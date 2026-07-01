„Brauchen keine Schonzeit“: GAP präsentiert Neuzugänge nach Abstieg

Mit Zug zum Tor: FC-Neuzugang Mohamed Karim. – Foto: Oliver Rabuser

Nach dem Abstieg verstärkt sich der Verein mit Allrounder Michel Naber und Stürmer Mohamed Karim. Beide sollen die Lücken im Kader schließen.

Nach dem viel beachteten ersten Test gegen den SV Nord München-Lerchenau am Gröben (2:2) folgen drei weitere Freundschaftsspiele, aber auch ein hochattraktives Pokalspiel gegen Bayernligist FC Ismaning (Samstag, 4. Juli, 16 Uhr) zwischendrin – mit zwei weiteren Verstärkungen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Krone ist gerichtet, die Angriffslust wieder da. Nach dem leidvollen Abstieg in die Bezirksliga Süd beginnt für die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen ein neues Abenteuer. War das Stelldichein beim Trainingsauftakt noch etwas lückenhaft, vervollständigt sich der Kader in den kommenden Tagen doch recht flott.

Garmisch-Partenkirchen rüstet mit zwei Neuzugängen auf

Eine davon ist Michel Naber. Der 27-Jährige kickte eigentlich seit der Jugend am Gröben und verzeichnete auch schon Einsätze jenseits des Kreisfußballs. Die Lücken in der Vita fußen auf Studium und Verletzungen. Jetzt aber verspürt der Linksfuß wieder Vorfreude auf den Fußballalltag. „Der Schritt ging von ihm aus“, erläutert Stefan Schwinghammer. Nicht ganz ohne Vorfreude. „Michel ist ein flexibler Spieler, der auf mehreren Positionen spielen kann, weil er clever ist“, unterstreicht der Coach.

Ergo: „Wir können ihn super gebrauchen.“ An sich ist Naber der Typ Spielgestalter, er lieferte aber auch auf Defensivpositionen Nachweise seiner Fähigkeiten. Somit steht Schwinghammer eine weitere Option für die Hintermannschaft zur Verfügung, gleichzeitig eine für das Zentrum, gerade weil Robin Reiter verletzungsbedingt noch einige Zeit aussetzen muss.

Schwinghammer sieht seinen Neuzugang als interessanten Spieler mit viel Potenzial

Das zweite Servus gilt Mohamed Karim. Der 22-Jährige schloss sich im vergangenen Winter dem BCF Wolfratshausen an, wurde dort von den Verantwortlichen mit einem ganzen Schwung an Kickern für das an sich hoffnungslose Unterfangen Klassenerhalt geholt. Oft kam Karim wegen einer Blessur nicht zum Einsatz. Einmal aber beeindruckte er Papa und Sohn Schwinghammer. Beim BCF-Gastspiel in Ohlstadt stach der wendige Offensivmann deutlich heraus.

„Ein sehr interessanter Spieler mit viel Potenzial“, urteilt der FC-Coach über seinen neuen Außenstürmer. Karim besticht durch Schnelligkeit und seinen Zug zum Tor. „Ein bisserl vergleichbar mit Jonas Poniewaz oder Moritz Müller.“ Was Schwinghammer damit meint: Ein Typ für Einzelaktionen und Überraschungsmomente. Dass der 22-Jährige Zugfahrten ins Training nicht als störend empfindet, imponiert dem Übungsleiter.

Schwinghammer sparte den lockeren Auftakt geflissentlich aus, zog im Training sogleich die Zügel an. „Wir brauchen keine Schonzeit, sondern Fitness und Kondition“, stellt er klar. Ob sich der personelle Fundus noch erweitert, bleibt abzuwarten. Bei einem Probespieler, der alsbald erwartet wird, bleibt das Urteil in Ermangelung von Arbeitsnachweisen und Bekanntheitsgrad ergebnisoffen. Andere lose Kontakte könnten frühestens inmitten der Testphase konkreter werden.