"Brauchen einen sehr, sehr guten Tag" - Volkmarode empfängt Gifhorn

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Dabei steht das Duell vor besonderen und kuriosen Vorzeichen. Innerhalb kurzer Zeit kommt es zu Hin- und Rückspiel, nachdem der Platz in Volkmarode im Dezember und auch im Februar nicht bespielbar war.

Sportlich erwartet Volkmarode eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wir wissen um die individuelle Qualität, den absoluten Willen und auch das gute Gefühl, das der MTV jetzt mitbringt aus dem Sieg am Wochenende“, so Gerstung. Gleichzeitig sieht er auch eine Chance für sein Team: „Für uns schön, dass wir ein Flutlichtspiel unter der Woche haben. Außerdem ist es gut, dass es so kurz nach dem Spiel in Fallersleben kommt, wo wir leider keine gute Leistung gezeigt haben und so schnell die Möglichkeit haben, dieses Spiel abzuhaken.“

Trotz der Favoritenrolle der Gäste will sich Volkmarode nicht verstecken: „Wir brauchen wirklich einen sehr, sehr guten Tag und es muss alles zusammenpassen, dass wir da vielleicht was holen können.“ Dennoch geht die Mannschaft selbstbewusst in die Partie: „Es ist ein Heimspiel unter Flutlicht und jedes Spiel beginnt bei 0:0.“