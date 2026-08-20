"Brauchen noch Zeit" - TV Voerde verliert auch beim STV Hünxe

Der TV Voerde musste sich in Hünxe geschlagen geben. – Foto: Marcel Eichholz

Andre Feldkamp und sein Co-Trainer Sebastian Pöss haben noch viel Arbeit vor sich. Auch die zweite Partie in der noch jungen Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt verlor der TV Voerde. Mit 0:3 mussten sich die Kicker von der Rönskenstraße beim STV Hünxe geschlagen geben. Durchaus zurecht, wenngleich der Coach mit der Höhe des Ergebnisses nicht zufrieden war und mit der Leistung der Schiedsrichterin haderte.

"Hünxe spielt den feineren Fußball, definitiv. Die haben mehr Spielkultur, spielen seit Jahren so zusammen und haben noch die Euphorie des Aufstiegs hinter sich. Wir sind derweil noch voll im Umbruch", meinte Feldkamp nach Abpfiff. Im Lokalduell wurde den 150 Zuschauern auf dem Feld nur wenig geboten. Es war letztlich eines der Spiele, die wohl nicht lange in Erinnerung bleiben dürften. Durchaus ebenbürtig begannen die Protagonisten, das Geschehen spielte sich aber meinst zwischen den Strafräumen ab und Torchancen waren folglich Mangelware.

Ein Elfmeter sollt schließlich für die Führung der Hausherren sorgen. Tom Hasel schnappte sich den Ball, verlud Voerdes Keeper und vollstreckte sicher (27.). "Das war niemals ein Elfmeter", sagte Feldkamp später und wurde deutlich in seiner Schiedsrichterkritik. "Jeder einzelne Pfiff ging gegen uns. Hünxe konnte machen, was sie wollte, Die konnten drücken, die konnten ziehen", führte er weiter aus. In der Tat war das nicht von der Hand zu weisen. Die Schiedsrichterin, die selten auf Ballhöhe war, fiel mit einigen zweifelhaften Entscheidungen auf und hatte wohl nicht ihren besten Tag erwischt.

Kommunikation muss besser werden

Mit der Führung im Rücken wollte Hünxe früh nachlegen. Nach gutem Kombinationsspiel war kurz nach dem 1:0 zunächst am Außennetz Schluss (30.), auf der Gegenseite kam Daniel Fahnenbruck mit Wucht in den Strafraum, Hünxes Keeper konnte mit den Fingerspitzen noch den Ball abwehren. Weniger Glück hatte sein Pendant im Voerder Kasten. Erneut war es Hasel, der erst guckte und dann sicher vollendete (32.). Damit war die Vorentscheidung gefallen. Voerde war zwar nach dem Seitenwechsel etwas besser drin, das Tor fiel aber auf Seiten der Hausherren. Ein Steckpass reichte, um die Voerder Defensive auszuhebeln, der kurz zuvor eingewechselte Philip Vogt stellte mit einem platzierten Flachschuss auf 3:0 (84.).