, der in der 70. Minute den Siegtreffer zum 3:2-Endstand für den FV Altheim erzielte.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 2:2

Die SGM SV Bolstern/SV Hochberg und der TSV Sigmaringendorf Laucherthal trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit einem Unentschieden. Die Hausherren starteten furios und konnten sich früh eine komfortable Führung erspielen. Fabian Heinzelmann traf in der 20. Minute zum 1:0, und bereits in der 23. Minute erhöhte Maximilian Mockler auf 2:0. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, doch die Gäste aus Sigmaringendorf und Laucherthal gaben nicht auf. In der Schlussphase gelang Jonas Striegel in der 76. Minute zunächst der Anschlusstreffer, ehe Martin Schmid in der 87. Minute doch noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand sicherte.