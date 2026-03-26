»Brauchen einen Sahnetag«: Irlbach fordert Prackenbach Punktgleichheit auf den Plätzen zwei und drei: Der SV Prackenbach empfängt den starken Aufsteiger SV Irlbach zum Topspiel. von Marco Baumgartner · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Wer sichert sich Platz 2? Der SV Prackenbach (in weiß) empfängt den Aufsteiger aus Irlbach zum Topduell des 19. Spieltags in der Kreisklasse Straubing. – Foto: Thomas Gierl

Wenn am 19. Spieltag der SV Prackenbach den SV Irlbach zum Spitzenspiel bittet, ist Hochspannung in der Kreisklasse Straubing garantiert. Beide Teams rangieren mit 34 Punkten in der direkten Verfolgerrolle von Tabellenführer SC 1928 Rain (36 Punkte). Während Prackenbach aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses (+27) aktuell den Relegationsplatz zwei belegt, lauert der punktgleiche Aufsteiger aus Irlbach direkt dahinter.

Prackenbach will nach Arbeitssieg die Tabellenspitze angreifen Der SV Prackenbach geht mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt feierte die Milicevic-Elf einen knappen 2:1-Erfolg beim SV Ascha, bei dem man vor allem Nehmerqualitäten bewies. Sportleiter Stefan Kuffner ordnet den jüngsten Dreier realistisch ein: „Den Sieg in Ascha muss man bei schwierigen Platz- und Windverhältnissen unter die Kategorie Arbeitssieg einordnen.“ Nun wartet jedoch ein anderes Kaliber auf den SVP. Die Vorfreude im Verein ist riesig, schließlich geht es um die Big Points im Aufstiegsrennen. „Auf das Heimspiel gegen Irlbach, das ja aktuell ein absolutes Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter ist, herrscht natürlich eine große Vorfreude im Verein und der Mannschaft. Dass es nicht einfach wird, hat ja das Hinspiel gezeigt, in dem Irlbach vorne immer wieder gefährlich vor unserem Tor auftauchte“, warnt Kuffner. Das Ergebnis des Wochenendes könnte richtungsweisend sein: „Die Zielsetzung für die restliche Saison werden wir nach diesem Spiel neu einordnen.“

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Prackenbach Prackenbach SV Irlbach Irlbach 15:00 PUSH