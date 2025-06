Braun und Jansen ziehen Zusage in Menzelen zurück

Frank Ingendahl ist zwar erst seit einigen Tagen als neuer Sportlicher Leiter des Bezirksligisten TuS Xanten im Amt, doch bereits guter Dinge, dass Trainer Marcel Zalewski zur nächsten Saison „eine schlagkräftige Mannschaft“ zur Verfügung hat. „Wir wollen nach den turbulenten Wochen Ruhe reinbekommen. Ich kann aber mitteilen, dass der Stamm bleiben wird“, sagte er. Es liegen auch schon Zusagen von neuen Spielern vor. Die Namen der Zugänge und der Kicker, die aus dem alten Kader in Xanten bleiben, wollte Ingendahl nicht sagen. Kapitän Gerrit Jenowsky spielt aber auf jeden Fall weiter am Fürstenberg.

Xanten Trainer Zalewski möchte mit mindestens 19 Feldspielern und zwei Keepern in die Saison gehen. Vorbereitungsstart ist am ersten Juli-Wochenende: „Wie der Auftakt genau aussieht und wie viele Einheiten es sein werden, weiß ich noch nicht.“ Sechs Testspiele soll der Vorbereitungsplan enthalten.

Zwei Partien stehen bislang fest: am 27. Juli beim FC Neukirchen-Vluyn II und am 3. August beim SV Menzelen. „Landesligisten und Bezirksligisten, die noch einen Gegner suchen, können sich gerne bei uns melden“, so der TuS-Coach, der mit seinem Team in einem imposanten Saison-Schlussspurt (sechs Siege in den letzten sieben Partien) den Klassenerhalt klarmachte.