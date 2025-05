Auf tolle Fan-Unterstützung können sich die Kicker des FC Künzing verlassen – Foto: Lukas Ziegler

»Brauchen Fußballwunder«: Künzing vor Herkulesaufgabe Am Mittwochabend gastiert der SB Chiemgau Traunstein bei den "Römern" +++ Maxi Tiefenbrunner erleidet Kreuzbandriss Verlinkte Inhalte LL-Relegation Traunstein Künzing

Am Mittwoch (Anstoß 18:30 Uhr) geht die Landesliga-Relegation für den FC Künzing in die zweite und zugleich entscheidende Runde. Zu Gast an der B8 ist der ehemalige Bayernligist SB Chiemgau Traunstein, der die Saison in der Landesliga Südost auf den 15. Tabellenplatz abgeschlossen hat. Während die "Römer" in der ersten Runde den TV Schierling ausgeschaltet haben, setzte sich die Oberbayern relativ souverän gegen den Bezirksliga-Vizemeister TSV Dorfen durch. Die Hausherren plagen vor dem Hinspiel allerdings extreme Personalsorgen.

Bei Mittelfeldmann Maxi Tiefenbrunner wurde am Dienstag-Vormittag ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Insgesamt haben sich in der Saison 2024/2025 mittlerweile sechs(!) Kaderspieler des FCK die Horror-Knieverletzung zugezogen. Zu allem Überfluss erwischte es am Sonntag auch noch Simon Göde - ebenfalls am Knie. "Bei Simon sieht es nach einer Innenband-Geschichte aus. Genaueres können wir allerdings noch nicht sagen. Die Relegation ist für ihn aber definitiv gelaufen", informiert Künzings Coach Matthias Süß, der restlos bedient ist: "Eine solche Misere habe ich in meiner nun doch schon ziemlich langen Laufbahn noch nicht erlebt. Im Aufgebot stehen inzwischen schon mehr als ein halbes Dutzend Spieler unserer zweiten Mannschaft." Auch bei Goalgetter Christian Seidl wird nichts gehen. "Er wird zwar vielleicht auf der Bank sitzen, kann aber nicht mal sprinten. Daher macht ein Einsatz eigentlich keinen Sinn", sagt Süß, der zudem weiterhin ohne Offensivmann Michael Saiverth sowie die zahlreichen Langzeitausfälle planen muss.







FCK-Coach Matthias Süß hat sich einen Plan zurecht gelegt, um den Favoriten Paroli bieten zu können – Foto: Lukas Ziegler









Den Gegner hat der frühere Bayernliga-Verteidiger ausgiebig analysiert: "Ich habe mir im Internet ein paar Spiele von Traunstein angesehen. Eine sehr spielstarke Mannschaft, die zuletzt auch etwas in ihrem taktischen System verändert hat." Der 35-jährige Übungsleiter sieht die Rollen klar verteilt: "Wir sind krasser Außenseiter und brauchen aufgrund unserer personellen Situation schon ein Fußballwunder, um uns gegen eine gestandene Landesliga-Mannschaft wie Traunstein durchsetzen zu können." Kampflos werden sich Winberger, Hain & Co. aber nicht geschlagen geben. "Wir werden uns einen Plan zurechtlegen und hoffen, diesen bestmöglich umsetzen zu können. Wichtig wird sein, wieder mehr zu agieren als wir es im Heimspiel gegen Schierling getan haben. Da waren wir fast nur im Verwaltungsmodus. Ziel ist es, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen, um am Samstag nicht komplett ohne Hoffnung nach Traunstein fahren zu müssen", betont Süß.









Eine ziemlich verkorkste Runde hat der SB Chiemgau Traunstein in der Landesliga Südost hinter sich. "Unerwarteter Abstiegskampf und zwei Trainerwechsel. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt", berichtet SB-Pressesprecher Peter Hallmann, der zugleich auch Spielbetriebsleiter ist. Seit der Rückkehr Danijel Majdancevic, der die Mannschaft bereits bis zum vergangenen Sommer erfolgreich anleitete, ist aber wieder Ruhe eingekehrt und auch die erste Relegations-Hürde wurde gemeistert. "Die beiden Leistungen gegen Dorfen waren ordentlich", resümiert Hallmann, der hofft, dass eine komplizierte Saison doch noch ein versöhnliches Ende nimmt: "Dann wären wir mit einem blauen Auge davongekommen." Den FC Künzing hat der Sportlicher Leiter Stefan Hafner am Sonntag gegen den TV Schierling unter die Lupe genommen. "Es gibt keinerlei Grund, Künzing auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir stellen uns auf ein ganz schweres Auswärtsspiel ein, zu dem wir bereits um 14:30 Uhr aufbrechen müssen. Selbstverständlich wollen wir ein Resultat verbuchen, das uns für das Rückspiel in Traunstein alle Chancen offen lässt", sagt Hallmann.







